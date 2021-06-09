கொவிட்-19 ஆதரவுத் திட்டத்தில் பொய்
கூறியதாக மாது மீது குற்றச்சாட்டு
அரசாங்க கொவிட்-19 ஆதரவுத் திட்டத்திற்கான விண்ணப்பத்தில் பொய் சொன்னதாகவும், திருடப்பட்ட கடன் அட்டையைப் பயன்படுத்தி $12,000 மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனை களைச் செய்ததாகவும் 47 வயது பெண் மீது நேற்று நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
தொற்றுநோய் பரவலால் மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாக ஊதியம் இல்லாத விடுப்பில் செல்ல பணித்ததாகவும் அவர் பொய் சொன்னதாக நேற்று வெளியிடப்பட்ட போலிஸ் அறிக்கை தெரிவித்தது.
மேலும் போலியான வேலை நீக்க கடித மோசடி செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
அவரது விண்ணப்பத்தை பரிசீலனை செய்த சமுதாய குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு, அதனை நிராகரித்தது.
திருடப்பட்ட கடன் அட்டையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மொத்தம் $12,916.10 மதிப்புள்ள. பரிவர்த்தனைகளுக்கான குற்றச்சாட்டுகளையும் அவர் எதிர்நோக்குகிறார்.
அவர் தனது முதலாளியிடமிருந்து $4,015.72 ரொக்கத்தை முறைகேடாகப் பயன்படுத்தியதாக நம்பிக்கை மோசடிக் குற்றச்சாட்டையும் எதிர்நோக்குகிறார்.
மோசடி குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவருக்கு 10 ஆண்டுகள் வரை சிறையும் அபராதமும் விதிக்கப்படலாம்.
தனியார் வீடுகளின் மறுவிற்பனை
விலை அதிகரிப்பு
தனியார் வீட்டு மறுவிற்பனை விலை மே மாதத்தில் 0.9% உயர்ந்து புதிய உயர்வைக் கண்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், கொவிட்-19 கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் வீடு பார்ப்பதைக் கட்டுப்படுத்தியதால், மறுவிற்பனையான காண்டோமீனிய வீடுகளின் எண்ணிக்கை 11.4 விழுக்காடு குறைந்தது.
சொத்துச் சந்தை இணையத் தளமான எஸ்ஆர்எக்ஸ் நேற்று வெளியிட்ட முன்னோட்ட தகவல்களின்படி ஏப்ரலில் விற்பனையான 1,944 வீடுகளுடன் ஒப்பிட கடந்த மாதம் விற்பனையான 1,722 வீடுகளின் எண்ணிக்கை சற்றுக் குறைவானது. எனினும், கடந்த ஆண்டு கிருமிப்பரவல் முறியடிப்பு நடவடிக்கை காலத்துடன் ஒப்பிட இது மோசமான சரிவு இல்லை.
கடந்த 2020 மார்ச் மாதத்தில் விற்கப்பட்ட 747 வீடுகளிலிருந்து 57.6 விழுக்காடு சரிந்து 2020 ஏப்ரலில் 317 வீடுகளே விற்கப்பட்டன என்று ஆரஞ்சு டீ & டை நிறுவனத்தின் ஆய்வுப் பிரிவின் மூத்த துணைத் தலைவர் திருமதி கிறிஸ்டின் சன் குறிப்பிட்டார்.
கடந்த 2020 மே மாதம் மறுவிற்பனை செய்யப்பட்ட 189 வீடுகளுடன் ஒப்பிட கடந்த மாதம் விற்பனை 811% அதிகரித்துள்ளது. இது மே மாதத்திற்கான ஐந்தாண்டு சராசரி அளவைவிட 86.6% அதிகம்.
கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, வீடு பார்க்க கட்டுப்பாடுகள் இருந்தபோதிலும், மே மாத விலை வலுவாக இருந்ததுடன் ஆண்டு அடிப்படையில் 6.9% உயர்ந்தது.
சீனாவின் மின்னிலக்கத் தளத்துடன்
எஸ்எம்ஆர்டி கிளை நிறுவனம் ஒப்பந்தம்
எஸ்எம்ஆர்டி கிளை நிறுவனம் சிங்கப்பூரிலும் இந்த வட்டாரத்திலும் மின்சார வாகன சேவைகளை வழங்குவதற்கு சாத்தியமான வழிகளைக் கண்டறிய சீனாவின் மிகப்பெரிய வர்த்தக மின்சார வாகனமின்னிலக்கத் தளத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
நேற்று கையெழுத்திடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், சீனாவின் 'டிஎஸ்டி எலெக்ரிக்கல் விகிக்கல் ரென்டல் (ஷென்ஜென்)' எஸ்எம்ஆர்டியின் ஸ்ட்ரைட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாகனங்களை வழங்கும்.
ஸ்ட்ரைட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். சிங்கப்பூரிலும் தென்கிழக்கு ஆசியாவிலும் லாபகரமான மின்சார வாகன குத்தகை மாதிரியை நிறுவும்.
இந்த திட்டத்திற்கான முதலீடு குறித்து இரு நிறுவனங்களும் குறிப்பிடவில்லை, ஆனால், ஒரு கூட்டு நிறுவனத்தை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தன.
வரும் 2025க்குள் முழுவதும் மின்சாரத்தில் இயங்கும் டாக்சிகள் கொண்டிருக்கும் இலக்கை ஏப்ரல் மாதத்தில் எஸ்எம்ஆர்டி அறிவித்தது.
மேலும் மின்சார வாகன ஓட்டுநர்களும் அதன் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களும் சிங்கப்பூர் எங்கும் அதிவேக மின்னேற்றிகளைப் பயன்படுத்தும் வசதியைப் பெற அண்மையில் எஸ்பி குழுமத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்தது.