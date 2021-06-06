மூன்றாவது அலையை எதிர்கொள்ள முன்கூட்டியே தயாராக வலியுறுத்து
மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா இரண்டாவது அலையின் தாக்கம் குறைந்து வருவது ஒருபுறம் நிம்மதி அளித்தாலும் மறுபுறம் கொரோனா மூன்றாவது அலை ஏற்படும் என நிபுணர்கள் கூறுவது பீதியை கிளப்பியுள்ளது.
"இந்த அலையை எதிர்கொள்ள கிராமப்புறங்களில் சுகாதாரக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகங்கள் முன்கூட்டியே தயாராக வேண்டும். உயிர்வாயு பற்றாக்குறை என்ற பேச்சே இருக்கக்கூடாது. அதற்கான அனைத்து உதவிகளையும் அரசு வழங்கும்," என்று இம்மாநில முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே கூறியுள்ளார்.
ஆறு கப்பல்களைத் தயாரிக்க ஒப்புதல்
புதுடெல்லி: இந்திய கடற்பகுதியில் சீன போர் கப்பல்களின் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் கடற்படையை வலுப்படுத்த வும் பிராஜக்ட்-75 என்ற திட்டத்தின் கீழ் ஆறு அதிநவீன நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் தயாரிக்கப்பட உள்ளன. 43,000 கோடி ரூபாய் செலவில் உள்நாட்டிலேயே இந்தக் கப்பல்களைத் தயாரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.