﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

40 வயதுக்கு மேற்பட்டோர்க்கு ஜூலை 15க்குள் தடுப்பூசி போட கேரளா திட்டம்

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலத்தில் 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் ஜூலை 15ஆம் தேதிக்குள் ஒருமுறையேனும் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டிருப்பதை உறுதிப்படுத்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் பினராயி விஜயன் உத்தரவிட்டு இருக்கிறார். "மாநிலத்தில் 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஐந்து மில்லியன் பேர் இன்னும் தடுப்பூசி போடவில்லை. இந்த மாதத்தில் 3.8 மில்லியன் தடுப்பூசிகள் வந்து சேரும்," என்று அவர் கூறியுள்ளார். அத்துடன், மனநலம் பாதித்தோர்க்குத் தடுப்பூசியில் முன்னுரிமை தரவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

25,000 டன் உயிர்வாயு விநியோகம்

புதுடெல்லி: 'ஆக்சிஜன் எக்ஸ்பிரஸ்' சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் இதுவரை 15 மாநிலங்களில் உள்ள 39 நகரங்களுக்கு 25,629 டன் திரவ உயிர்வாயு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது. இதுவரை 368 உயிர்வாயு ரயில்கள் தங்களது பயணத்தை முடித்துள்ளன. மேலும் ஏழு ரயில்கள் 482 டன் திரவ உயிர்வாயுவைச் சுமந்துகொண்டு, தங்களது விநியோக இடங்களை நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருக்கின்றன.

டுவிட்டருக்கு இறுதி எச்சரிக்கை

புதுடெல்லி: இந்தியாவின் புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகளுக்கு இணங்கி நடக்க வேண்டும், இல்லையேல் தண்டனை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மத்திய மின்னணு, தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சு, டுவிட்டர் சமூக ஊடகத்திற்கு இறுதி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. புதிய விதிகளின்படி, டுவிட்டர் நிறுவனம் இதுவரை குறைதீர்க்கும் அலுவலர்களை நியமிக்கவில்லை எனச் சொல்லப்படுகிறது.

மருத்துவமனையில் நடிகர் திலீப்குமார்

மும்பை: இந்தித் திரையுலக நட்சத்திரம் திலீப்குமார், 98, மூச்சுவிட சிரமப்பட்டதை அடுத்து, நேற்றுக் காலை மும்பை இந்துஜா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவரது உடல்நிலையை மருத்துவர்கள் அணுக்கமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர். நடிகர் திலீப்குமாருக்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைவாக இருப்பதால், கொவிட்-19 பரவலையடுத்து வேறு எவரையும் சந்திப்பதை அவர் தவிர்த்து வருவதாக அவருடைய மனைவியும் நடிகையுமான சாய்ரா பானு முன்னதாகத் தெரிவித்திருந்தார்.