மோசடிச் சம்பவங்கள் தொடர்பில் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பணியில் போலிசார் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளனர். குறிப்பாக, இந்த கொள்ளைநோய் காலகட்டத்தில் அறியாமல் வந்து மாட்டிக்கொள்வோரையே மோசடிக்காரர்கள் குறிவைப்பதாக உதவி போலிஸ் ஆணையர் ஸெட் டியோ கூறினார்.
"பல நடவடிக்கைகள் நேரடியாக நடப்பதற்குப் பதிலாக இணைய உலகிற்கு மாறிவிட்டன. குற்றச் செயல்களும் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல. குற்றவாளிகள் தங்களின் அணுகுமுறையை மாற்றி அமைத்துக்கொண்டதற்கு ஈடாக போலிசாரும் நம் உத்திமுறைகளை மாற்றியமைத்துக்கொண்டு அதிகரிக்கும் இந்த இணைய மோசடிச் சம்பவங்களைத் தடுக்க வேண்டும்," என்றார் அவர்.
இணைய வர்த்தகத் தளங்களில் முகக்கவசம், கைச் சுத்திகரிப்பான் போன்ற பொருட்களை விற்கும் முயற்சியில் மோசடிக்காரர்கள் இறங்கிவிட்டதாக திரு டியோ ஊடகங்களிடம் தெரிவித்தார்.
மோசடிச் சம்பவங்கள் சென்ற ஆண்டு அதிகரித்ததாக குறிப்பிட்ட அவர், 2020ஆம் ஆண்டின் மொத்த குற்றச் செயல்களில் மோசடி தொடர்பானவை 42% என்றார். 2019ல் இது 27.2 விழுக்காடாக இருந்ததைச் சுட்டினார்.
குற்றச்செயல்களைத் தடுப்பதைத் தவிர வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்குவிடுதிகளில் நடந்த கொவிட்-19 நடைமுறைகளுக்கும் அதிகாரிகள் கைகொடுத்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டது.
"மற்ற முன்களப் பணியாளர்கள் போலவே தொற்று ஏற்படும் அபாயம் தொடர்பிலான கவலை எங்கள் அதிகாரிகளுக்கும் இருக்கவே செய்தது. இருப்பினும், அதிகாரிகள் சுதாகரித்துக்கொண்டு துணிச்சலுடன் செயல்பட்டார்கள்," என்று திரு டியோ கூறினார்.
மோசடிகளைக் கண்டறிவது தொடர்பில் பொதுமக்களுக்குத் தகவல் தெரிவிக்க, அங் மோ கியோ போலிஸ் பிரிவு அதிகாரிகள் தங்களின் சமூக முயற்சியை இணையத்தில் மேற்கொண்டனர்.
காணொளி இணைப்புகள், இன்ஸ்டகிராம், ஃபேஸ்புக் குழுக்கள் மூலம் அதிகாரிகள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதில் மும்முரமாக இருந்தனர். உதவி போலிஸ் ஆணையர் டியோவின் தலைமையில் இயங்கும் அங் மோ கியோ போலிஸ் பிரிவுக்கு நேற்று அனுசரிக்கப்பட்ட போலிஸ் தினத்தை முன்னிட்டு 'சிறந்த தரைப் பிரிவு' விருது வழங்கப்பட்டது.
மூன்றாவது ஆண்டாக ஜூரோங் போலிஸ் பிரிவுக்கு 'தலைசிறந்த தயார்நிலை போர்க்காலப் படைவீரர்கள்' விருது வழங்கப்பட்டது.
கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளின் காரணமாக இவ்வாண்டு போலிஸ் தின அனுசரிப்பு நிகழ்ச்சி இணையம்வழி நடைபெற்றது. வழக்கமான போலிஸ் தின அணிவகுப்பும் இடம்பெறவில்லை. 2,200க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டனர்.