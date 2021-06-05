கொரோனா சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவமனைக்கு தடை
கோவை: கொரோனா சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளிடம் அதிக கட்டணம் வசூலித்ததாக புகார்கள் வந்ததை அடுத்து, கோவை முத்தூஸ் தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். ஆனால், விசாரணைக்கு மருத்துவமனை நிர்வாகம் ஒத்துழைக்காததை அடுத்து, அந்த மருத்துவமனையில் இனி புதிய கொரோனா நோயாளிகளை அனுமதிக்கவோ, சிகிச்சை அளிக்கவோ கூடாது எனவும் சிகிச்சையில் உள்ள நோயாளிகளுக்கு உரிய சிகிச்சை அளித்து வீட்டிற்கு அனுப்பவும் சுகாதாரத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
மாயமான 9 நோயாளிகளுக்கு வலை
ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து ஒன்பது கொரோனா நோயாளிகள் தொற்றுடன் எங்கோ மாயமாகி இருப்பது மக்கள் மத்தியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராமேஸ்வரம், பாம்பன் பகுதிகளில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி சுற்றித்திரிந்த 82 பேர் போலிசாரிடம் பிடிபட்டனர். அவர்களிடம் கொரோனா பரிசோதனையை நடத்திவிட்டு, கைபேசி எண், முகவரியை வாங்கிக்கொண்டு எச்சரித்து அனுப்பிவிட்டனர். சோதனை முடிவுகளில் அவர்களில் பலருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதியான நிலையில், அவர்களைத் தனிமைப்படுத்தும் முயற்சியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டனர். ஆனால், அவர்களில் ஒன்பது பேர் தவறான முகவரி, கைபேசி எண்ணைக் கொடுத்துவிட்டு தப்பி விட்டனர். இப்போது, அவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்பது பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
'கே.பி.முனுசாமி, சி.வி.சண்முகத்தால் அதிமுக அழிவை எதிர்நோக்கும்'
ராமநாதபுரம்: கழகத் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு கே.பி.முனுசாமி, முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார், சி.வி. சண்முகம் போன்றோர் அதிமுக என்ற மாபெரும் இயக்கத்தை அழிக்கப் பார்க்கிறார்கள். அதிமுகவை இரட்டைத் தலைமையின் கீழ் கொண்டு சென்று ஆளுங்கட்சியாக இருந்த மாபெரும் இயக்கத்தை எதிர்க்கட்சியாக மாற்றிய இவர்கள் இருக்கும்வரை அதிமுக அழிவை எதிர்நோக்குவது உறுதி. சசிகலாவின் தலைமை யின்கீழ் அதிமுகவை மீட்டெடுப்பதே தொண்டர்களின் விருப்பமாக உள்ளது என ராமநாதபுரம் மாவட்ட அதிமுக முன்னாள் மாவட்டச் செயலாளரும் தற்போதைய மாநில எம்ஜிஆர் கழகத் துணைச் செயலாளருமான சோமாத்தூர் சுப்பிரமணியம் கண்டன அறிக்கை ஒன்றை சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார்.
'எங்களையும் கொஞ்சம் பாருங்க' முதல்வருக்கு சேரன் கோரிக்கை
சென்னை: ஆட்சிப் பொறுப்புக்கு வந்தது முதல் அடுத்தடுத்து பல்வேறு நலத்திட்ட அறிவிப்புகளையும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டு வருகிறார்.
மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் 98வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு முதல்வர் ஆறு முக்கிய அறிவிப்பு களை வெளியிட்டார். இந்நிலையில் இயக்குநர் சேரன், "திட்டங்கள் அனைத்தும் சிறப்பாக உள்ளன. எழுத்தாளர்களைக் கெளரவிப்பது பாராட்டுக்குரியது. அதேபோல திரைத்துறையிலும் மக்களுக்கான, சமூகத்திற்கான சீர்திருத்தப் படங்களை உருவாக்கும் இயக்குநர்கள், திரை எழுத்தாளர்கள் உள்ளனர். அவர்களையும் கருத்தில்கொள்ளுமாறு இந்தப் பதிவை இடுகிறேன். மாநில விருது, தேசிய விருது பெற்ற இயக்குநர்கள், திரை எழுத்தாளர்களும் வாழ்க்கைப் பிரச்சினைகளில் சிக்கி உள்ளனர். எல்லாத்துறைகளையும் கவனிக்கும் தாங்கள் திரைத் துறையின் முன்னோடி களையும் கெளரவிக்கவேண்டும் என்பதே என் தாழ்மையான வேண்டுகோள்," என்று கூறியுள்ளார்.