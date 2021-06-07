Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

குழந்தை பெற்ற கொவிட்-19 நோயாளி

நோம் பொன்: கொவிட்-19 கிருமி தொற்­றிய பெண் ஒரு­வர் கம்போடியாவின் பிரே வெங் மாநி­லத்­தில் ஆண் குழந்­தை ஈன்­றெ­டுத்­த­தாக அந்த மாநில தக­வல் துறை தெரி­வித்­தது. மூச்­சுத்­தி­ண­றல், இரு­மல் போன்ற தொற்­றுக்­கான அறி­கு­றி­க­ளு­டன் மருத்­து­வ­ம­னை­யில் அனு­ம­திக்­கப்­பட்ட அந்த 29 வயது பெண்­ணுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்­கப்­பட்டு வந்­தது. நிறை­மா­தக் கர்ப்­பி­ணி­யான அவ­ருக்கு பிர­ச­வத் தூண்­டு­தல் எது­வும் ஏற்­ப­டா­த­தால் குழந்­தை­யின் நலன் கருதி அறுவை சிகிச்சை மேற்­கொள்ள முடிவு செய்­யப்­பட்­ட­தாக தக­வல் துறை அறிக்கை குறிப்­பிட்­டது. வெள்­ளிக்­கி­ழமை (ஜூன் 4) இரவு 10.40 மணி­ய­ள­வில் அறுவை சிகிச்சை மூலம் வெளியே எடுக்­கப்­பட்ட குழந்தை 2.8 கிலோ கிராம் எடை

­யு­டன் ஆரோக்­கி­ய­மாக இருப்­ப­தா­க­வும் பெண் அதி­க­பட்ச பரா­ம­ரிப்­பில் வைக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தா­க­வும் அறிக்கை கூறி­யது.

வெளிநாட்டுப் பயணிகளை வரவேற்க தயாராகிறது தாய்லாந்து

பேங்­காக்: இரண்டு தடுப்­பூ­சி­க­ளை­யும் போட்­டுக்­கொண்ட வெளி­நாட்­டி­ன­ருக்கு தனது கத­வுளை அடுத்த மாதம் முதல் திறந்­து­வி­ட தாய்­லாந்து திட்­ட­மிட்டுள்­ளது. கிரு­மித்­தொற்­றால் பெரி­தும் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்ள பய­ணத்­து­றையை மீட்­டெ­டுக்க வேண்­டிய அவ­சி­யம் உள்­ள­தால் முதற்­கட்­ட­மாக புக்­கெட் உல்­லா­சத் தீவு சுற்­றுப் பய­ணி­களை வர­வேற்கும். வெளி­நாட்டு சுற்­றுப்­ப­ய­ணி­களை அனு­ம­திக்­கும் திட்­டத்­திற்கு

தாய்­லாந்து அர­சாங்­க பொரு­ளி­யல் பணிக்­குழு வெள்­ளிக்­

கி­ழமை ஒப்­பு­தல் அளித்­தது. புக்­கெட் அனு­மதி வெற்­றி­க­ர­

மா­னால் இதர பகு­தி­க­ளி­லும் பயணிகள் அனு­ம­திக்­கப்­ப­டு­வர். கிருமி பர­வ­லுக்கு முன்­னர் வரை ஆண்­டுக்கு சுமார்

40 மில்­லி­யன் சுற்­றுப்பய­ணி­கள் தாய்­லாந்­துக்­குச் சென்­றனர்.

இரண்டு மணி நேர கட்டுப்பாடு மலேசிய கடைகளில் இனி இல்லை

ஈப்போ: சில்லறைக் கடைகளில் இரண்டு மணி நேரம் வரை மட்டுமே பொதுமக்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு விலக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. மலேசிய உள்நாட்டு வார்த்தகம், பயனீட்டாளர் விவகார அமைச்சின் அமலாக்க இயக்குநர் அஸ்மான் ஆதம் நேற்று செய்தி யாளர்களிடம் பேசுகையில், இது குறித்து மே 28ஆம் தேதி முடிவு செய்யப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டார். "கட்டுப்பாடு நீக்கப் பட்டாலும் கடைகளுக்குச் செல்வோர், தேவையான பொருள் களை விரைந்து வாங்கிக்கொண்டு சீக்கிரமாக அங்கிருந்து வீடு திரும்ப வேண்டும்,," என்றார் அவர். ஈப்போவில் உள்ள டெஸ்கோ பேரங்காடி ஒன்றில் நடைமுறையில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளை அவர் சோதனை செய்தார்.

நடுவானில் பதற்றம்; விமானி அறைக்குள் நுழைய முயன்ற பயணி

லாஸ் ஏஞ்­ச­லிஸ்: அமெ­ரிக்க விமா­னம் ஒன்­றில் பயணி ஒரு­வர் திடீ­ரென விமானி அறையை நோக்கி ஓடி­ய­தால் பதற்­றம் எழுந்­தது. லாஸ் ஏஞ்­ச­லிஸ் நக­ரி­லி­ருந்து நேஷ்­வில் நோக்­கிச் சென்­று­கொண்­டி­ருந்த டெல்டா ஏர் விமா­னத்­தில் வெள்­ளிக்­கி­ழமை இச்­சம்­ப­வம் நிகழ்ந்­தது. அவர் விமானி அறையை நோக்கி விரைந்து சென்­ற­தைக் கவ­னித்த மற்­றொரு பய­ணி­யும் விமான ஊழி­யர்­களும் அவ­ரைத் தடுத்து நிறுத்­தி­னர். அப்­போது அவர் 'விமா­னத்தை நிறுத்து' என்று திரும்­பத் திரும்­பத் கத்­தி­னார். கைபேசி ஒன்­றில் பதிவு செய்­யப்­பட்ட காணொளி இத­னைக் காட்­டி­யது. இந்­தத் திடீர் சம்­ப­வம் கார­ண­மாக விமா­னம் நியூ மெக்­சி­கோ­வில் அவ­ச­ர­மா­கத் தரை இறக்­கப்­பட்­டது. தக­ராறு செய்த பயணி, கைகளும் கால்­களும் கட்­டப்­பட்ட நிலை­யில் அதி­கா­ரி­க­ளால் இழுத்­துச் செல்­லப்­பட்­டார். "என்­ன­வா­யிற்று என்று தெரி­ய­வில்லை. திடீ­ரென்று எழுந்­தார். விமானி அறையை நோக்கி வேக­மா­கச் சென்­றார். அந்த அறை­யின் கத­வைப் பல­மா­கத் தட்­டி­னார்," என பெயர் குறிப்­பிட விரும்­பாத பயணி ஒரு­வர் செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் கூறி­னார்.