Home

கொவிட்-19 காலத்தில் மோசடி: விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதில் போலிசார் தீவிரம்

2 mins read
767d4ff7-417e-4378-b93e-17ddfc129897
-

மோச­டிச் சம்­ப­வங்­கள் தொடர்­பில் பொது­மக்­க­ளி­டையே விழிப்­பு­ணர்வு ஏற்­ப­டுத்­தும் பணி­யில் போலி­சார் தீவி­ர­மாக இறங்­கி­யுள்­ள­னர். குறிப்­பாக, இந்த கொள்­ளை­நோய் கால­கட்­டத்­தில் அறி­யா­மல் வந்து மாட்­டிக்­கொள்­வோ­ரையே மோச­டிக்­காரர்­கள் குறி­வைப்­ப­தாக உதவி போலிஸ் ஆணை­யர் ஸெட் டியோ கூறி­னார்.

"பல நட­வ­டிக்­கை­கள் நேர­டி­யாக நடப்­ப­தற்­குப் பதி­லாக இணைய உல­கிற்கு மாறி­விட்­டன. குற்­றச் செயல்­களும் அதற்கு விதி­வி­லக்­கல்ல. குற்­ற­வா­ளி­கள் தங்­க­ளின் அணு­கு­மு­றையை மாற்றி அமைத்­துக்­கொண்­ட­தற்கு ஈடாக போலி­சா­ரும் நம் உத்­தி­மு­றை­களை மாற்­றி­ய­மைத்­துக்­கொண்டு அதி­க­ரிக்­கும் இந்த இணைய மோச­டிச் சம்­ப­வங்­க­ளைத் தடுக்க வேண்­டும்," என்­றார் அவர்.

இணைய வர்த்­த­கத் தளங்­களில் முகக்­க­வ­சம், கைச் சுத்­தி­க­ரிப்­பான் போன்ற பொருட்­களை விற்­கும் முயற்­சி­யில் மோச­டிக்­கா­ரர்­கள் இறங்­கி­விட்­ட­தாக திரு டியோ ஊட­கங்­க­ளி­டம் தெரி­வித்­தார்.

மோச­டிச் சம்­ப­வங்­கள் சென்ற ஆண்டு அதி­க­ரித்­த­தாக குறிப்­பிட்ட அவர், 2020ஆம் ஆண்­டின் மொத்த குற்­றச் செயல்­களில் மோசடி தொடர்­பா­னவை 42% என்­றார். 2019ல் இது 27.2 விழுக்­கா­டாக இருந்­த­தைச் சுட்­டி­னார்.

குற்­றச்­செ­யல்­க­ளைத் தடுப்­பதைத் தவிர வெளி­நாட்டு ஊழி­யர் தங்­கு­வி­டு­தி­களில் நடந்த கொவிட்-19 நடை­மு­றை­க­ளுக்­கும் அதி­கா­ரி­கள் கைகொ­டுத்­துள்­ள­தாகக் கூறப்­பட்­டது.

"மற்ற முன்­க­ளப் பணி­யா­ளர்­கள் போலவே தொற்று ஏற்­படும் அபா­யம் தொடர்­பி­லான கவலை எங்­கள் அதி­கா­ரி­க­ளுக்­கும் இருக்­கவே செய்­தது. இருப்­பி­னும், அதி­கா­ரி­கள் சுதா­­க­ரித்­துக்கொண்டு துணிச்­ச­லு­டன் செயல்­பட்­டார்­கள்," என்று திரு டியோ கூறி­னார்.

மோச­டி­க­ளைக் கண்­ட­றி­வது தொடர்­பில் பொது­மக்­க­ளுக்­குத் தக­வல் தெரி­விக்க, அங் மோ கியோ போலிஸ் பிரிவு அதி­கா­ரி­கள் தங்­களின் சமூக முயற்­சியை இணை­யத்­தில் மேற்­கொண்­ட­னர்.

காணொளி இணைப்புகள், இன்ஸ்­ட­கி­ராம், ஃபேஸ்புக் குழுக்­கள் மூலம் அதி­கா­ரி­கள் விழிப்­புணர்வு ஏற்­படுத்­து­வ­தில் மும்­மு­ர­மாக இருந்­த­னர். உதவி போலிஸ் ஆணை­யர் டியோ­வின் தலை­மை­யில் இயங்­கும் அங் மோ கியோ போலிஸ் பிரி­வுக்கு நேற்று அனு­சரிக்­கப்­பட்ட போலிஸ் தினத்தை முன்­னிட்டு 'சிறந்த தரைப் பிரிவு' விருது வழங்­கப்­பட்­டது.

மூன்­றா­வது ஆண்­டாக ஜூரோங் போலிஸ் பிரி­வுக்கு 'தலை­சி­றந்த தயார்­நிலை போர்க்­கா­லப் படை­வீரர்­கள்' விருது வழங்­கப்­பட்­டது.

கொவிட்-19 கட்­டுப்­பா­டு­க­ளின் கார­ண­மாக இவ்­வாண்டு போலிஸ் தின அனு­ச­ரிப்பு நிகழ்ச்சி இணை­யம்­வழி நடை­பெற்­றது. வழக்­க­மான போலிஸ் தின அணி­வ­குப்­பும் இடம்­பெ­ற­வில்லை. 2,200க்கும் மேற்­பட்ட அதி­கா­ரி­கள் நிகழ்ச்­சி­யில் கலந்து­கொண்­ட­னர்.