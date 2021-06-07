குழந்தை பெற்ற கொவிட்-19 நோயாளி
நோம் பொன்: கொவிட்-19 கிருமி தொற்றிய பெண் ஒருவர் கம்போடியாவின் பிரே வெங் மாநிலத்தில் ஆண் குழந்தை ஈன்றெடுத்ததாக அந்த மாநில தகவல் துறை தெரிவித்தது. மூச்சுத்திணறல், இருமல் போன்ற தொற்றுக்கான அறிகுறிகளுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அந்த 29 வயது பெண்ணுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. நிறைமாதக் கர்ப்பிணியான அவருக்கு பிரசவத் தூண்டுதல் எதுவும் ஏற்படாததால் குழந்தையின் நலன் கருதி அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டதாக தகவல் துறை அறிக்கை குறிப்பிட்டது. வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 4) இரவு 10.40 மணியளவில் அறுவை சிகிச்சை மூலம் வெளியே எடுக்கப்பட்ட குழந்தை 2.8 கிலோ கிராம் எடை
யுடன் ஆரோக்கியமாக இருப்பதாகவும் பெண் அதிகபட்ச பராமரிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிக்கை கூறியது.
வெளிநாட்டுப் பயணிகளை வரவேற்க தயாராகிறது தாய்லாந்து
பேங்காக்: இரண்டு தடுப்பூசிகளையும் போட்டுக்கொண்ட வெளிநாட்டினருக்கு தனது கதவுளை அடுத்த மாதம் முதல் திறந்துவிட தாய்லாந்து திட்டமிட்டுள்ளது. கிருமித்தொற்றால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பயணத்துறையை மீட்டெடுக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளதால் முதற்கட்டமாக புக்கெட் உல்லாசத் தீவு சுற்றுப் பயணிகளை வரவேற்கும். வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணிகளை அனுமதிக்கும் திட்டத்திற்கு
தாய்லாந்து அரசாங்க பொருளியல் பணிக்குழு வெள்ளிக்
கிழமை ஒப்புதல் அளித்தது. புக்கெட் அனுமதி வெற்றிகர
மானால் இதர பகுதிகளிலும் பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுவர். கிருமி பரவலுக்கு முன்னர் வரை ஆண்டுக்கு சுமார்
40 மில்லியன் சுற்றுப்பயணிகள் தாய்லாந்துக்குச் சென்றனர்.
இரண்டு மணி நேர கட்டுப்பாடு மலேசிய கடைகளில் இனி இல்லை
ஈப்போ: சில்லறைக் கடைகளில் இரண்டு மணி நேரம் வரை மட்டுமே பொதுமக்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு விலக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. மலேசிய உள்நாட்டு வார்த்தகம், பயனீட்டாளர் விவகார அமைச்சின் அமலாக்க இயக்குநர் அஸ்மான் ஆதம் நேற்று செய்தி யாளர்களிடம் பேசுகையில், இது குறித்து மே 28ஆம் தேதி முடிவு செய்யப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டார். "கட்டுப்பாடு நீக்கப் பட்டாலும் கடைகளுக்குச் செல்வோர், தேவையான பொருள் களை விரைந்து வாங்கிக்கொண்டு சீக்கிரமாக அங்கிருந்து வீடு திரும்ப வேண்டும்,," என்றார் அவர். ஈப்போவில் உள்ள டெஸ்கோ பேரங்காடி ஒன்றில் நடைமுறையில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளை அவர் சோதனை செய்தார்.
நடுவானில் பதற்றம்; விமானி அறைக்குள் நுழைய முயன்ற பயணி
லாஸ் ஏஞ்சலிஸ்: அமெரிக்க விமானம் ஒன்றில் பயணி ஒருவர் திடீரென விமானி அறையை நோக்கி ஓடியதால் பதற்றம் எழுந்தது. லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் நகரிலிருந்து நேஷ்வில் நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருந்த டெல்டா ஏர் விமானத்தில் வெள்ளிக்கிழமை இச்சம்பவம் நிகழ்ந்தது. அவர் விமானி அறையை நோக்கி விரைந்து சென்றதைக் கவனித்த மற்றொரு பயணியும் விமான ஊழியர்களும் அவரைத் தடுத்து நிறுத்தினர். அப்போது அவர் 'விமானத்தை நிறுத்து' என்று திரும்பத் திரும்பத் கத்தினார். கைபேசி ஒன்றில் பதிவு செய்யப்பட்ட காணொளி இதனைக் காட்டியது. இந்தத் திடீர் சம்பவம் காரணமாக விமானம் நியூ மெக்சிகோவில் அவசரமாகத் தரை இறக்கப்பட்டது. தகராறு செய்த பயணி, கைகளும் கால்களும் கட்டப்பட்ட நிலையில் அதிகாரிகளால் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார். "என்னவாயிற்று என்று தெரியவில்லை. திடீரென்று எழுந்தார். விமானி அறையை நோக்கி வேகமாகச் சென்றார். அந்த அறையின் கதவைப் பலமாகத் தட்டினார்," என பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத பயணி ஒருவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.