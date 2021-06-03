Home

தமிழகத்தில் ஊரடங்கின்போது அதிகரித்த குழந்தை திருமணம்: யுனிசெஃப் கவலை

சென்னை: ஊர­டங்­கின்­போது தமி­ழ­கத்­தில் குழந்தை திரு­ம­ணங்­கள் அதி­க­ரித்­து­விட்­ட­தாக 'யுனி­செஃப்' அமைப்பு தெரி­வித்­துள்­ளது.

இதே கால­கட்­டத்­தில் பெண்­க­ளுக்கு எதி­ரான வன்­மு­றை­கள், குற்­றங்­க­ளின் எண்­ணிக்­கை­யும் அதி­க­ரித்­து­வ­ரு­வ­தாக அந்த அமைப்பு கூறி­யுள்­ளது.

தர்­ம­புரி, கிருஷ்­ண­கிரி, தேனி, திண்­டுக்­கல் உள்­ளிட்ட மாவட்­டங்­களில் இருந்­து­தான் குழந்தை திரு­ம­ணம் தொடர்­பாக அதிக புகார்­கள் வரு­வ­தாக சமூக மேம்­பாட்டு அமைப்­பு­க­ளின் நிர்­வா­கி­கள் கூறி­ய­தாக தினகரன் நாளேடு செய்தி வெளி­யிட்­டுள்­ளது.

அதே­வே­ளை­யில் தாங்­கள் பெற்ற புகா­ரின் அடிப்­ப­டை­யில் சம்­பந்­தப்­பட்ட திரு­ம­ணங்­க­ளைத் தடுத்து நிறுத்தி இருப்­ப­தா­க­வும் அதி­கா­ரி­கள் தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.

"குழந்தை திரு­ம­ணங்­கள் குறித்து விழிப்­பு­ணர்வை ஏற்­ப­டுத்த கல்­வித்­து­றை­தான் உரிய ஆலோ­ச­னை­களை குழந்­தை­க­ளுக்­கும் பெற்­றோர்­க­ளுக்­கும் வழங்க முடி­யும். ஊர­டங்­கின்­போது இவ்­வாறு ஆலோ­சனை வழங்­கு­வது தடை­பட்­டுள்­ளது," என்று நிர்­வா­கி­கள் மேலும் தெரி­வித்­துள்­ள­னர் என்று ஊட­கச் செய்­தி­யில் மேலும் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது.