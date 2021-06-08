எடியூரப்பா: பதவி விலகத் தயார்
பெங்களூரு: கட்சி மேலிடம் உத்தரவிட்டால் முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலகத் தாம் தயாராக இருப்பதாக எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார். அண்மைய சில மாதங்களாக கர்நாடக பாஜகவில் உட்கட்சி குழப்பம் நிலவி வருகிறது. முதல்வர் பதவியில் இருந்து எடியூரப்பா விலகவேண்டும் என அமைச்சர்களில் சிலரே போர்க்கொடி உயர்த்தியதாக தகவல் வெளியானது. மேலும் எம்எல்ஏக்கள் சிலர் முதல்வர் எடியூரப்பா குறித்து கட்சி மேலிடத்தில் புகார் அளித்ததாகத் தெரிகிறது. இந்நிலையில் முதல்வர் பதவியில் இருந்து எடியூரப்பா நீக்கப்பட இருப்பதாக இரு தினங்களுக்கு முன் வெளியான தகவல் குறித்து செய்தியாளர்கள் அவரிடம் கேள்வி எழுப்பினர். அப்போது கட்சி மேலிடம் உத்தரவிட்டால் உடனடியாக தாம் பதவி விலகத் தயாராக இருப்பதாக எடியூரப்பா கூறினார்.
8,000 பதுங்கு குழிகள் அமைப்பு
ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீர் எல்லையில் இந்திய ராணுவம் சுமார் 8 ஆயிரம் பதுங்கு குழிகளை அமைத்துள்ளது. எல்லை யோர கிராம மக்களின் பாதுகாப்புக்காக இந்தப் பதுங்கு குழிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய ராணுவச் செய்தித் தொடர்பாளர் கூறியுள்ளார். ஜம்மு, கதுவா, சம்பா பூஞ், ரஜோரி உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த எல்லையோர கிராமங்களில் 14 ஆயிரம் பதுங்கு குழிகளை அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
ரயில்களில் பயணச்சீட்டு இன்றி 27.5 லட்சம் பேர் பயணம்
புதுடெல்லி: கடந்த நிதியாண்டில் மட்டும் நாடு முழுவதும் ரயில்களில் 27.5 லட்சம் பேர் பயணச்சீட்டு வாங்காமல் இலவசமாக பயணம் செய்துள்ளனர் என்று ரயில்வே வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் பயணச்சீட்டு இல்லாதவர்களிடம் ரூ.144 கோடி அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் அவ்வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. எனினும் முந்தைய நிதியாண்டைவிட (2019-2020) இது 25 விழுக்காடு குறைவுதான் என்றும் அப்போது ஒரு கோடியே 10 லட்சம் பேர் பிடிபட்டனர் என்றும் ரயில்வே வாரியம் கூறியுள்ளது.
53 கிலோ ஹெராயின் பறிமுதல்
ஹைதராபாத்: 53 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஹெராயின் போதைப் பொருளை கடத்தி வந்த ஸாம்பியா நாட்டுப் பெண் ஹைதராபாத் விமான நிலையத்தில் பிடிபட்டார். நேற்று முன்தினம் கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் இருந்து அவர் ஹைதராபாத் வந்து சேர்ந்தார். அவரது நடவடிக்கைகளில் சந்தேகம் அடைந்த விமான நிலைய நுண்ணறிவுப் பிரிவு அதிகாரிகள் அவரது உடமைகளைச் சோதனையிட்டனர். அப்போது எட்டு கிலோ ஹெராயின் போதைப் பொருளை அவர் கடத்தி வந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
மெகுல் சோக்ஷி புது விளக்கம்
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் இருந்தவரையில் தமக்கு எதிராக எந்தப் புலனாய்வு அமைப்பும் பிடியாணை உத்தரவை பிறப்பிக்கவில்லை என தொழிலதிபர் மெகுல் சோக்ஷி தெரிவித்துள்ளார். மருத்துவ சிகிச்சைக்காகவே தாம் இந்தியாவில் இருந்து வெளியேறியதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். இந்திய அதிகாரிகளின் விசாரணையைத் தவிர்க்கவேண்டும் என்ற எண்ணம் தமக்கு அறவே கிடையாது என்றும் மெகுல் டொமினிக்க நாட்டு நீதிமன்றத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.