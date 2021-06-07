ஸ்டெர்லைட்: வாயு நிலையில் உயிர்வாயு விநியோகம் தொடக்கம்
தூத்துக்குடி: தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடியில் செயல்படும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் இதுவரை திரவ நிலையில் உயிர் வாயு தயாரிக்கப்பட்டு விநியோகிக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், வாயு நிலையில் உயிர்வாயுவை விநியோகிக்கும் நடைமுறையும் இப்போது தொடங்கி இருக்கிறது. அந்த ஆலையில் சனிக்கிழமை வரை 493.07 டன் திரவ உயிர்வாயு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு உள்ளது. இதில் 476.26 டன் திரவ உயிர்வாயு லாரிகள் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு உள்ளது.
தமிழ் வளர்ச்சிக்கு ரூ.1,000 கோடி; பதிலளிக்க அரசுக்கு உத்தரவு
தூத்துக்குடி: உலகின் மிகவும் தொன்மையான செம்மொழியான தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு இந்திய அரசு இதுவரை ரூ.22.94 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கியதாகவும் தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சிக்கு ரூ.1000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டம், கடம்பூரைச் சேர்ந்த செல்வகுமார் என்பவர் வழக்குத் தொடுத்திருந்தார்.
மத்திய செம்மொழி கல்வி நிறுவனத்தை நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகமாக மாற்றவும் இந்தியா முழுவதும் செம்மொழியான தமிழைக் கொண்டு செல்ல போதுமான கல்வி நிறுவனங்களைத் தொடங்கவும் அவர் கோரிக்கை விடுத்து இருந்தார். இதன் தொடர்பில் மத்திய அரசுத் தரப்பில் பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றக் கிளை நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
கறுப்புப் பூஞ்சை: தமிழகத்தில் இதுவரை 847 பேர் பாதிப்பு
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கறுப்புப் பூஞ்சை நோயால் இதுவரை 847 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கறுப்புப் பூஞ்சை நோய்க்காக ஆம்போடெரிசின் மருந்து 2,470 குப்பிகள் இதுவரை தமிழகம் வந்துள்ளதாகவும் மருத்துவத்துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பு தெரிவித்துள்ளது.
தொடக்கத்தில் 9 பேராக இருந்த இந்தப் பாதிப்பு திடீரென்று படிப்படியாக உயர்ந்துகொண்டே போவதாகவும் பாதிப்பைத் தடுக்க போதுமான மருந்து குப்பிகளை அனுப்பிவைக்குமாறும் தமிழக அரசு மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்து இருந்தது.
மருத்துவக் கழிவுகள் நாளுக்கு 340 டன்னாக அதிகரிப்பு
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் ஒரு கொரோனா நோயாளியின் படுக்கையிலிருந்து நாளொன்றுக்கு ஒரு கிலோ வரை கழிவுகள் சேருகின்றன. இவ்வாறு சேரும் கழிவுகளின் எடை 288.7 டன் ஆகும்.
இவற்றுடன் சாதாரண நோயாளிகளின் மருத்துவக் கழிவுகளையும் சேர்க்கும்போது 340 டன் அளவுக்கு குவிகின்றது. மலைபோல் குவியும் இந்த மருத்துவக் கழிவுகளைச் சுத்திகரிக்க வெறும் 55 டன் திறனுள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையங்களே உள்ளன.
ஆகையால் மருத்துவக் கழிவுகளை அகற்ற கூடுதல் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை அமைக்க வேண்டும் என சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
'வில் இருக்கிறது, அம்பு இல்லை'
சென்னை: இந்திய அரசால், கொரோனா பரவலைத் தடுக்கும் ஒரு தடுப்பூசியைக்கூட தயாரிக்க முடியவில்லை என்றும் இரண்டு தனியார் நிறுவனங்களுக்குக் காலம் தாழ்த்தி அனுமதி வழங்கியதால் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட உயிர்கள் பலியாகிவிட்டன என்றும் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ். அழகிரி அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார். கொரோனாவுக்கு எதிராக போரிட பிரதமர் கையில் இருக்கும் வில்லில் அம்புகள் இல்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அஸ்தியைத் தொடக்கூட அச்சம்
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் கொரோனா அச்சத்தால் தகனம் செய்த உடல்களின் அஸ்தியைக்கூட உறவினர்கள் வாங்க முன்வராததால் நகராட்சி மயானத்தில் அஸ்திகள் தேங்கி வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவ மனையில் கொரோனா தொற்று, நுரையீரல் தொற்றால் பாதிக்கப்படும் 700க்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சையில் உள்ளனர். அன்றாடம் 20க்கும் மேற்பட்டோர் பல காரணங்களால் உயிரிழக்கின்றனர். ஒரு சிலர் மட்டும் சொந்த ஊர்களுக்கு உடல்களை மருத்துவ வாகனங்களில் கொண்டு சென்று அடக்கம் செய்கின்றனர்.