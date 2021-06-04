Home

400,000 மாணவர்களுக்கான தடுப்பூசி இயக்கம் தொடக்கம்

2 mins read
மாணவர்களுக் கான தடுப்பூசி இயக்கம் தொடங்கிய முதல் நாளான நேற்று தஞ்சோங் பகார் சமூக நிலையத்தில் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட மாணவர். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -

இந்து இளங்­கோ­வன்

பன்­னி­ரண்டு வய­துக்­கும் மேற்­பட்ட 400,000க்கும் அதி­க­மான மாண­வர்­க­ளுக்கு கொவிட்-19 தடுப்­பூசி போடும் தேசிய இயக்­கம் நேற்­றுக் காலை­யில் தொடங்­கி­யது. முதல் கட்­ட­மாக வழக்­க­நிலை (என்), சாதா­ரண நிலை (ஓ), மேல்­நிலை (ஏ) நிலைத் தேர்­வு­களை எழுத உள்ள மாண­வர்­க­ளுக்­குத் தடுப்­பூசி போடப்­ப­டு­கிறது.

பீஷான் சமூக மன்­றத்­திற்கு நேற்று தமிழ் முரசு சென்­ற­போது மாண­வர்­களும் அவர்­க­ளுக்­குத் துணை­யாக பெற்­றோர்­களும் அங்கு தொடர்ந்து வந்­து­கொண்­டி­ருந்­த­னர். பக்­க­வி­ளைவு குறித்த பயம் இருந்­தா­லும் தாங்­கள் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்­ட­தாக மாண­வர்­கள் கூறி­னர்.

சி.எச்.ஐ.ஜே (CHIJ) கேலோக் தொடக்­கப்­பள்­ளி­யில் பயி­லும் 188 தொடக்­க­நிலை ஆறு மாண­வர்­களில், 12 வயதை அடைத்­தி­ருக்­கும் சுமார் 75 மாண­வர்­கள் தடுப்­பூ­சிக்­கு தகு­தி­பெற்­றுள்­ள­னர்.

மாண­வர்­களுக்­கான தடுப்­பூசி இயக்­கம், பள்­ளி­களிலும் சமூ­கத்­தி­லும் கிரு­மிப் பர­வலை குறைக்க தேவை­யான நட­வடிக்கை என்றார் பள்­ளி­யின் தலைமை ஆசி­ரி­யர் திரு­மதி ஷாந்தி சூரஜ் நாயர். இதில் பெற்­றோ­ரின் பங்கு அதி­க­மா­னது என்­றார் அவர்.

என்ன தடுப்­பூசி, எங்கு போடு­வது, பக்­க­வி­ளை­வு­களை எப்­ப­டிக் கையாள்­வது போன்ற தடுப்­பூசி பற்றிய தக­வல்­களை பெற்­றோருக்கு 'கேட்வே' என்­னும் தளம் வழி இப்­பள்ளி வழங்­கு­கிறது.

கன்­டோன்­மென்ட் தொடக்­கப்­பள்­ளி­யில் 187 உயர்­நிலை ஆறு மாண­வர்­கள் தடுப்­பூ­சி­ போடத் தகு­தி­பெற்­றுள்­ள­னர். குறைந்­தது 75% மாணவர்­க­ளா­வது தடுப்­பூசி போட பதிவு செய்­வர் என்று நம்­பு­வ­தாக பள்­ளி­யின் தலைமை ஆசி­ரி­யர் திரு­மதி மனோ­கரா தெரி­வித்­தார்.

சில கார­ணங்­க­ளால் சில பெற்­ற­றோர்­களால் பிள்­ளை­களைத் தடுப்­பூசி போட அழைத்­துச்­செல்ல முடி­யா­மல் போக­லாம். பள்ளி திறந்த­பின் இம்­மா­ண­வர்­களைத் தடுப்­பூசி நிலையங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல பள்ளி ஏற்­பா­டு செய்­யும் என்­றும் அவர் குறிப்­பிட்­டார்.

தற்போது, ஜூன் முதல் தேதி 12 வயது நிறை­வ­டை­வோருக்கும், அதற்கு மேற்­பட்ட வய­து­டையவருக்கும் தடுப்­பூசி போடப்­படு­கிறது. 12 வய­துக்­கும் 17 வய­துக்­கும் இடைப்­பட்­டோ­ர் ஃபைசர் பயோ­என்­டெக் தடுப்­பூ­சி மட்­டுமே போட்டுக்கொள்ளலாம். 18 வய­து மற்றும் அதற்கு மேற்­பட்­ட­வர்­கள் ஃபைசர் பயோஎன்­டெக், மொர்­டனா இரண்­டில் ஏதாவது ஒன்றைப் போட்டுக்கொள்ளலாம்.

மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி ஆகஸ்ட் மாத வாக்கில் நிறைவுபெறும். தற்போது நாடெங்குமுள்ள சமூக மன்றங்க ளில் தடுப்பூசி போடலாம். வரும் திங்கள் கிழமையிலிருந்து கல்வி அமைச்சின் நான்கு தனிப்பட்ட நிலையங்களிலும் தடுப்பூசி போடப்படவுள்ளது.