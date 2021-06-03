சென்னை: இலங்கையை இனி சீனாவின் நண்பன் என்ற கோணத்தில்தான் இந்தியா பார்க்கவேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
இலங்கையைப் பகைத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்ற கொள்கை நிலைப்பாட்டை இந்தியா தொடரக்கூடாது என்றும் அறிக்கை ஒன்றில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இலங்கையின் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை சீனா கைப்பற்றி இருப்பது இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு குறிப்பாகத் தமிழகத்துக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார்.
"இந்தியாவை கண்காணிக்க வேண்டும் என்பது சீனாவின் நீண்ட நாள் கனவு. இப்போது அதை சாதித்துக்கொண்டது மட்டுமின்றி, அங்கு கடற்படைத் தளத்தைக் கூட சீன அரசு அமைக்கும். அங்கிருந்து தமிழகத்தின் தென்பகுதிகளைக் கண்காணிக்கும்.
"ராமேசுவரத்தை ஒட்டியுள்ள நெடுந்தீவு, அனலைத் தீவு, நயினாத் தீவு ஆகியவற்றில் காற்றாலை, சூரிய ஒளி மின்சாரம் தயாரிப்பில் சீனா ஈடுபட உள்ளது. கிட்டத்தட்ட தென்னிந்தியாவை இப்போது சீனா சுற்றி வளைத்திருக்கிறது," என்று ராமதாஸ் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்.
இலங்கையிலிருந்து சீனா மூலமாக இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அச்சுறுத்தலுக்கு இந்திய அரசின் தவறான இலங்கை வெளியுறவுக் கொள்கைதான் காரணம் என்றும் விடுதலைப்புலிகள் வீழ்த்தப்பட்டதால் இலங்கையின் வடக்கிலும் தெற்கிலும் சீனா கால் பதித்துவிட்டது என்றும் அவர் கூறிஉள்ளார்.