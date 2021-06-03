1.1 மி. பேருக்குத் தடுப்பூசி
போடப்பட்டது: மலேசியா
கோலாலம்பூர்: ஜூன் 1ஆம் தேதி வரை 1.1 மில்லியன் பேருக்கு இரண்டு முறை தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது என்று மலேசிய சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் ஆதம் பாபா கூறியுள்ளார். இரண்டு மில்லியன் பேருக்கு இதுவரை முதல் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மொத்தம் 3.1 மில்லியன் முறை தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது என்று டுவிட்டர் பதிவில் அவர் தெரிவித்தார்.
மெல்பர்னில் முடக்கம்
இரு வாரங்களுக்கு நீட்டிப்பு
பெர்லின்: ஆஸ்திரேலியாவின் 2வது பெரிய நகரமான மெல்பர்னில் முடக்கநிலை மேலும் 2 வாரங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர். ஐந்து மில்லியன் மக்கள் தொகையைக் கொண்ட மெல்பர்ன் நகரத்தில் வியாழன் நள்ளிரவு முடக்கநிலை முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தொற்று பரவுவதால் மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு வீட்டிலேயே தங்குமாறு அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டு உள்ளனர்.
சீனாவில் மனிதருக்கு
'எச்10என்3' பாதிப்பு
பெய்ஜிங்: சீனாவில் முதல் முறையாக 41 வயது ஆடவர் ஒருவர், பறவைக் காய்ச்சல் கிருமியால் பாதிக்கப் பட்டுள்ளதை அந்நாட்டு அரசு உறுதி செய்துள்ளது. அவருக்கு எப்படி தொற்று ஏற்பட்டது என்பது குறித்து அதிகாரிகள் தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால் 'எச்10என்3' கிருமி மனிதர்களிடமிருந்து மனிதர்களுக்குப் பரவாது எனக் கருதப் பட்டது. ஜியாங்சு மாகாணத்தைச் ேசர்ந்த அந்த ஆடவர் கடந்த வாரம் பாதிக்கப்பட்டு தற்போது குணமடைந்து வீடு திரும்பவுள்ளார். இதற்கிடையே குவாங்டோங்கில் கிருமித் தொற்று அதிகரித்துள்ளதால் கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன.