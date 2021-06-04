'விஜய் மல்லையாவின் சொத்துகளை வங்கிகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம்'
புதுடெல்லி: கடன் மோசடி செய்து வெளிநாட்டிற்குத் தப்பியோடிய விஜய் மல்லையாவின் ரூ. 5,600 கோடி சொத்துக்களை வங்கிகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என பணமோசடி தடுப்புச் சிறப்பு நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள வங்கிகளில் ரூ.9,000 கோடி வரை கடன் பெற்றுவிட்டு திருப்பிச் செலுத்தாமல் விஜய் மல்லையா வெளிநாடு தப்பிச் சென்றார். அவருக்கு எதிராக எஸ்.பி.ஐ. உள்ளிட்ட வங்கிகள் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு வழக்கு தொடர்ந்தன. இந்த வழக்குகளை பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு நீதிமன்றம் விசாரித்து வருகிறது. இந்த நீதிமன்றம் கடந்த வாரத்தில் பிறப்பித்த இருவேறு உத்தரவுகளில் மல்லையாவிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 5,600 கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை வங்கிகளிடம் வழங்கலாம் என தெரிவித்துள்ளது. இதில், பெங்களூருவில் உள்ள 564 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கிங் பிஸ்ஸர் டவர், 713 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அடுக்குமாடிக் கட்டடம் உள்ளிட்டவையும் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. இவற்றோடு வங்கி முதலீடுகள் மற்றும் பங்குகளையும் கைப்பற்றலாம் என்று நீதிமன்றம் கூறியிருக்கிறது.
சண்டை நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி பாகிஸ்தான் துப்பாக்கிச் சூடு
புதுடெல்லி: இந்தியாவுடன் உறவை மேம்படுத்தும் வகையில் சண்டை நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக பின்பற்றுவதாக கடந்த பிப்ரவரி 25ம் தேதி பாகிஸ்தான் ஒப்புக்கொண்டது. இதற்காக, இருநாட்டு ராணுவ அதிகாரிகள் இடையே ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தானது.
எனினும், இந்த புதிய ஒப்பந்தத்தையும் மீறி முதல் முறையாக கடந்த மே 2ம் தேதி பாகிஸ்தான் வீரர்கள் சம்பா மாவட்டத்தில் ராம்கரில் அனைத்துலக எல்லைப் பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர்.
இந்நிலையில், பாகிஸ்தான் ராணுவம் இரண்டாவது முறையாக போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி நேற்றும் தாக்குதல் நடத்தி உள்ளது. அர்னியா பகுதியில் அனைத்துலக எல்லையையொட்டிய பகுதியில் ஜேசிபி இயந்திரத்தின் மூலம் புதர்களைச் சுத்தப்படுத்தும் பணியை இந்திய ராணுவம் செய்தது. அப்போது, காலை 8.15 மணியளவில் ஜேசிபி இயந்திரத்தின் மீது பாகிஸ்தான் ராணுவம் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
ப.சிதம்பரம்: ஜிஎஸ்டி-ஐ பாஜக தவறான சட்டமாக மாற்றிவிட்டது
புதுடெல்லி: ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அரட்டையடிக்கும் அரங்கமாக மாறிவிட்டதாக முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார். ஜிஎஸ்டி-யை புரிந்துகொள்ள 10 வழிகாட்டுதல் என தனது சுட்டுரையில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், நல்ல சிந்தனையின் அடிப்படையில் ஜிஎஸ்டி தொடங்கப்பட்டது எனவும், பாஜக அதனைத் தவறான சட்டமாக மாற்றிவிட்டது என்றும் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
டெல்லியில் கறுப்புப் பூஞ்சை
தொற்றுநோய்க்கு 89 பேர் பலி
புதுடெல்லி: புதுடெல்லியில் கறுப்புப் பூஞ்சை தொற்றுநோயால் இதுவரை 1,044 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பூஞ்சைத் தொற்று மரணம் 89ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதனை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சத்யேந்தர் ஜெயின் தெரிவித்துள்ளார். டெல்லியில் கொரோனா இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதனால் புதிய தொற்று எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது. எனினும் கறுப்புப் பூஞ்சையால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. கறுப்புப் பூஞ்சை தொற்றிலிருந்து
92 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர்.
'முதியவர்களுக்கு வீடு தேடி ஏன் தடுப்பூசி போட முடியாது?'
புதுடெல்லி: முதியோர் மற்றும் இயலாதோருக்கு அவர்களின் இருப்பிடம் சென்று தடுப்பூசி போடும் திட்டத்தை தொடங்க வேண்டும் என மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநலன் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதை விசாரித்த நீதிமன்றம் இந்த திட்டத்தை தொடங்குவது குறித்து மத்திய அரசுக்கு கேள்வி எழுப்பியது. அப்போது இந்த திட்டம் சாத்தியமற்றது என மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பல்வேறு வீட்டு வசதி சங்கங்களில் தடுப்பூசி போடும் பணி நடைபெறுவதை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள், இவ்வாறு செய்வது சாத்தியம் என்றால் உங்களுக்கு (அரசு மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள்) ஏன் முடியாது. வீடுவீடாகச் சென்று மூத்த குடிமக்களுக்குத் தடுப்பூசி போடுவதில் என்ன தடையுள்ளது என்று கேள்வி எழுப்பினர். மத்திய அரசு சார்பு வழக்கறிஞர் அனில் இதுகுறித்து பதில் அளிக்க மேலும் அவகாசம் கோரினார். இதை தொடர்ந்து விசாரணை வருகிற 8ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.