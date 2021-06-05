Home

முதியோர் விடுதிகளில் பார்வையாளருக்குத் தடை

1 mins read
5dfc761e-21a5-46ae-ac0a-dd7242000797
-

முதி­யோர் வசிக்­கும் பரா­ம­ரிப்பு விடு­தி­க­ளுக்குப் பார்­வை­யா­ளர்கள் யாருக்­கும் இன்று முதல் ஜூன் 20ஆம் தேதி வரை அனு­மதி இருக்­காது.

அண்­மைய சமூகத் தொற்று நிலவ­ரங்­க­ளைக் கருத்­தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்­கப்­பட்டு உள்­ளது.

முதி­யோர் பரா­ம­ரிப்பு விடு­தி­களில் தொற்று ஏற்­ப­டு­வ­தற்­கான வாய்ப்­பு­க­ளைத் தவிர்த்­துக் கொள்­வ­தும் அங்­கி­ருந்து தொற்று­ ப­ர­வு­வ­தைத் தடுப்­ப­தும் இந்­தத் தற்­கா­லிகத் தடை­யின் நோக்­கம் என்று சுகா­தார அமைச்சு நேற்று தெரி­வித்­தது.

அத்­த­கைய நிலை­யங்­க­ளு­டன் சேர்ந்து செயல்­பட்டு முன்­னெச்­ச­ரிக்கை நவ­டிக்­கை­க­ளைப் பலப்­படுத்த அமைச்சு செயல்­படும்.

பார்­வை­யா­ளர்­கள் பாதுகாப்­பாக வந்துசெல்­லும் நடை­முறையை மீண்­டும் தொடங்க விடு­தி­க­ளுக்கு அமைச்சு உத­வும்.

ஹவ்­காங்­கில் செயல்­படும் மைண்ட்ஸ்­வில் என்ற அறி­வு­மந்த குறை­பாடு உள்­ளோ­ருக்­கான இல்­லத்­தில் கொவிட்-19 தொற்­றுக்­கு­ழு­மம் தெரிய வந்­ததை அடுத்து இந்த நட­வ­டிக்கை இடம்­பெ­று­கிறது.

அந்தக் குழுமத்தில் கிருமி தொற்றிய 27 பேர் இருக்கிறார்கள்.

முதியோர் விடுதிகளுக்குப் பார்வையாளர்கள் செல்ல சென்ற ஆண்டு மூன்று மாத கால தடை நடப்பில் இருந்தது. பிறகு அந்தத் தடை சென்ற ஆண்டு ஜூன் 19ல் அகன்றது.