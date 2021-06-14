Home
ஆண்பிள்ளையும் அழுவதுண்டு: ஆண்மை தொடர்பான விழிப்புணர்வு

ஆண், பெண் சமத்­து­வம் தொடர்­பில் ஆண்­பிள்­ளை­கள் ஆத­ர­வு அ­ளிக்க வேண்­டும் என்­பதை நோக்­க­மா­கக் கொண்டு சிங்­கப்­பூரில் லாப நோக்­க­மற்ற அமைப்பு ஒன்று புதிய திட்­டம் ஒன்­றைத் தொடங்­கி­யுள்­ளது.

ஆண்மை தொடர்­பாக எழக்­கூடிய தவ­றான எண்­ணங்­களை எதிர்க்க வேண்­டும் என்­ப­தைப் பிள்ளை வளர்ப்­பின்­போது தங்­களின் மகன், மகள் என இரு சாரா­ருக்­கும் பெற்­றோர்­கள் உணர்த்­து­வதே கடந்த மாதம் 'யுனை­டெட் விமன் சிங்­கப்­பூர்' அமைப்­பால் தொடங்­கப்­பட்ட இத்­திட்­டத்தின் நோக்கம்.

குறிப்­பாக 12 வய­துக்­கும் 16 வய­துக்­கும் இடைப்­பட்ட ஆண்­பிள்ளை­க­ளுக்­காக துவங்­கப்­பட்ட இத்­திட்­டத்­தின்­கீழ் புதி­ய இயக்­கத்­து­டன் பட்­ட­றை­கள், ஆண்­டி­று­திச் சமூக மாநாடு போன்ற அங்­கங்­களும் திட்­ட­மி­டப்­பட்­டுள்­ளன. 'வன்­மு­றை­யில்­லா­மல் பலம் காண்­பது' என்ற தலைப்­பைக் கொண்ட இயக்­கம் மூலம் இளை­யர்­க­ளுக்­கும் பெற்­றோர்­க­ளுக்­கும் இடையே கலந்­து­ரை­யா­டல்­கள் நிக­ழும்.

ஆண், பெண் எவ்­வாறு நடந்து­கொள்ள வேண்­டும் என்ற எதிர்­பார்ப்பு, பாலி­னம் அடிப்­ப­டை­யி­லான வன்­முறை போன்ற அம்­சங்­கள் இக்­க­லந்­து­ரை­யா­டல்­களில் பேசப்­படும்.

கொரோனா கொள்­ளை­நோய்ச் சூழ­லில் குடும்ப வன்­மு­றைச் சம்­ப­வங்­கள் அதி­க­ரித்­துள்ள நிலை­யில் ஆதிக்­கம் செலுத்­து­வ­து, வன்­முறை­யைக் கையாள்­வ­து ஆகியவற்றைத் தவிர்க்­கும் வழி­களை ஆண்­பிள்­ளை­கள் அறிவது முக்­கி­யம் என்று அமைப்­பின் தலை­வர் திரு­வாட்டி ஜியோ­ஜெட் டான் கூறி­னார்.

வன்­முறை மூலம் ஆண்­பிள்­ளை­கள் தங்­க­ளின் உணர்­வு­களை வெளிப்­ப­டுத்­து­வ­தைத் தவிர்ப்­ப­துடன் ஆண்மை என்­றால் என்ன என்­பதை அவர்­கள் மறு­ஆய்வு செய்­திட வேண்­டும் என்­றார் அவர்.

சிறு வயதிலும் சமத்துவப் பாடம்

ஆண்மை தொடர்­பில் எழும் தவ­றான எண்­ணங்­க­ளைப் புரிந்­து­கொள்­ளும் பக்­கு­வம் சிறு பிள்­ளை­களி­டம் இல்லை என்ற நிலை­யில், நிற­பே­த­மில்­லா­மல் விளை­யாட்­டுப் பொருட்­க­ளைத் தேர்ந்­தெ­டுப்­பது (எடுத்­துக்­காட்­டாக, இளஞ்­சி­வப்பு பொரு­ளைச் சிறு­வன் தேர்ந்­தெ­டுப்­பது), உணர்­வு­க­ளைப் பற்றி வெளிப்­ப­டை­யா­கப் பேசு­வது போன்ற உத்­தி­க­ளைப் பெற்­றோர்­கள் கையா­ள­லாம்.