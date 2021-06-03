ஒரே நாளில் 39.69 கி.மீ. சாலை
மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் சத்தாரா மாவட்டத்தில் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் சாலை போடும் பணிகள் நடந்து வந்தன. இதில் அவர்கள் 24 மணி நேரத்தில் 39.69 கி.மீ. தூரம் சாலை போட்டு சாதனை படைத்து உள்ளனர். இதனை அம்மாநிலத்தின் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் அசோக் சவான் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் டுவிட்டர் பதிவில், ''சத்தாரா மாவட்டத்தில் பால்தன் முதல் மகாசுர்னே வரை 39.69 கி.மீ. தூரத்துக்கு தரமான கான்கிரீட் சாலை 24 மணி நேரத்தில் போடப்பட்டு உள்ளது. இது மாநில பொதுப்பணித்துறையினரின் சாதனையாகும். இந்த சாதனை லிம்கா புத்தகத்தில் இடம்பிடித்து உள்ளது,'' என்று தெரிவித்து உள்ளார். சாலை போடும் பணி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி, திங்கள்கிழமை காலை 7 மணிக்கு முடிந்துவிட்டதாக கூறப்பட்டது.
கணிப்பு: 9.3% பொருளியல் வளர்ச்சி
புதுடெல்லி: கடந்த நிதியாண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் 7.3 விழுக்காடு வீழ்ச்சி அடைந்தது. ஆனால், நடப்பு நிதியாண்டில் (2021-2022) பொருளாதாரம் 9.3 விழுக்காடு வளர்ச்சி அடையும் என்று 'மூடிஸ்' முதலீட்டாளர் சேவை என்ற அனைத்துலக அமைப்பு கணித்துள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டின் முதலாவது காலாண்டில் (ஏப்ரல் முதல் ஜூன் மாதம்வரை) பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் வீழ்ச்சி ஏற்படலாம். இருப்பினும், அதன்பிறகு பொருளாதாரம் மீண்டெழும். அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடப்பு நிதியாண்டு முடிவடையும்போது, 9.3 விழுக்காடு பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படும் என்றும் அந்த அமைப்பு கணித்துள்ளதாக இந்திய ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தடுப்பூசி இலவசமாக வழங்கக் கோரி கேரளாவில் தீர்மானம்
புதுடெல்லி: தடுப்பூசிகளை அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசு இலவசமாக வழங்க வேண்டும் என்று கோரி ஒரு தீர்மானம் கேரள சட்டசபையில் நேற்று ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. கேரள சுகாதார, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலத்துறை அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ், சட்டசபையில் இந்த தீர்மானத்தை முன்வைத்தார். இதையடுத்து சபையில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. மேலும் மத்திய அரசு தடுப்பூசிகளை சரியான நேரத்தில் விநியோகிக்க வேண்டும் என்றும் தீர்மானத்தில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது.