குர்பான் சடங்கு: 51 பள்ளிவாசல்களில் முன்பதிவு

வரு­டாந்­திர குர்­பான் சடங்­கிற்­கான முன்பதிவு நேற்று தொடங்­கி­யது. ஆகஸ்ட் மாத நடுப்­ப­கு­தி­வரை விநி­யோ­கம் நீட்­டிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

கால்­ந­டை­க­ளைப் பலி­கொ­டுத்து, அவற்­றின் இறைச்சி, வழி­பாட்­டா­ளர்­க­ளுக்­கும் தேவைப்­ப­டு­வோர்க்­கும் விநி­யோ­கிக்­கப்­படும்.

சமூ­கத்­தில் கொவிட்-19 பரவி வரு­வதை அடுத்து, தொடர்ந்து இரண்­டா­வது ஆண்­டாக பள்­ளி­வா­சல்­கள் ஆஸ்­தி­ரே­லி­யா­வில் கால்­ந­டை­க­ளைப் பலி­கொ­டுத்து, அங்­கி­ருந்து இறைச்­சி­யைக் கொண்டு­வர ஏற்­பாடு செய்­யும்.

இவ்­வாறு மாற்­றி­ய­மைக்­கப்­பட்ட குர்­பான் சடங்கு இவ்­வாண்டு 51 பள்­ளி­வா­சல்­களில் இடம்­பெ­றும் என்று சிங்­கப்­பூர் இஸ்­லா­மிய சமய மன்­றம் (முயிஸ்) தெரி­வித்­துள்­ளது.

ஒவ்­வொரு பள்­ளி­வா­ச­லில் 120 செம்­மறி ஆடு­கள்­வரை வழங்­க­லாம். அவற்­றின் விலை $320லிருந்து $370 வரை.

ஜூலை மாதம் 13ஆம் தேதி­யுடன் முன்­ப­திவு முடி­வ­டை­யும். முத­லில் வரு­வோர்க்கு முன்­னு­ரிமை அளிக்­கப்­படும்.

குர்­பான் சடங்கை மேற்­கொள்ள விரும்­பு­வோர், பங்­கேற்­கும் பள்­ளி­வா­சல்­க­ளின் இணை­யத்­த­ளங்­களுக்­குச் சென்று பதி­வு­செய்து, நேர­டி­யா­கக் கட்­ட­ணத்­தைச் செலுத்­த­லாம்.

பாது­காப்பு நிர்­வாக நட­வ­டிக்­கை­க­ளுக்கு இணங்­கும் வித­மாக, நேர­டி­யா­கச் சென்று முன்­ப­திவு செய்ய விரும்­பு­வோர் அதற்கு முன்­அ­னு­மதி பெற வேண்­டும்.