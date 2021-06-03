13 வகை மளிகைப் பொருள்களின் தொகுப்பு இன்று முதல் விநியோகம்
சென்னை: ஊரடங்கை ஒட்டி தமிழகத்தில் 13 மளிகைப் பொருள்கள் அடங்கிய தொகுப்பு இன்று முதல் விநியோகிக்கப்பட உள்ளது. இந்த மளிகைத் தொகுப்பு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரேஷன் கடைகள் மூலம் வழங்கப்படுகிறது. மாநிலத்தில் உள்ள 21 மில்லியன் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் கோதுமை மாவு, உப்பு, ரவை, சீனி, உளுத்தம்பருப்பு, புளி, கடலைப்பருப்பு தேநீர் தூள், கடுகு, சீரகம், மஞ்சள்தூள், மிளகாய்த்தூள், குளியல் சோப்பு, துணி சோப்பு, துணிப்பை ஆகிய 13 தொகுப்புகள் இந்தத்தொகுப்பில் வழங்கப்பட உள்ளன.
கொரோனா நிதிக்கு திமுக எம்எல்ஏக்கள் ஒரு மாத ஊதியத்தை வழங்கினர்
சென்னை: திமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய ஒரு மாத ஊதியத்தை தமிழக முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு வழங்கி உள்ளனர். நேற்று முன்தினம் தமிழக அரசின் தலைமைக் கொறடா கோவி. செழியன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினைச் சந்தித்து திமுக எம்எல்ஏக்களின் ஒரு மாத ஊதியத் தொகையான 1.37 கோடி ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கினார். முதல்வர் கொரோனா நிவாரண நிதிக்குப் பல்வேறு தரப்பினரும் தொடர்ந்து நிதி வழங்கி வருகின்றனர்.
மின்சார வாரியத்துக்கு ரூ.1.30 லட்சம் கோடி கடன்
சேலம்: தமிழக மின்சார வாரியம் தற்போது ரூ.1.30 லட்சம் கோடி கடனில் இருப்பதாக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார். ஒரு துறையில் மட்டுமே இவ்வளவு கடன் சுமை இருக்கும்போது மற்ற துறைகளின் நிலைமை எப்படி இருக்கும் எனத் தெரியவில்லை என்று ஆத்தூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது அவர் குறிப்பிட்டார். "தமிழகத்தில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக மின்சாரத் துறையில் எந்தவிதப் பராமரிப்புப்பணிகளும் நடைபெறவில்லை. கடந்த ஆட்சியாளர்கள் முறையாகப் பராமரிப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டிருந்தால் தமிழகத்தை மின்தடை இல்லாத மாநிலமாக மாற்றிக் காட்டியிருக்க முடியும். எனினும் கொரோனா காலம் என்பதால் தடையில்லா மின்சாரம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது," என்றார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி.
மருத்துவ கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த கூடுதல் நிதி
சென்னை: மருத்துவ கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தமிழக நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார். விஞ்ஞான ரீதியாக திட்டமிட்ட தடுப்பு நடவடிக்கையால் மாநிலத்தில் கொரோனா பாதிப்பு குறையத் தொடங்கியுள்ளதாக மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது அவர் குறிப்பிட்டார். "மத்திய அரசின் மேலாண்மை குறைவு காரணமாக தடுப்பூசி பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இங்கு நிரந்தரமாக மருந்து தயாரிப்பு ஆலைகளை நிறுவ அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இது போன்ற மருத்துவ கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த நிதிநிலை அறிக்கையில் கூடுதல் நிதி அறிவிக்கப்படும்," என்றார் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன்.
சேலம் சிறையில் 14 கைதிகள், 9 போலிசாருக்கு தொற்று
சேலம்: கைதிகள் 14 பேருக்கும் 9 போலிசாருக்கும் கிருமித்தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சேலம் மத்திய சிறை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இவர்கள் அனைவரும் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சுமார் 900 கைதிகளை இச்சிறையில் அடைக்க இயலும். நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட இதர மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த கைதிகள் சிலரும் சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்படுவதுண்டு. இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்திருப்பதால் 'தொற்று இல்லை' என்பதற்கான சான்றிதழ் உள்ள கைதிகள் மட்டுமே இச்சிறையில் அடைக்கப்படுகின்றனர்.
உச்ச நீதிமன்றம்: புதுவை நியமன எம்எல்ஏக்கள் நியமனம் செல்லும்
புதுவை: புதுவை சட்டப்பேரவைக்கு நியமன எம்எல்ஏக்களை மத்திய அரசு நியமித்தது செல்லும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. நியமன எம்எல்ஏக்களை நியமிப்பது அரசியல் சாசனத்துக்கு விரோதமானது என அறிவிக்கக் கோரி புதுவை கரிக்கலம்பாக்கம் பஞ்சாயத்து முன்னாள் தலைவர் ஜெகநாதன் என்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடுத்தார். இந்த வழக்கு மீதான விசாரணை நேற்று நடைபெற்றது. இருதரப்பு வாதங்களையும் செவிமடுத்த நீதிபதிகள், நியமன எம்எல்ஏக்களை நியமித்தது செல்லும் என்று தீர்ப்பளித்தனர். புதுவையில் நியமன எம்எல்ஏக்களை நியமிப்பதன் மூலம் பாஜக, துணை முதல்வர் பதவியைப் பெற திட்டமிடுவதாக ஊடகத் தகவல்கள் தெரி விக்கின்றன. ஆனால் பாஜக தலைமை இதை மறுத்துள்ளது.