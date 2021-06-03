சென்னை: ஊரடங்கின்போது தமிழகத்தில் குழந்தை திருமணங்கள் அதிகரித்துவிட்டதாக 'யுனிசெஃப்' அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இதே காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள், குற்றங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துவருவதாக அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது.
தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்துதான் குழந்தை திருமணம் தொடர்பாக அதிக புகார்கள் வருவதாக சமூக மேம்பாட்டு அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் கூறியதாக தினகரன் நாளேடு செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
அதேவேளையில் தாங்கள் பெற்ற புகாரின் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட திருமணங்களைத் தடுத்து நிறுத்தி இருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
"குழந்தை திருமணங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த கல்வித்துறைதான் உரிய ஆலோசனைகளை குழந்தைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் வழங்க முடியும். ஊரடங்கின்போது இவ்வாறு ஆலோசனை வழங்குவது தடைபட்டுள்ளது," என்று நிர்வாகிகள் மேலும் தெரிவித்துள்ளனர் என்று ஊடகச் செய்தியில் மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.