டுரியான் விலை ஏறுகிறது
ஜார்ஜ் டவுன்: மலேசியாவில் டுரியான் விலை இவ்வாண்டு அதிகரிக்கும் நிலை உள்ளது. ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வரை யிலான பருவகாலத்தில் இவ்வாண்டு டுரியான் பழங்களின் விளைச்சல் குறைந்துவிட்டதே அதற்குக் காரணம் என கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக ஊடகங்களிடம் பேசிய டுரியான் விளைச்சல் நில உரிமையாளரும் விநியோகிப்பாளரு மான டான் சீ வெய், 38, என்பவர், இவ்வாண்டின் விளைச்சல் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் 60% குறையக்கூடும் என்றார். மே மாதம் முதல் கடும் மழை தொடர்ச்சியாகப் பெய்து பலத்த காற்று வீசியதன் காரணமாக ஏராளமான டுரியான் மரங்கள் சாய்ந்துவிட்டதாக அவர் கூறினார்.
இந்தோனீசிய தீவில் ரோஹிங்யா பெண்கள், குழந்தைகள்
அச்சே, இந்தோனீசியா: இந்தோனீசிய கடலோரம் நேற்று அதிகாலை படகு ஒன்று காணப்பட்டதாகவும் அதில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட ரோஹிங்யா அகதிகள் இருந்ததாகவும் ஏஎஃப்பி செய்தியாளர் ஒருவர் கூறினார். அவர்களில் பெரும் பாலானாவர்கள் பெண்களும் குழந்தைகளும் இருந்ததாக அவர் தெரிவித்தார். ஐக்கிய நாடுகள் அகதிகள் முகவை இச்செய்தியை உறுதி செய்தது. மியன்மாரில் இருந்து தப்பி அருகில் உள்ள பங்ளாதேஷுக்கு அகதிகளாக ரோஹிங்யா சிறுபான்மை மக்கள் சென்று வந்தனர். ஆனால் அவர்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் பங்ளாதேஷ் ஈடுபட்டு வரு கிறது. அதனால் அங்கிருந்து புறப்பட்டு பல மாதங்கள் கடற்பயணம் செய்து இந்தோனீசியா அருகில் உள்ள தீவு களுக்குச் செல்கின்றனர். தற்போது வட சுமத்ரா கட லோரத்தில் உள்ள புலாவ் இடாமான் என்னும் சிறு தீவில்
80 ரோஹிங்யா மக்கள் வந்திறங்கி இருப்பதாக உள்ளூர் அதிகாரிகளை மேற்கோள் காட்டி செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.
மலேசியாவில் அதிகரிக்கும் இணைய வாகன மோசடி
கோலாலம்பூர்: இணையம் வழியாக நடைபெறும் வாகன மோசடிச் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாகவும் இதில்
ஏமாறுவோர் பல மில்லியன் ரிங்கிட் பணத்தை இழந்து வரு
வதாகவும் மலேசிய போலிஸ் தெரிவித்துள்ளது. இவ்வாண்டு ஜனவரி முதல் மே வரை நடைபெற்ற இணைய வாகன
மோசடிச் சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தைக் காட்டிலும் இருமடங்கு அதிகரித்ததாக மலேசிய போலிசின் வணிகக் குற்றப் புலன்விசாரணைத் துறை இயக்குநர் முஹம்மது கமருதீன் முஹம்மது டின் தெரிவித்தார். 2019ஆம் ஆண்டு 554 மோசடிச் சம்பவங்கள் பதிவானதாகவும் இதன் மூலம் 3.2 மில்லியன் ரிங்கிட் இழப்பு ஏற்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார். "கடந்த ஆண்டு மோசடிச் சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை 22.8% அதிகரித்து 678 ஆனது. இழப்புத் தொகை 5.9 மில்லியன் ரிங்கிட்டுக்கு அதிகரித்தது. இந்த ஆண்டு, முதல் ஐந்து மாதங்களில் மட்டும் 461 மோசடிச் சம்பவங்கள் பதிவாகி உள்ளன. இதன் மூலம் 5.4 மில்லியன் ரிங்கிட் இழப்பு ஏற்பட்டது," என்று அவர் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.
இறக்குமதி வாகனங்கள் விற்கப்படுவதாக சமூக ஊடகங்கள் வழியாக விளம்பரம் செய்வதாக அவர் கூறினார்.
"வாகனங்கள் சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, லங்காவி போன்றவற்றில் இருந்து வந்திருப்பதாகவும் சந்தை விலையைவிட குறைத்துத் தருவதாகவும் தெரிவிக்கும் அவர்கள், பணத்தை வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றச் சொல்வார்கள். வங்கிக் கணக்கு போலியானதாக இருக்கும். தொகை கிடைத்ததும் ஏமாற்றுக்காரர்கள் தப்பிவிடுவார்கள்," என்று திரு கமருதீன் விளக்கினார்.