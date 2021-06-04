அமைச்சர்: ஊரடங்கு முடியும் வரை மின்சாரம் தடைபடாது
சென்னை: தமிழகத்தில் நடப்பில் இருந்து வரும் ஊரடங்கு முடியும் வரை மின்சாரம் தடையின்றி வழங்கப்படும் என மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்து உள்ளார். இப்போதைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே பணிபுரிவதாலும் மாணவர்கள் இணையம் வழி கல்வி கற்பதாலும் அவர்களது நலன் கருதி இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்து உள்ளார். ஊரடங்கு நிறைவுற்ற பிறகு வழக்கம்போல் மின்வாரியம் பராமரிப்புப் பணிகளைத் தொடங்கலாம் எனவும் அதுவரை மின் விநியோகத்தில் தடை ஏற்படக் கூடாது எனவும் அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
330 உயிர்வாயு உருளைகளை வழங்கிய தொழிலதிபர்
சென்னை: கொரோனா பாதிப்பு நாளும் குறைந்து வந்தாலும் உயிரிழப்பு அதிகரித்து வருகிறது. ஆங்காங்கே, சிகிச்சையின்போது போதுமான அளவில் உயிர்வாயு கிடைக்காமல் நோயாளிகள் உயிரிழப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்நிலையில், கொரோனா நோயாளிகளின் சிகிச்சைக்கு உதவும் வகையில், ரூ.50 லட்சம் செலவில் 330 உயிர்வாயு உருளைகளை ஐக்கிய அரபு சிற்றரசில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு தொழிலதிபர் சாகுல் ஹமீது என்பவர் அனுப்பி வைத்துள்ளார். அவர் அனுப்பிய உயிர்வாயு உருளைகள் கிடைக்கப் பெற்றதாக தமிழக அரசும் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
காவல் ஆணையர்: ரவுடிகளுக்கு இடமில்லை; கட்டுப்படுத்துவோம்
சென்னை: சென்னை மாநகரில் ரவுடிகள் பெருகுவதற்கு இனி இடமில்லை, அவர்களைப் பட்டியலிட்டு விரைவில் கட்டுப்படுத்துவோம் என சென்னை மாநகரக் காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் தெரிவித்துள்ளார். சென்னை, எழும்பூரில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சங்கர் ஜிவால், "ரவுடிகளைப் பட்டியலிட்டு கட்டுப்படுத்துவோம், அதற்கான நடவடிக்கைகளில் இறங்கி உள்ளோம். வருங்காலத்தில் இந்த உண்மை தெளிவாகத் தெரியும். ஒரே நாளில் ரவுடிகளைத் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. ரவுடிகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம். விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்," என்றார்.
முன்பிணை கோரி முன்னாள் அமைச்சர் மனுத் தாக்கல்
சென்னை: பெசன்ட் நகரில் வசித்து வரும் நடிகை சாந்தினி அளித்த பாலியல் புகார் தொடர்பில் தன்னைக் கைது செய்யாமல் இருக்க முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டன் முன்பிணை கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.
தலைமறைவான மணிகண்டனை காவல்துறை தேடி வரும் நிலையில், அவர் மீது ஆறு சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் அடையாறு மகளிர் போலிசார் வழக்குப் பதிந்துள்ளனர்.