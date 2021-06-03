Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

ஒரே நாளில் 39.69 கி.மீ. சாலை

மும்பை: மகா­ராஷ்­டிரா மாநி­லத்­தின் சத்­தாரா மாவட்­டத்­தில் பொதுப்­ப­ணித்­துறை சார்­பில் சாலை போடும் பணி­கள் நடந்து வந்­தன. இதில் அவர்­கள் 24 மணி நேரத்­தில் 39.69 கி.மீ. தூரம் சாலை போட்டு சாதனை படைத்து உள்­ள­னர். இதனை அம்­மா­நி­லத்­தின் பொதுப்­ப­ணித்­துறை அமைச்­சர் அசோக் சவான் கூறி­யுள்­ளார். இது­கு­றித்து அவர் டுவிட்­டர் பதி­வில், ''சத்­தாரா மாவட்­டத்­தில் பால்­தன் முதல் மகா­சுர்னே வரை 39.69 கி.மீ. தூரத்­துக்கு தர­மான கான்­கி­ரீட் சாலை 24 மணி நேரத்­தில் போடப்­பட்டு உள்­ளது. இது மாநில பொதுப்­ப­ணித்­து­றை­யி­ன­ரின் சாத­னை­யா­கும். இந்த சாதனை லிம்கா புத்­த­கத்­தில் இடம்­பி­டித்து உள்­ளது,'' என்று தெரி­வித்து உள்­ளார். சாலை போடும் பணி கடந்த ஞாயிற்­றுக்­கி­ழமை காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி, திங்­கள்கி­ழமை காலை 7 மணிக்கு முடிந்­து­விட்­ட­தாக கூறப்­பட்­டது.

கணிப்பு: 9.3% பொரு­ளி­யல் வளர்ச்சி

புது­டெல்லி: ﻿﻿﻿﻿கடந்த நிதி­யாண்­டில் இந்­திய பொரு­ளா­தா­ரம் 7.3 விழுக்­காடு வீழ்ச்சி அடைந்­தது. ஆனால், நடப்பு நிதி­யாண்­டில் (2021-2022) பொரு­ளா­தா­ரம் 9.3 விழுக்­காடு வளர்ச்சி அடை­யும் என்று 'மூடிஸ்' முத­லீட்­டா­ளர் சேவை என்ற அனைத்­து­லக அமைப்பு கணித்­துள்­ளது. நடப்பு நிதி­யாண்­டின் முத­லா­வது காலாண்­டில் (ஏப்­ரல் முதல் ஜூன் மாதம்­வரை) பொரு­ளா­தார நட­வ­டிக்­கை­களில் வீழ்ச்சி ஏற்­ப­ட­லாம். இருப்­பி­னும், அதன்­பி­றகு பொரு­ளா­தா­ரம் மீண்­டெ­ழும். அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடப்பு நிதி­யாண்டு முடி­வ­டை­யும்­போது, 9.3 விழுக்­காடு பொரு­ளா­தார வளர்ச்சி ஏற்­படும் என்­றும் அந்த அமைப்பு கணித்­துள்­ள­தாக இந்­திய ஊட­கங்­கள் தெரி­விக்­கின்­றன.

தடுப்­பூசி இல­வ­ச­மாக வழங்­கக் கோரி கேர­ளா­வில் தீர்­மா­னம்

புது­டெல்லி: ﻿﻿﻿﻿தடுப்­பூ­சி­களை அனைத்து மாநி­லங்­க­ளுக்­கும் மத்­திய அரசு இல­வ­ச­மாக வழங்க வேண்­டும் என்று கோரி ஒரு தீர்­மா­னம் கேரள சட்­ட­ச­பை­யில் நேற்று ஒரு­ம­ன­தாக நிறை­வேற்­றப்­பட்­டது. கேரள சுகா­தார, பெண்­கள் மற்­றும் குழந்­தை­கள் நலத்­துறை அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ், சட்­ட­ச­பை­யில் இந்த தீர்­மா­னத்தை முன்­வைத்­தார். இதை­ய­டுத்து சபை­யில் ஒரு­ம­ன­தாக தீர்­மா­னம் நிறை­வேற்­றப்­பட்­டது. மேலும் மத்­திய அர­சு தடுப்­பூ­சி­களை சரி­யான நேரத்­தில் விநி­யோ­கிக்க வேண்­டும் என்­றும் தீர்­மா­னத்­தில் கேட்­டுக்­கொள்­ளப்­பட்டு உள்­ளது.