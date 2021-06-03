Home

பாமக: தமிழகத்துக்கு சீனாவால் அச்சுறுத்தல்

1 mins read
cd9e6d58-74ec-4591-b62b-d25d181b8484
-

சென்னை: இலங்­கையை இனி சீனா­வின் நண்­பன் என்ற கோணத்­தில்­தான் இந்­தியா பார்க்­க­வேண்­டும் என்று பாமக நிறு­வ­னர் ராம­தாஸ் தெரி­வித்­துள்­ளார்.

இலங்­கை­யைப் பகைத்­துக்­கொள்­ளக் கூடாது என்ற கொள்கை நிலைப்­பாட்டை இந்­தியா தொட­ரக்­கூ­டாது என்­றும் அறிக்கை ஒன்­றில் அவர் குறிப்­பிட்­டுள்­ளார்.

இலங்­கை­யின் அம்­பாந்­தோட்டை துறை­மு­கத்தை சீனா கைப்­பற்றி இருப்­பது இந்­தி­யா­வின் பாது­காப்­புக்கு குறிப்­பா­கத் தமி­ழ­கத்­துக்கு அச்­சு­றுத்­தல் ஏற்­பட்­டுள்­ள­தாக அவர் கூறியுள்ளார்.

"இந்­தி­யாவை கண்­கா­ணிக்க வேண்­டும் என்­பது சீனா­வின் நீண்ட­ நாள் கனவு. இப்­போது அதை சாதித்­துக்கொண்­டது மட்­டு­மின்றி, அங்கு கடற்­படைத் தளத்­தைக் கூட சீன அரசு அமைக்­கும். அங்­கி­ருந்து தமி­ழ­கத்­தின் தென்பகுதிகளைக் கண்­கா­ணிக்­கும்.

"ராமேசு­வ­ரத்தை ஒட்­டி­யுள்ள நெடுந்­தீவு, அன­லைத் தீவு, நயி­னாத் தீவு ஆகியவற்றில் காற்­றாலை, சூரிய ஒளி மின்­சா­ரம் தயா­ரிப்பில் சீனா ஈடுபட உள்ளது. கிட்­டத்­தட்ட தென்­னிந்­தி­யாவை இப்­போது சீனா சுற்றி வளைத்­தி­ருக்­கிறது," என்று ராம­தாஸ் சுட்­டிக்­காட்டி உள்­ளார்.

இலங்­கை­யி­லி­ருந்து சீனா மூல­மாக இந்­தி­யா­வின் பாது­காப்­புக்கு ஏற்­பட்­டி­ருக்­கும் அச்­சு­றுத்­த­லுக்கு இந்­திய அர­சின் தவ­றான இலங்கை வெளி­யு­ற­வுக் கொள்­கை­தான் கார­ணம் என்­றும் விடு­த­லைப்­பு­லி­கள் வீழ்த்­தப்­பட்­ட­தால் இலங்கையின் வடக்­கி­லும் தெற்­கி­லும் சீனா கால் பதித்­து­விட்­டது என்­றும் அவர் கூறி­உள்­ளார்.