குவளை நீருக்காக ஒரு கொலை

பாட்னா: ஒரு குவளை தண்­ணீர் குடித்­த­தற்­காக உடற்­கு­றை­யு­டன் இருந்த ஆட­வர் ஒரு­வர் அடித்­துக் கொல்­லப்­பட்ட சம்­ப­வம் பீகார் மாநி­லத்­தில் நிகழ்ந்­தது.

பெகு­ச­ராய் மாவட்­டம், பதே­புரா எனும் சிற்­றூ­ரைச் சேர்ந்த சோட்டா லால் சகானி, 50, கடந்த வெள்ளிக்­கி­ழ­மை­யன்று தம் ஊருக்கு அரு­கி­லுள்ள ஒரு குளத்­தில் மீன்­பிடிக்கச் சென்­றார்.

திரும்பி வந்­த­போது தாக­மாக இருந்­த­தால், தினேஷ் சகானி என்­ப­வ­ரது வீட்­டின்­முன் வைக்­கப்­பட்­டி­ருந்த பானை­யில் இருந்து ஒரு குவளை தண்­ணீரை எடுத்து அருந்­தி­னார்.

"அதைக் கண்ட தினே­ஷும் அவ­ரின் மகன் தீபக்­கும் கழி­களைக் கொண்டு சோட்டே லாலைக் காட்டு­மி­ராண்­டித்­த­ன­மா­கத் தாக்­கி­­னர். அதன்பின் சக கிரா­ம­வா­சி­க­ளின் துணை­யு­டன் சோட்டே லால் ஒரு­வாறு தமது வீட்டை அடைந்­தார்," என்று போலிஸ் தெரி­வித்­தது.

சோட்டே லாலின் உடல்­நிலை மோச­மா­னதை அடுத்து, பெகு­ச­ரா­யில் உள்ள ஒரு மருத்­து­வ­ம­னை­யில் அனு­ம­திக்­கப்­பட்­டார். ஆயி­னும், அவ­ரது உடல்­நிலை மேலும் மோச­மா­கவே, பின்­னர் மேல்­சி­கிச்­சைக்­காக வேறு மருத்­து­வ­ம­னை­யில் சேர்க்­கப்­பட்­டார். ஆயினும், சிகிச்சை பல­னின்றி அவர் இறந்­து­விட்­டார்.

சோட்டே லால் ஏழை என்­ப­தால் அவ­ரது மருத்­து­வச் செல­வு­க­ளை­யும் இறு­திச் சடங்­குச் செல­வு­க­ளை­யும் சக கிரா­ம­வா­சி­களே பார்த்­துக்­கொண்­ட­னர். தினேஷ் கைது செய்­யப்­பட்­டுவிட்டார். தலை­ம­றை­வா­க இருக்கும் தீபக்கை போலிஸ் தேடி வருகிறது.