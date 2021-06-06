Home

சிங்கப்பூர் எஃப்1 பந்தயம் ரத்து

தொடர்ந்து இரண்­டா­வது ஆண்­டாக சிங்­கப்­பூர் எஃப்1 கார் பந்­த­யம் ரத்து செய்­யப்­ப­டு­வ­தாக அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

சிங்­கப்­பூ­ரில் நடப்­பி­லுள்ள குடி­நு­ழை­வுக் கட்­டுப்­பா­டு­கள் கார­ண­மாக இவ்­வாண்­டும் உல­கின் ஒரே இரவு நேர எஃப்1 கார் பந்­த­ய­மான சிங்­கப்­பூர் கிராண்ட் பிரீயை நடத்த வாய்ப்­பில்லை என்­பதை எஃப்1 அமைப்­பி­ன­ரும் சிங்­கப்­பூ­ர் அதி­கா­ரி­களும் ஒத்­துக்­கொண்­ட­னர்.

இதை­ய­டுத்து, துருக்­கி, சீனா­அல்­லது அமெ­ரிக்­கா­வின் ஆஸ்டின் நகரில் பந்­த­யத்தை நடத்­தும் வகை­யில் மாற்று ஏற்­பா­டு­களை எஃப்1 அமைப்பு பரி­சீ­லித்து வரு­கிறது.

கொரோனா தொற்­றால் இவ்­வாண்­டில் வேறு சில எஃப் பந்­த­யங்­களும் ரத்­தா­க­லாம் எனச் சொல்­லப்­ப­டு­கிறது.