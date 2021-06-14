Home
ஆயுதமேந்திய கும்பல் மிரட்டல்; முழு விழிப்புநிலையில் தமிழ்நாடு

தமிழ்நாட்டுக்குள் ஆயுதங்களுடன் பலர் ஊடுருவ முயல்வதாக எச்சரிக்கப்பட்டதை அடுத்து மாநிலத்தின் பல பகுதிகளிலும் முழு விழிப்பு நிலை அமலாகி இருக்கிறது. படம்: ஏஎன்ஐ -

இலங்­கை­யில் இருந்து ஆயுத மேந்திய கும்­பல் ஒன்று தமிழ்­நாட்­டுக்­குள் ஊடு­ருவ முயல்­வ­தாக மிரட்­டல் ஏற்­பட்டு இருப்­பதை அடுத்து மாநிலத்­தில் முழு விழிப்பு நிலை நடப்­புக்கு வந்­துள்­ளது.

இந்­தி­யா­வின் மத்­திய வேவுத்­துறை சனிக்­கி­ழமை பின்­னேரத்­தில் அந்த எச்­ச­ரிக்­கையை விடுத்­தது. அதை அடுத்து கன்­னி­யா­கு­மரி, தூத்­துக்­குடி, ராமேஸ்­வ­ரம், சென்னை ஆகிய முக்­கிய நகர்­களில் போலி­சார் விழிப்­பு நிலையில் உள்­ள­தா­க­த் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

ஆயு­தங்­க­ளு­டன் கூடி­ய­வர்­களை ஏற்­றிக்கொண்டு ஒரு படகு ராமேஸ்­வ­ரம் நோக்கிச் சென்­ற­தாக வேவுத்­துறை தக­வல் வட்­டா­ரங்­கள் தெரி­வித்­தன.

இருந்­தா­லும் அந்­தப் பட­கில் இருந்­த­வர்­கள் யார் என்­ப­தும் அவர்­கள் எந்த அமைப்­பைச் சேர்ந்­த­வர்­கள் என்­ப­தும் துல்லி­ய­மா­கத் தெரி­ய­வில்லை என்று அந்­தத் தக­வல் வட்­டா­ரங்­களை மேற்­கோள்காட்டி இந்­திய-ஆசிய செய்­திச் சேவை நிறு­வ­னம் (IANS) குறிப்­பிட்­டது.

தமிழ்­நாட்­டின் தலை­ந­க­ரான சென்­னை­யில் செயல்­படும் மாநில போலிஸ் தலை­மை­ய­கத்­தைச் சேர்ந்த உயர் அதி­காரி ஒரு­வர் கூறி­ய­தாக அந்­தச் செய்­திச் சேவை நிறு­வ­னம் பல விவ­ரங்­க­ளைத் தெரி­வித்­தது.

"எச்­ச­ரிக்கை விடுக்­கப்­பட்­டு உள்­ளது உண்­மை­தான். ஆனால் இதற்கு மேல் எதை­யும் கூற இப்­போ­தைக்கு இய­லாது.

"மாநி­லம் முழு­வ­தும் கட­லோர பகுதிகளுக்­குச் செல்­லும் எல்லா முக்­கிய சாலை­களிலும் ஆயு­தம் தாங்­கிய போலிஸ் அதி­கா­ரி­கள் பல பணி­களில் பிரித்­து­வி­டப்­பட்டு இருக்­கிறார்­கள்.

"அதே நேரத்­தில் கட­லோர காவல் படை­யைச் சேர்ந்த மேலும் பல கப்­பல்­கள் கண்காணிப்புப் பணி­ யில் ஈடு­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளன.

"தமிழ்­நாட்­டின் கரைக்கு வர மேற்­கொள்­ளப்­படும் எந்த ஒரு முயற்சி­யும் முறி­ய­டிக்­கப்­படும் வகை­யில் பாது­காப்பு பலப்­ப­டுத்­தப்­பட்டு உள்­ளது," என்று அந்த செய்­திச் சேவை நிறு­வ­னம் தெரி­வித்தது.

இத­னி­டையே, வேவுத்­துறை தகவலை அடுத்து கேரளா கடற்­கரை முழு­வ­தும் விழிப்­பு­நி­லை­யில் வைக்­கப்­பட்­டுள்­ளதாக கேரள மாநில போலிஸ் கூறியதாகவும் அந்த நிறுவனம் குறிப்பிட்டது.