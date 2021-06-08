100 துப்புரவுப் பணியாளர்களைக்
கௌரவித்து தம்பதிகள் பாதபூஜை
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், மாம்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தம்பதியர், துப்புரவுப் பணியாளர்கள் நூறு பேரைக் கெளரவிக்கும் வகையில் அவர்களுக்குப் பாதபூஜை செய்துள்ளனர்.
கொரோனா தொற்றால் தங்களது உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் நிலவும் நிலையிலும், கொரோனா தடுப்புப் பணிகளில் துணிந்து ஈடுபட்டு வரும் முன்களப் பணியாளர்களின் சேவையைப் பாராட்டும் நோக்கில், அவர்களுக்கு தம்பதிகள் பாதபூஜை செய்தனர்.
ஓய்வுபெற்ற என்எல்சி ஊழியர் இளந்தமிழனும் அரசுப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியையான செல்வியும் 100 பேருக்கும் புதிய ஆடைகள், முகக்கவசம், கிருமிநாசினி, கையுறை, மரக்கன்றுகளையும் பரிசாக வழங்கினர்.
'தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டுள்ள
வியாபாரிகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி'
சென்னை: 10 நாட்களுக்குள் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளா விடில் கோயம்பேடு சந்தைக்குள் நுழைய வியாபாரி களுக்கு அனுமதி கிடையாது என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி தெரிவித்துள்ளார்.
"சென்னை கோயம்பேட்டில் வியாபாரிகள் உட்பட 6,340 பேருக்குத் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. இன்னும் 20% பேருக்குத் தடுப்பூசி போட வேண்டியது உள்ளது. இதுவரை தடுப்பூசி போடாத வியாபாரிகள் 10 நாட்களுக்குள் போடவேண்டும்," என்றார் அவர்.
மூன்றாவது அலையை எதிர்கொள்ளத் தயார் நிலை
சென்னை: கொரோனா மூன்றாவது அலையை மட்டுமல்ல, வேறு எந்த நெருக்கடியான காலகட்டம் வந்தாலும் அதனை எதிர்கொள்ளத் திமுக அரசு தயார் நிலையில் உள்ளதாக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை குன்றத்தூர் அருகே பரணிபுத்தூரில் திமுக சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய அமைச்சர், கடந்த ஆட்சியில் எந்தவொரு முன்னேற்பாடும் முறையாக செய்யப்படவில்லை என்று குற்றம்சாட்டியவர், தற்போது அனைத்து வசதிகளும் செய்து தரப்படுவதாகக் கூறினார்.
தாயைத் தாக்கியதால் தந்தையைக் கொன்ற மகன்கள் கைது
பட்டிவீரன்பட்டி: திண்டுக்கல் மாவட்டம், செங்கட்டாம் பட்டியில் குடும்பத் தகராறு முற்றியதில் வனராஜா, 52, தனது மனைவி ஈஸ்வரியைத் தாக்கியுள்ளார். இதில் அவர் காயம் அடையவே, மகன்கள் முத்துசாமி, 38, ஊர்காலன் 35, ஆகிய இருவரும் தந்தையை கட்டையால் தாக்கியுள்ளனர். இதில் பலத்த காயமடைந்த வனராஜா உயிரிழந்தார். பட்டிவீரன்பட்டி போலிசார் முத்துச்சாமி, ஊர்காலனைக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
முதல்வர்: தமிழை ஆட்சி மொழியாக்க பாடுபடுவோம்
சென்னை: கல்வெட்டுக் காலம் முதல் இப்போதைய கணினிக் காலம் வரை சிறப்புற்று விளங்கும் மொழியான அன்னைத் தமிழ் மொழிக்கு சூட்டப்பட்ட அணிகலனே செம்மொழித் தகுதியாகும். அந்தத் தகுதிக்கு மேலும் சிறப்புச் சோ்க்கும் வகையில் எத்திசையும் தமிழ் மணக்க திமுக அரசு தொடா்ந்து உழைத்திடும். இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் எட்டாவது அட்டவணையில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ் உள்ளிட்ட அனைத்து மொழிகளையும் மத்திய அரசின் ஆட்சி, அலுவல் மொழியாக மாற்றிட தமிழக அரசு உறுதியுடன் பாடுபடும் என்று முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளாா்.
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரின் காவலருக்கு அழைப்பாணை
சென்னை: நடிகை சாந்தினி அளித்த பாலியல் புகாரின் தொடர்பில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டனின் பாதுகாப்பு காவலருக்கு அழைப்பாணை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன், மணிகண்டனின் அரசு ஓட்டுநர், அலுவலக உதவியாளருக்கும் அழைப்பாணை அனுப்பியுள்ள சென்னை காவல்துறையினர், மூவரையும் நாளை விசாரணைக்கு முன்னிலையாகும்படி உத்தரவிட்டுள்ளனர்.