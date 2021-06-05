'பெண்களை வெறும் பொருட்களாக பார்க்கும் கலாசாரத்தைக் களைக'
வெள்ளிக்கிழமை தொழுகைக்காக நேற்று பள்ளிவாசல் சென்ற முஸ்லிம்களுக்குச் சிறப்பு அறிவுறுத்தல் ஒன்று செய்யப்பட்டது. பெண்களை மரியாதையுடனும் தன்மானத்துடனும் நடத்துவது அவசியம் என்ற அறைகூவல் அனைத்து பள்ளிவாசல்களிலும் ஒலித்தது. இஸ்லாமிய சமயத்தில் ஆண், பெண் என்ற பாகுபாடு இல்லை என்றும் ஆன்மிக ரீதியில் பெண்கள் எவ்வகையிலும் ஆண்களுக்குச் சளைத்தவர்கள் இல்லை என்றும் முஃப்தி அலுவலகம் தெரிவித்தது. பெண் சமய ஆசிரியர்களை பாலியல் ரீதியாக வரிசைப்படுத்துமாறு சென்ற வாரம் ஓர் இணையக் கணக்கெடுப்பு குறித்துத் தெரியவந்ததை அடுத்து இந்த அறிவுறுத்தல் வந்துள்ளது.
முதிர்ச்சியடையா வட்டார வீட்டு
விலை அதிகரிக்கும் போக்கு
முதிர்ச்சியடைந்த, முதிர்ச்சி அடையாத குடியிருப்புப் பேட்டைகளில் அமைந்துள்ள வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக வீடுகளின் விலை, வரும் ஆண்டுகளில் அதிக வித்தியாசம் இல்லாமல் போகலாம் என்று 'ஹட்டன்ஸ்' நிறுவனம் கண்டறிந்துள்ளது. வசதிகள் பல இருந்தும் முதிர்ச்சியடைந்த வட்டாரங்களில் வீடு வாங்குவதைத் தவிர்த்துவிட்டு பலர் புதிய வட்டாரங்களை நாடுவதாக நேற்று அந்நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்தப் போக்கு தொடர்ந்தால் முதிர்ச்சியடையாத வட்டாரத்தில்கூட ஒரு மில்லியன் வெள்ளி மதிக்கத்தக்க வீடு விற்பனையாகலாம் என்று அந்நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த திரு லீ ஸெ டெக் கூறினார். கடந்த மாதம் முதிர்ச்சியடையாத பேட்டைகளின் மறுவிற்பனை வீவக வீடுகளின் விலை ஆண்டு அடிப்படையில் 12.4% அதிகரித்திருந்தது. முதிர்ச்சியடைந்த வட்டாரத்தில் இது 11.6 விழுக்காடாக பதிவாகியிருந்தது.
போதைப்பொருளை அஞ்சல் மூலம்
அனுப்பிய சிங்கப்பூரர் கைது
தாய்லாந்தில் இருந்தவாறு அஞ்சல் வழியாக போதைப்பொருள் அனுப்ப முயற்சி செய்ததன் தொடர்பில் சிங்கப்பூரரான டியோ ஸி ஜிஸ், 27 என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தாய்லாந்திலிருந்து விமானம் வழி சிங்கப்பூருக்கு வந்த பொட்டலம் ஒன்றில் சுமார் மூன்று கிலோ எடையுள்ள 'ஐஸ்' போதைப்பொருளைக் கைப்பற்றியதாக மத்திய போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு அறிக்கை விடுத்ததை அடுத்து பேங்காக் நகரில் உள்ள ஹோட்டல் ஒன்றில் ஆடவர் கைதானார். மேலும் மூன்று கிலோ 'ஐஸ்' மற்றும் 1,320 'எக்ஸ்டசி' மாத்திரைகளும்
பின்னர் கைப்பற்றப்பட்டன.
ஆண், பெண் சமத்துவம்
தொடர்பில் அமைச்சர் சண்முகம்
ஆண், பெண் இடையே சமத்துவம் ஏற்படவேண்டும் எனில் அனைவரும் பங்காற்ற வேண்டும் என்றார் சட்ட, உள்துறை அமைச்சர் கா.சண்முகம். பெண்கள் தொடர்பான விவகாரங்களில் நடைபெற்று வரும் கலந்துரையாடல் தொடர்களில் நால்வரில் ஒருவர் ஆணாக இருப்பதைச் சுட்டிய அமைச்சர், அது சமமாகி நான்கில் இரு ஆண்கள் இருப்பதே சிறந்தது என்றார். ஆணுக்குப் பெண் நிகராக கருதப்பட வேண்டுமெனில் அதை நோக்கி ஒவ்வோர் ஆண்மகனும் முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் என்றார் அவர்.