மேற்பார்வையாளரின்றி பல் மருத்துவ
பணியில் ஈடுபட்டவருக்கு அபராதம்
மேற்பார்வையாளரின் கண்காணிப்புடன் குறைந்தது ஈராண்டு காலம், ஒருவர் தமது பல் மருத்துவப் பணியை மேற்கொண்ட பின்னரே சிங்கப்பூரில் பல் மருத்துவராகப் பதிந்துகொள்ளும் அனுமதியைப் பெறுவர். ஆனால் ஆஸ்திரேலியரான டாக்டர் மேத்தியூ எங்கஸ் கிரிஸ்தஃபர் கேம்பல், தம் மேற்பார்வையாளர் இன்றி ஒன்பது மாதங்களாக சிறைக் கைதிகளுக்குப் பல் மருத்துவ சிகிச்சை செய்திருந்தார். இதன் தொடர்பில் அவருக்கு $50,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. மேலும் சிங்கப்பூர் பல் மருத்துவ மன்றம் நடத்திய ஒழுங்கீன விசாரணைக்கு ஆன அனைத்து செலவுகளையும் டாக்டர் கேம்பல் திரும்ப கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் டாக்டர் கேம்பல் இப்போது சிங்கப்பூரில் இல்லை. இதற்கிடையே மேற்பார்வையாளர் மீது தனி விசாரணை தொடங்கப்பட்டு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
'எஸ்ஜி நாசி லெமாக்' வழக்கு:
ஆடவருக்குச் சிகிச்சை ஆணை
'டெலிகிராம்' தளத்தில் ஆபாசப் படங்கள் மற்றும் காணொளிகளைப் பகிர்ந்துவந்த 'எஸ்ஜி நாசி லெமாக்' உரையாடல் குழுவை நிர்வகித்தவர்களில் ஒருவரான 27 வயது லெனார்ட் டியோ மின் சுவானுக்கு நேற்று ஓராண்டு கட்டாய சிகிச்சை ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. கடும் மனச்சோர்வால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் டியோ குற்றம் புரிந்ததாக மனநலக் கழக அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது. எனவே, சிறைத் தண்டனைக்குப் பதிலாக டியோ தன் மனநலப் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் சிகிச்சை பெறவேண்டும். 427 ஆபாசப் படங்கள், 99 ஆபாசக் காணொளிகள் ஆகியவை டியோவிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.
மது அருந்திவிட்டு வாகனம்
ஓட்டியதாக குற்றச்சாட்டு
மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டியதாக முன்னாள் மீடியாகார்ப் கலைஞர் ஷேன் பாவ் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டை அவர் ஒப்புக்கொள்ளவிருப்பதாகக் கூறப்பட்டது. ஏற்கெனவே 2014ல் இதே குற்றத்துக்காக அவருக்கு அபராதமும் வாகனமோட்டத் தடையும் விதிக்கப்பட்டது.