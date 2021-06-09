ரூ.160 கோடி ஊக்கத்தொகை ஒதுக்கீடு
சென்னை: கொரோனா தடுப்புப் பணியில் கடந்த மூன்று மாதங்களாகத் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வரும் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்குவதாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அண்மையில் அறிவித்திருந்தார். தற்போது அதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதில் அரசு, ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்க ரூ.160 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
விதிமுறை மீறல்; ரூ.5,000 அபராதம்
ஆலங்குளம்: கொரோனா வழிகாட்டி விதிமுறைகளை உதாசீனப்படுத்தும் வகையில், யானை மீது மணமகன் ஊர்வலம் வர, செண்டை மேளம் முழங்க, 500 உறவினர்கள் புடைசூழ ஆலங்குளம் அருகே உள்ள காசியாபுரத்தில் கடந்த ஞாயிறன்று திருமணம் ஒன்று மிகவும் தடபுடலாக நடந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக மணமக்களின் தந்தை, உறவினர்கள் உள்பட 50க்கும் மேற்பட்டவர்கள் மீது வழக்குப் பதிந்த ஆலங்குளம் போலிசார், ஊரடங்கு விதிகளை மீறியதற்காக ரூ.5,000 அபராதமும் கட்டவைத்தனர்.
பிறந்த குழந்தைக்கும் தொற்று
விருதுநகர்: விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் சாத்தூரைச் சேர்ந்த 30 வயது கர்ப்பிணிக்கு மூன்று நாள் களுக்கு முன்பு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. முன்னதாக பெண் கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், குழந்தைக்கும் பரிசோதனை செய்தபோது, குழந்தையும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பது உறுதியானது. குழந்தை தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலும் தாய் கொரோனா வார்டிலும் சிகிச்சை பெறுகின்றனர். குழந்தைக்கு டாக்டர்கள் உரிய சிகிச்சை அளித்து வருவதாக மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் சங்குமணி தெரிவித்துள்ளார்.
திமுகவில் இணையும் மகேந்திரன்
சென்னை: அண்ைமயில் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் மநீம கட்சி தோல்வியைத் தழுவியது. அக்கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசனும் கோவை தெற்குத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியுற்றார். இதையடுத்து, இக்கட்சியின் துணைத் தலைவர் டாக்டர் மகேந்திரன், பொன்ராஜ், சி.கே.குமரவேல், மௌரியா, சந்தோஷ்பாபு, முருகானந்தம் ஆகியோரும் அக்கட்சியை விட்டு வெளியேறினர். இந்நிலையில், முதல்வரின் முன்னிலையில் தனது ஆதரவாளர்கள் 5,000 பேருடன் டாக்டர் மகேந்திரன் இன்று திமுகவில் சேர இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
பள்ளி ஆசிரியர் ஆனந்தன் கைது
சென்னை: மாணவிகளுக்குப் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த புகார் தொடர்பில், சென்னை சேத்துப்பட்டு மகரிஷி வித்யா மந்திர் பள்ளி ஆசிரியர் ஆனந்தன் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார். விசாரணையில், தனது இச்சைக்கு இணங்க வில்லை எனில், செய்முறை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வைக்க மாட்டேன் என்றும் 'பெயில்' ஆக்கிவிடுவேன் என்றும் கூறி ஆனந்தன் மிரட்டி வந்ததாகவும் போலிசார் கூறியுள்ளனர்.