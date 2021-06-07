புதுடெல்லி: இந்தியத் தலைநகர் புதுடெல்லியில் உள்ள முன்னணி சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிலையங்களில் ஒன்றான ஜிபி பன்ட் மருத்துவமனையில் தாதியர் மலையாளத்தில் பேசுவதற்கு விதிக்கப்பட்ட தடை மீட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.
நோயாளிகள் அசௌகரியமாக உணர்வதால் தாதியர் ஆங்கிலம் அல்லது இந்தியில் மட்டுமே பேச வேண்டும் என்று மருத்துவமனை தரப்பிலிருந்து நேற்று முன்தினம் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டது.
குறிப்பாக, பெரும்பாலான நோயாளிகளுக்கும் பணியாளர்களுக்கும் மலையாளம் தெரியாது என்பதால் பணியின்போது தாதியர் அந்த மொழியைப் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்றும் அம்மொழியில் பேசிக்கொள்வது பல அசௌகரியங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்றும் அந்தச் சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்தி அல்லது ஆங்கிலம் தவிர்த்து பிற மொழிகளில் பேசிக்கொள்ளும் தாதியர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இதற்குக் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.
"மருத்துவமனையில் மலையாள மொழியைப் பயன்படுத்துவது தொடர்பில் நோயாளி ஒருவர், சுகாதாரத் துறை உயரதிகாரி ஒருவருக்கு அனுப்பிய புகாரின் எதிரொலியாக சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், சுற்றறிக்கையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள சொற்களுடன் நாங்கள் உடன்படவில்லை," என்று மருத்துவமனையின் தாதியர் சங்கத் தலைவர் லீலாதர் ராம்சந்தனி தெரிவித்தார்.
அதேபோல, காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர்கள் ராகுல் காந்தி, சசி தரூர், கே.சி.வேணுகோபால் ஆகியோரும் மருத்துவமனையின் அறிவிப்புக்குக் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
"மற்ற இந்திய மொழிகளைப்போல, மலையாளமும் ஓர் இந்திய மொழிதான். மொழிப் பாகுபாட்டை நிறுத்துங்கள்!" என்று ராகுல் காந்தி தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.
இதையடுத்து, தாதியர் இந்தி அல்லது ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே பேச வேண்டும் என்றும் மலையாளத்தில் பேசக்கூடாது என்றும் அனுப்பிய சுற்றறிக்கையை ஜிபி பன்ட் மருத்துவமனை மீட்டுக்கொண்டது. மருத்துவமனை நிர்வாகத்திற்குத் தெரியாமல் அந்தச் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டதாகவும் விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
இதனிடையே, தாதியர் மலையாள மொழியில் பேச விதிக்கப்பட்ட தடையை எதிர்த்து புகார் வந்ததையடுத்து, அதன் தொடர்பில் விளக்கம் கேட்டு டெல்லி சுகாதாரத் துறை, ஜிபி பன்ட் மருத்துவமனைக்குக் கடிதம் அனுப்பி இருக்கிறது.