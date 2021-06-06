கொரோனா தொற்று
குறையாத 11 மாவட்டங்கள்
சென்னை: கோயமுத்தூர், நீலகிரி, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், கரூர், நாமக்கல், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் நோய்த் தொற்று குறையாமல் அதிகமாகவே இருக்கிறது. இதனால் இம் மாவட்டங்களில் நோய்த்தொற்று பரவலை கட்டுக்குள் கொண்டுவரும் வகையிலும் அதேசமயம் பொதுமக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் நோக்கத் துடனும் 11 மாவட்டங்களில் வரும் 7ஆம் தேதியிலிருந்து அத்தியாவசிய செயல்பாடுகளுக்கு மட்டும் கட்டுப்பாடு களுடன் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தினமும் ஒரு கோடி பேருக்குத்
தடுப்பூசி போட வேண்டும்
சென்னை: இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் தினமும் ஒரு கோடி தடுப்பூசிகள் வீதம் இலவசமாகப் போட வேண்டும் என்று தமிழக காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி மத்திய அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார். இது தொடர்பாக அதிபர் ராம்நாத் கோவிந்துக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கொரோனாவை எதிர்த்துப் போராடும் கடமையைச் செய்ய மோடி அரசு தவறிவிட்டது, கவலையளிக்கிறது. தடுப்பூசி களைக் கொள்முதல் செய்வதையே நமது அரசு முற்றிலும் மறந்துவிட்டது. சுமார் 140 கோடி மக்கள்தொகை கொண்ட இந்தியாவில் மோடி அரசும் மாநில அரசுகளும் சேர்ந்து இன்று வரை வெறும் 39 கோடி தடுப்பூசிகளை மட்டுமே வரவழைக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளன. தடுப்பூசி ஒன்றே நம் மக்களைக் காப்பாற்ற ஒரே வழி. நாள்தோறும் குறைந்தது 1 கோடி பேருக்குத் தடுப்பூசி போட்டால் மட்டுமே இதற்குத் தீர்வு. எனவே, தினமும் 1 கோடி தடுப்பூசியை இலவசமாகப் போட மோடி அரசுக்கு உத்தரவிட உங்களைக் கேட்டுக் கொள்கிறோம்," என்று அதில் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்து உள்ளார்.