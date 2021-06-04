நாசாவின் வெள்ளி கிரக ஆய்வு
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் நாசா அமைப்பு, வெள்ளிக் கிரகத்தை ஆய்வு செய்யும் இரு பெரும் திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது. பூமிக்கு அருகில் உள்ள கிரகங்களில் வெள்ளியும் ஒன்று. வெள்ளிக்கிரக ஆய்வுக்கு 500 மில்லியன் டாலரை நாசா ஒதுக்கி
யுள்ளது. இந்த ஆய்வில் ஈயத்தை உருக்கும் மேற்பரப்பைக் கொண்ட வெள்ளி கிரகத்தின் தட்பவெப்ப நிலை, உருவானவிதம் குறித்து ஆய்வு செய்யப்படும். 2028 முதல் 2030 வரையில் இரு திட்டங்களும் மேற்கொள்ளப்படும் என்று நாசாவின் புதிய நிர்வாகியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பின் நெல்சன் கூறினார்.
டுட்டர்டேவுக்கு முட்டுக்கட்டை
வாஷிங்டன்: பிலிப்பீன்ஸ் அதிபர் டுட்டர்டேயின் ஆறு ஆண்டு முதல் தவணை பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு முடிவுறுவதால் மீண்டும் போட்டியிடத் திட்டமிட்டுள்ளார்.
ஆனால் அரசியல்வாதியாக மாறியுள்ள குத்துச்சண்டை வீரர் மேன்னி பாக்கியாவ் (படம்: ஏஎஃப்பி) பிடிபி-லபான் கட்சியில் அவருக்கு எதிராகப் போர்க்கொடி உயர்த்தியுள்ளார். அதிபர் தேர்தலிலும் பாக்கியாவ் போட்டியிடலாம் என கூறப்படுகிறது. இதனால் டுட்டர்டேயின் அடுத்த தவணை அதிபர் கனவு கனவாகவே மறைந்துவிடும் என கூறப்படுகிறது.
வியட்னாம் கிருமி இல்லை
ஹனோய்: பிரிட்டன், இந்தியாவில் முதலில் அடையாளம் காணப்பட்ட உருமாறிய கிருமிகள் ஒன்று சேர்ந்து புதிய கொரோனா கிருமி உருவாகியிருக்கலாம் என்பது உண்மையல்ல என்று வியட்னாமில் உள்ள உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி கிடோங் பார்க் கூறியுள்ளார்.