﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

டுரியான் விலை ஏறுகிறது

ஜார்ஜ் டவுன்: மலேசியாவில் டுரியான் விலை இவ்வாண்டு அதிகரிக்கும் நிலை உள்ளது. ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வரை யிலான பருவகாலத்தில் இவ்வாண்டு டுரியான் பழங்களின் விளைச்சல் குறைந்துவிட்டதே அதற்குக் காரணம் என கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக ஊடகங்களிடம் பேசிய டுரியான் விளைச்சல் நில உரிமையாளரும் விநியோகிப்பாளரு மான டான் சீ வெய், 38, என்பவர், இவ்வாண்டின் விளைச்சல் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் 60% குறையக்கூடும் என்றார். மே மாதம் முதல் கடும் மழை தொடர்ச்சியாகப் பெய்து பலத்த காற்று வீசியதன் காரணமாக ஏராளமான டுரியான் மரங்கள் சாய்ந்துவிட்டதாக அவர் கூறினார்.

இந்தோனீசிய தீவில் ரோஹிங்யா பெண்கள், குழந்தைகள்

அச்சே, இந்தோனீசியா: இந்தோனீசிய கடலோரம் நேற்று அதிகாலை படகு ஒன்று காணப்பட்டதாகவும் அதில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட ரோஹிங்யா அகதிகள் இருந்ததாகவும் ஏஎஃப்பி செய்தியாளர் ஒருவர் கூறினார். அவர்களில் பெரும் பாலானாவர்கள் பெண்களும் குழந்தைகளும் இருந்ததாக அவர் தெரிவித்தார். ஐக்கிய நாடுகள் அகதிகள் முகவை இச்செய்தியை உறுதி செய்தது. மியன்மாரில் இருந்து தப்பி அருகில் உள்ள பங்ளாதேஷுக்கு அகதிகளாக ரோஹிங்யா சிறுபான்மை மக்கள் சென்று வந்தனர். ஆனால் அவர்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் பங்ளாதேஷ் ஈடுபட்டு வரு கிறது. அதனால் அங்கிருந்து புறப்பட்டு பல மாதங்கள் கடற்பயணம் செய்து இந்தோனீசியா அருகில் உள்ள தீவு களுக்குச் செல்கின்றனர். தற்போது வட சுமத்ரா கட லோரத்தில் உள்ள புலாவ் இடாமான் என்னும் சிறு தீவில்

80 ரோஹிங்யா மக்கள் வந்திறங்கி இருப்பதாக உள்ளூர் அதிகாரிகளை மேற்கோள் காட்டி செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.

மலேசியாவில் அதிகரிக்கும் இணைய வாகன மோசடி

கோலா­லம்­பூர்: இணை­யம் வழி­யாக நடை­பெ­றும் வாகன மோச­டிச் சம்­ப­வங்­கள் அதி­க­ரித்து வரு­வ­தா­க­வும் இதில்

ஏமா­று­வோர் பல மில்­லி­யன் ரிங்­கிட் பணத்தை இழந்து வரு­

வ­தா­க­வும் மலே­சிய போலிஸ் தெரி­வித்­துள்­ளது. இவ்­வாண்டு ஜன­வரி முதல் மே வரை நடை­பெற்ற இணைய வாகன

மோச­டிச் சம்­ப­வங்­க­ளின் எண்­ணிக்கை கடந்த ஆண்­டின் இதே கால­கட்­டத்­தைக் காட்­டி­லும் இரு­ம­டங்கு அதி­க­ரித்ததாக மலேசிய போலி­சின் வணி­கக் குற்­றப் புலன்­வி­சா­ர­ணைத் துறை இயக்­கு­நர் முஹம்­மது கம­ரு­தீன் முஹம்­மது டின் தெரி­வித்­தார். 2019ஆம் ஆண்டு 554 மோச­டிச் சம்­ப­வங்­கள் பதி­வா­ன­தா­க­வும் இதன் மூலம் 3.2 மில்­லி­யன் ரிங்­கிட் இழப்பு ஏற்­பட்­ட­தா­க­வும் அவர் கூறி­னார். "கடந்த ஆண்டு மோச­டிச் சம்­ப­வங்­க­ளின் எண்­ணிக்கை 22.8% அதி­க­ரித்து 678 ஆனது. இழப்­புத் தொகை 5.9 மில்­லி­யன் ரிங்­கிட்­டுக்கு அதி­க­ரித்­தது. இந்த ஆண்டு, முதல் ஐந்து மாதங்­களில் மட்டும் 461 மோச­டிச் சம்­ப­வங்­கள் பதி­வாகி உள்­ளன. இதன் மூலம் 5.4 மில்­லி­யன் ரிங்­கிட் இழப்பு ஏற்­பட்­டது," என்று அவர் நேற்று வெளி­யிட்ட அறிக்­கை­யில் தெரி­வித்­தார்.

இறக்­கு­மதி வாக­னங்­கள் விற்­கப்­ப­டு­வ­தாக சமூக ஊட­கங்­கள் வழி­யாக விளம்­ப­ரம் செய்­வ­தாக அவர் கூறி­னார்.

"வாக­னங்­கள் சிங்­கப்­பூர், தாய்­லாந்து, லங்­காவி போன்­ற­வற்­றில் இருந்து வந்­தி­ருப்­ப­தா­க­வும் சந்தை விலை­யை­விட குறைத்­துத் தரு­வ­தா­க­வும் தெரி­விக்­கும் அவர்­கள், பணத்தை வங்­கிக் கணக்­கிற்கு மாற்றச் சொல்­வார்­கள். வங்­கிக் கணக்கு போலி­யா­ன­தாக இருக்­கும். தொகை கிடைத்­த­தும் ஏமாற்றுக்காரர்கள் தப்பிவிடுவார்கள்," என்று திரு கம­ரு­தீன் விளக்­கி­னார்.