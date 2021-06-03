Home

கறுப்புப் பூஞ்சை நோயால் 518 பேர் பாதிப்பு; 17 பேர் பலி

1 mins read
f3e23945-51be-4185-a21c-1bdc0333249e
-

சென்னை: தமிழகத்தில் கறுப்புப் பூஞ்சை நோயால் 518 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் 17 இறப்புச் சம்பவங்கள் பதிவாகி உள்ளன என்றும் சுகாதார அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

கறுப்புப் பூஞ்சை நோய் குணமாகக்கூடியதுதான் என்றும், சிகிச்சை பெற அரசு மருத்துவ மனைகளுக்கு வந்த பலர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் என்றும் அமைச்சர் கூறினார்.

மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் கறுப்புப் பூஞ்சை நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்க சிறப்புப் பிரிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.

கறுப்புப்பூஞ்சை நோய்க்கான துவக்க நிலை அறிகுறிகளுடன் வருபவர்களுக்கு சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் உடனடியாக பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது என்றும் மருத்துவமனையிலேயே தங்கி சிகிச்சை பெற 120 படுக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.

மேலும் பூஞ்சை தொற்று குறித்து 13 வல்லுநர்கள் அடங்கிய குழு மூலம் விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.