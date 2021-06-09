Home

சுமாங் வாக் வீவக புளோக்கில் வசிப்போரிடம் பரிசோதனை

பொங்­கோல் சுமாங் வாக் பகுதி குடி­யி­ருப்­பா­ளர்­க­ளுக்­கான கொவிட்-19 பரி­சோ­தனை நேற்­றுக் காலை தொடங்­கி­யது.

பொங்­கோல் சுமாங் வாக் பகுதி குடி­யி­ருப்­பா­ளர்­க­ளுக்­கான கொவிட்-19 பரி­சோ­தனை நேற்­றுக் காலை தொடங்­கி­யது.

அங்­குள்ள ஒரு வீட­மைப்பு வளர்ச்­சிக் கழக புளோக்­கில் கொரோனா பாதிப்பு கண்­ட­றி­யப்­பட்­டதை அடுத்து, சுகா­தார அமைச்சு சிறப்பு கொவிட்-19 பரி­சோ­தனை நட­வ­டிக்­கைக்கு ஏற்­பாடு செய்­துள்­ளது. புளோக் 325Aல் வசிக்­கும் மூன்று குடும்­பங்­க­ளைச் சேர்ந்த எட்­டுப் பேர்க்­குக் கிரு­மித்­தொற்று உறு­திப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது.

மொத்­தம் 124 குடும்­பங்­க­ளைச் சேர்ந்த 361 குடி­யி­ருப்­பா­ளர்­கள் கொரோனா பரி­சோ­த­னைக்கு உட்­படுத்­தப்­ப­டு­வர் என்று பாசிர் ரிஸ் - பொங்­கோல் குழுத்­தொ­குதி எம்.பி. டாக்­டர் ஜனில் புதுச்­சேரி செய்தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் தெரி­வித்­தார்.

பரி­சோ­தனை நட­வ­டிக்கை அறி­விப்­பால் குடி­யி­ருப்­பா­ளர்­கள் பதற்­ற­மின்றி, அமை­தி­யாக இருப்­ப­தா­கத் தெரி­கிறது என்று அவர் குறிப்­பிட்­டார்.

"அவர்­கள் அமை­தி­யு­டன் இருப்­ப­தோடு, பல­ரும் உத­விக்­காக தொண்­டூ­ழி­யம் புரிய முன்­வந்­த­னர்," என்­றார் சுகா­தார, தொடர்பு, தக­வல் மூத்த துணை அமைச்­ச­ரு­மான டாக்­டர் ஜனில்.

தொற்­றுப் பரி­சோ­த­னைக்­காக நேற்­றுக் காலை வந்­தோ­ரில் 29 வய­தான திரு முகம்­மது ஜலா­லு­தீ­னும் ஒரு­வர். காலை 9.20 மணிக்­கெல்­லாம் பரி­சோ­த­னையை முடித்­துக்­கொண்டு, அவர் அங்­கி­ருந்து வெளி­யே­றி­னார்.

தாமா­கவே வந்து அவர் பரி­சோ­தனை செய்­து­கொண்­டார். அவ­ரின் மனை­வி­யும் எட்டு வய­தா­கும் மூத்த மக­னும் பின்­னர் வந்து பரி­சோ­தனை செய்­து­கொள்ள இருப்­பதாக அவர் கூறி­னார்.

"பரி­சோ­த­னை­யின்­போது சற்று அசௌ­க­ரி­ய­மாக இருந்­தது. ஆனால், சில நொடி­களில் அது முடிந்­து­விட்­டது," என்­றார் புளோக் 325Aல் கிட்­டத்­தட்ட ஈராண்­டு­க­ளாக வசித்­து­வ­ரும் திரு ஜலா­லு­தீன்.

அவர் எச்­சில்/சளி மாதி­ரிப் பரி­சோ­தனை செய்­து­கொண்­டது இதுவே முதன்­முறை.

சிங்­கப்­பூர் இஸ்­லா­மிய சமய மன்­றத்­தில் பணி­பு­ரி­யும் அவர், பரி­சோ­தனை செயல்­தி­றன்­மிக்­க­தா­க­இருந்தது என்றும் விரை­வா­க­ முடிந்துவிட்­டது என்றும் கூறினார்.

"எங்­க­ளது புளோக்­கில் கிரு­மித்­தொற்று பர­வி­விட்­டது சற்று கவலை அளிப்­ப­தாக இருந்­தா­லும் நாங்­கள் பாது­காப்­பாக இருக்க அதி­கா­ரி­கள் நட­வ­டிக்கை எடுத்து வரு­கின்­ற­னர் என்­ப­தில் நான் உறு­தி­யாக இருக்­கி­றேன்," என்­றார் அவர்.

இன்றும் காலை 9 மணியில் இருந்து மாலை 4 மணிவரை அங்கு தொற்றுப் பரிசோதனை இடம்பெறும்.