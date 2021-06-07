2019ஆம் ஆண்டு இறுதியில் பரவத் தொடங்கிய கிருமித் தொற்றை ஆரம்பத்தில் கொரோனா என்று அழைத்தார்கள். தற்பொழுது உருமாறிய கொரோனா கிருமி வகைகள் ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா, டெல்டா என வெவ்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டு வருகிறது. எதனால் இவ்வாறு வெவ்வேறு பெயர்கள் அவற்றிற்கு சூட்டப்பட்டு இருக்கின்றன என்று தெரியுமா மாணவர்களே!
இந்த கொரோனா நோய்த்தொற்று முதன் முதலில் ஆசியா வட்டாரத்திலிருந்து ஆரம்பித்தது. அது படிப்படியாக உலகமெங்கும் பரவி மில்லியன் கணக்கான மக்களின் பொருளாதார நிலையைச் சீர்குலைய வைத்துள்ளது. அதனால் மக்களிடையே இன வெறி மற்றும் பாகுபாடு காட்டப்பட்ட சம்பவங்கள் அதிகரிக்கத் தொடங்கி உள்ளன.
2019 தொடக்கத்தில் கொரோனா என்றும் கொவிட்-19 என்றும் உலகச் சுகாதார நிறுவனம் கிருமித்தொற்றுக்குப் பெயரிட்டது.
அதன் பின்னர் இந்தக் கிருமி ஒவ்வொரு நாட்டிலும் வெவ்வேறு குணாதியசங்களைக் கொண்டு உருமாறத் தொடங்கி, அதிவேகமாகப் பரவத் தொடங்கியது. அதனால் அவற்றை அந்தந்த நாடுகளின் பெயர்களை வைத்து அழைக்கத் தொடங்கினர். அதனால் நாடுகளிடையே இனவெறி தலைதூக்கத் தொடங்கியது.
அதனால் நாடுகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடாமல் அவற்றின் குணாதிசயத்தைக் கொண்டு அதற்கு அறிவியல் பெயர்களைச் சூட்டியது உலகச் சுகாதார நிறுவனம். அதாவது B117, B16172, B1351 என்று பெயர் சூட்டப்பட்டன. ஆனால் அவற்றை எளிதில் நினைவில் கொள்வது சிக்கலாக இருந்ததால், அந்தக் கிருமிகள் உருமாறிய வகைகளுக்கு ஏற்ப அதற்கு கிரேக்க எழுத்து வகைகளைக் கொண்டு புதுப் பெயர்களைச் சூட்டி உள்ளது உலகச் சுகாதார நிறுவனம்.
மேலும், உருமாறிய கிருமி ஒவ்வொன்றையும் கிரேக்க எழுத்துகளான ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா ஆகிய வடிவத்தில் குறிப்பிடும்போது எளிதாக அடையாளப்படுத்தவும் முடியும், அதைக் குறிப்பிட்டுப் பேசவும் முடியும் என உலகச் சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி பிரிட்டனில் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்ட உருமாறிய கொரோனாவிற்கு பி.117 என்றும் அதற்கு 'ஆல்ஃபா' என்றும், தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்ட பி.1.351 கிருமிக்கு 'பீட்டா' என்றும் பிரேசிலில் கண்டறியப்பட்ட கிருமிக்கு 'காமா' என்றும் பெயரிடப்பட்டது.
இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட இரண்டு உருமாறிய கிருமித்தொற்றுக்கு 'காப்பா' என்றும் 'டெல்டா' என்றும் பெயரிடப்பட்டது.
இந்தப் புதிய பெயர்கள் எளிதாக அடையாளப்படுத்திக் காட்டும் என்றாலும் இதன் அறிவியல் பெயர்கள் மாறாது என உலகச் சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.