மலையாளத்தில் பேச தடை; எதிர்ப்புக்குப் பின் பணிந்த மருத்துவமனை

2 mins read
புது­டெல்லி: இந்­தி­யத் தலை­ந­கர் புது­டெல்­லி­யில் உள்ள முன்னணி சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிலையங்களில் ஒன்றான ஜிபி பன்ட் மருத்­து­வ­மனை­யில் தாதி­யர் மலை­யாளத்தில் பேசு­வ­தற்கு விதிக்­கப்­பட்ட தடை மீட்­டுக்­கொள்­ளப்­பட்­டது.

நோயா­ளி­கள் அசௌ­க­ரி­ய­மாக உணர்­வ­தால் தாதி­யர் ஆங்­கி­லம் அல்­லது இந்­தி­யில் மட்­டுமே பேச வேண்­டும் என்று மருத்­து­வ­மனை தரப்­பி­லி­ருந்து நேற்று முன்­தி­னம் சுற்­ற­றிக்கை அனுப்­பப்­பட்­டது.

குறிப்­பாக, பெரும்­பா­லான நோயா­ளி­க­ளுக்­கும் பணி­யா­ளர்­களுக்­கும் மலை­யா­ளம் தெரி­யாது என்­ப­தால் பணி­யின்­போது தாதி­யர் அந்த­ மொ­ழி­யைப் பயன்­ப­டுத்த வேண்­டாம் என்­றும் அம்மொழியில் பேசிக்கொள்வது பல அசௌ­கரி­யங்­களை ஏற்­ப­டுத்­து­கிறது என்­றும் அந்­தச் சுற்­ற­றிக்­கை­யில் குறிப்­பிடப்­பட்­டி­ருந்­தது.

இந்தி அல்­லது ஆங்­கி­லம் தவிர்த்து பிற மொழி­களில் பேசிக்­கொள்­ளும் தாதி­யர் மீது கடும் நட­வ­டிக்கை எடுக்­கப்­படும் என்­றும் எச்­ச­ரிக்கை விடுக்­கப்­பட்­டது.

இதற்­குக் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்­பி­யது.

"மருத்­து­வ­ம­னை­யில் மலை­யாள மொழி­யைப் பயன்­ப­டுத்­து­வது தொடர்­பில் நோயாளி ஒரு­வர், சுகா­தா­ரத் துறை உய­ர­தி­காரி ஒரு­வருக்கு அனுப்­பிய புகா­ரின் எதி­ரொ­லி­யாக சுற்­ற­றிக்கை வெளி­யி­டப்­பட்­டுள்­ளது. ஆனால், சுற்­ற­றிக்­கை­யில் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்ள சொற்­க­ளு­டன் நாங்­கள் உடன்­ப­ட­வில்லை," என்று ம­ருத்­து­வ­மனை­யின் தாதி­யர் சங்­கத் தலை­வர் லீலா­தர் ராம்­சந்­தனி தெரி­வித்­தார்.

அதே­போல, காங்­கி­ரஸ் கட்­சித் தலை­வர்­கள் ராகுல் காந்தி, சசி தரூர், கே.சி.வேணு­கோ­பால் ஆகி­யோ­ரும் மருத்­து­வ­ம­னை­யின் அறி­விப்­புக்­குக் கடும் கண்­ட­னம் தெரி­வித்­த­னர்.

"மற்ற இந்­திய மொழி­க­ளைப்­போல, மலை­யா­ள­மும் ஓர் இந்­திய மொழி­தான். மொழிப் பாகு­பாட்டை நிறுத்­துங்­கள்!" என்று ராகுல் காந்தி தமது டுவிட்­டர் பக்­கத்­தில் பதி­விட்­டி­ருந்­தார்.

இதை­ய­டுத்து, தாதி­யர் இந்தி அல்­லது ஆங்­கி­லத்­தில் மட்­டுமே பேச வேண்­டும் என்­றும் மலை­யாளத்­தில் பேசக்­கூ­டாது என்­றும் அனுப்­பிய சுற்­ற­றிக்­கையை ஜிபி பன்ட் மருத்­து­வ­மனை மீட்­டுக்­கொண்­டது. மருத்­து­வ­மனை நிர்­வா­கத்­திற்­குத் தெரி­யா­மல் அந்­தச் சுற்­ற­றிக்கை அனுப்­பப்­பட்­ட­தா­க­வும் விளக்­க­ம­ளிக்­கப்­பட்­டது.

இத­னி­டையே, தாதி­யர் மலை­யாள மொழி­யில் பேச விதிக்­கப்­பட்ட தடையை எதிர்த்து புகார் வந்­த­தை­ய­டுத்து, அதன் தொடர்­பில் விளக்­கம் கேட்டு டெல்லி சுகா­தாரத் துறை, ஜிபி பன்ட் மருத்­து­வ­ம­னைக்­குக் கடி­தம் அனுப்பி இருக்­கிறது.