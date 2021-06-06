Home

படம் எடுத்த மாது மீது தாக்குதல்; 19 வயது ஆடவர் கைது

வெற்­றுத்­த­ளம் ஒன்­றில் 19 வயது ஆட­வர் ஒரு­வ­ரும் இதர இரண்டு பேரும் சூதா­டிக்­கொண்டு இருந்­ததை 51 வயது மாது ஒரு­வர் படம் எடுத்­தார்.

அதை­ய­டுத்து அந்த 19 வயது ஆட­வர் அந்த மாதைப் பின்­தொடர்ந்து சென்று அவ­ரைத் தாக்­கி­ய­தா­கக் கூறப்­ப­டு­கிறது. இத­னை­யொட்டி அந்த ஆட­வர் கைதாகி இருக்­கி­றார்.

ஜூரோங் ஈஸ்ட் அவென்யூ 1ல் உள்ள புளோக் 340ல் உதவி தேவை என்று புதன்­கி­ழமை இரவு சுமார் 7.30 மணிக்­குத் தனக்­குத் தக­வல் வந்­தது என்று போலிஸ் கூறி­யதாக ஸ்ட்­ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் தெரி­வித்­தது. வேண்­டு­மென்றே கடு­மை­யான காயம் விளை­வித்­த­தற்­காக அந்த ஆட­வர் கைதா­ன­தாகவும் போலிஸ் குறிப்பிட்டது.

வேண்­டும் என்றே அலைக்­கழித்­த­தா­க­க் கூறப்­ப­டு­வதை ஒட்டி­யும் ஆடவர் விசா­ரிக்­கப்­பட்டு வரு­கி­றார் என்றும் போலிஸ் கூறி­யது.

இத­னி­டையே, உதவி தேவை என்று ஜூன் 2ஆம்­தேதி இரவு சுமார் 7.50 மணிக்­குத் தனக்கு அழைப்பு வந்­த­தாக சிங்­கப்­பூர் குடி­மைத் தற்­காப்­புப் படை கூறி­யது.

ஒரு­வர் காயத்­து­டன் காணப்­பட்­டார் என்­றும் அவர் மருத்­து­வ­மனைக்குச் செல்ல மறுத்துவிட்­டார் என்­றும் அந்­தப் படை மேலும் தெரி­வித்­தது.

இவ்­வே­ளை­யில், தாக்­கப்­பட்­ட­தா­கக் கூறப்­படும் மாதைப் பின் தொடர்ந்து ஆட­வர் ஒரு­வர் சென்­ற­தைப் பார்த்­த­தாக அப்­ப­குதி குடி­யி­ருப்­பா­ளர் ஒரு­வர் கூறி­னார் என்று ஷின் மின் சீன மொழி நாளி­தழ் குறிப்­பிட்­டது.

எடுத்த படத்தை அழித்­து­வி­டும்­படி அந்த மாதி­டம் ஆட­வர் கூறி­னார். ஆனால் மாது அதைப் பொருட்­ப­டுத்­த­வில்லை. தொடர்ந்து அந்த மாதை ஆட­வர் தாக்­கி­னார்.

அவ­ரின் வாயில் இருந்து ரத்தம் வந்­தது. அவ்வ­ழியே வந்­த­வர்­கள் மாதுக்கு உத­வி­னர் என்று குடி­யிருப்­பா­ளர் கூறி­ய­தாக அந்­தச் செய்­தித்­தாள் தெரி­வித்­தது.