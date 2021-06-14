'விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும்' என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப ஏழு வயது சிறுமி ஷக்தி சரவணனின் செயல் பலராலும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.
பெற்றோரின் வளர்ப்பை குழந்தைகளின் நடவடிக்கைகள் மூலம் அறிந்துகொள்ளலாம் என்று சொல்வார்கள். அது உண்மைதான். ஏனெனில் குழந்தைகள் குறும்பு செய்தாலும் சரி, அனைவரும் ஆச்சரியப்படும் வகையில் நடந்து கொண்டாலும் சரி, அதற்கு முதல் காரணம் பெற்றோர்தான்.
பெற்றோர், சிறுவர்களுக்கு நல்ல பழக்க வழக்கங்களைக் கற்றுக்கொடுக்கவேண்டும். அதற்காக அவர்களை வற்புறுத்தக்கூடாது. அவ்வாறு செய்தால் அவர்களுக்கு வெறுப்புதான் ஏற்படும்.
ஆனால் ஷக்தியின் நடவடிக்கையால் அவரின் பெற்றோர் தற்பொழுது பெருமை அடைந்து இருக்கிறார்கள். அவர் அப்படி என்னதான் செய்தார் என்று கேட்கிறீர்களா?
புக்கிட் பாத்தோக்கில் இருக்கும் லியன்ஹுவா தொடக்கப்பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பில் பயில்கிறார் ஷக்தி சரவணன். பள்ளி விடுமுறையில் சாதாரணமாக சிறுவர்களும் பெற்றோரும் எண்ணற்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவார்கள். ஆனால் கொரோனா நோய்த் தொற்று காரணமாக பலர் வீட்டிலேயே இருக்கும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.
இந்த இக்கட்டான நிலையில் அவசியமான உணவு பலருக்கும் தேவை என்பதை அறிந்த ஷக்தி, தன்னுடைய சேமிப்பையும் தந்தையின் ஆதரவையும் பெற்று அரிசி, எண்ணெய், மைலோ, டின் உணவுகள், பிஸ்கெட்டுகள் ஆகியவற்றை வாங்கி தேவைப்படுபவர்களுக்கு கொடுத்து உதவி வருகிறார்.
இதுபற்றி அவருடைய தாயார் ஜேமாலினி சரவணன் கூறுகையில், "ஷக்தி நான்கு வயது முதல் பள்ளிக்கோ நடன வகுப்பிற்கோ எங்கு சென்றாலும் இவர் வயதை ஒத்த சிறுவர்கள் பயந்து அழும்போது இவர் தானாகவே அவரிடம் சென்று நட்பாகப் பழகி 'நான் இருக்கிறேன். நாம் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து செயல்படலாம்,' என்று கூறி அவர்களின் பயத்தைப் போக்கும் திறன் கொண்டவர். எப்பொழுதும் மற்றவர்களுக்கு உதவுவதே ஷக்தியின் நோக்கமாக இருக்கும்.
"அவரின் பள்ளியில் ஒவ்வொரு மாதமும் 'புரொஜெக்ட் ஸ்மைல்' திட்டத்தின்படி உதவி தேவைப்படும் வீடுகளுக்கு இதுபோன்ற உணவுப் பொருட்கள் வழங்கும் திட்டம் இருந்து வருகிறது. அதற்கு பள்ளி மாணவர்கள் தாங்களாகவே பெயர் பதிவு செய்து உதவி வருகிறார்கள். அதைப் பார்த்துதான் ஷக்தியும் இதுபோல் நாமும் உதவ வேண்டும் என்று நினைத்தார்.
"அதற்கு ஏற்றாற்போல இந்த விடுமுறையில் உங்கள் மனதிற்கு விருப்பமான செயல்களில் ஈடுபட்டு விடுமுறையை பயனுள்ளதாக்குங்கள் என்று அறிக்கை ஒன்றை பள்ளி அனுப்பி இருந்தது.
"அந்த அறிக்கை ஷக்திக்கு ஓர் உந்துதலை ஏற்படுத்தியது. ஷக்தி மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் உதவி செய்யவேண்டும் என்பதைத் தெரிவித்ததும் நாங்கள் உணவு சமைத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்று முதலில் நினைத்தோம். ஆனால் கொரோனா நோய்த் தொற்று காரணமாக அந்த திட்டத்தை கைவிட்டோம். பின்னர் உணவுப் பொருட்களை வாங்கிக் கொடுக்கலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்தோம்.
"ஆனால் உதவி தேவைப்படுபவர்கள் தயங்கித் தயங்கி நம்மிடம் வந்து உதவி கேட்க வேண்டாம். அவர்களாகவே வந்து அவர்களுக்குத் தேவையானவற்றை எடுத்துச் செல்லட்டும். அதனால் அவர்களுக்கும் மன வருத்தம் ஏற்படாது. நமக்கும் உதவி செய்த மனத்திருப்தி கிடைக்கும் என்ற எண்ணத்துடன் அவளுடைய சேமிப்பை எடுத்து ஷக்தியின் தந்தை சரவணன் உணவுப் பொருட்களை வாங்கி வந்து ஜூன் ஒன்றாம் தேதி வீட்டின் வெளியே மேசையில் அடுக்கி வைத்தார். அதன் பின்னர் அதுபற்றி வெளியே விளம்பரம் செய்தோம்.
அதன்படி பலர் அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை எந்தவித தயக்கமும் இன்றி வந்து எடுத்துச் செல்லத் தொடங்கினர். சிலர் வீட்டிற்கு வந்து பார்த்துவிட்டு நன்கொடைகள் வழங்கினார்கள். நாங்கள் அதையும் சேர்த்து பொருட்கள் வாங்கி வைத்திருக்கிறோம்.
ஷக்தி, வருபவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் கொடுத்து வருகிறார். இந்த பள்ளி விடுமுறை முழுவதும் இந்த செயலில் ஈடுபடப்போவதாகக் கூறியிருக்கிறார் ஷக்தி. நாங்களும் அவளின் ஆர்வத்தை, ஆசையை நிறைவேற்றி வருகிறோம்," என்று கூறினார் ஷக்தியின் தாயார்.
மாணவர்களும் விடுமுறையை ஷக்தியைப்போல பல நல்ல நடவடிக்கைகளில் செலவிடலாம். இதுபோன்று செய்ய முடியவில்லை என்றாலும் வீட்டைச் சுத்தம் செய்வது, ஆரோக்கியமான உணவு உண்பது, உடற்பயிற்சி செய்வது, தொலைக்காட்சி பார்ப்பதை குறைத்துக்கொண்டு வாசிப்பது, சரியான நேரத்தில் உறங்குவது போன்ற நல்ல பழக்கங்களை செய்து விடுமுறையைப் பயனுள்ளதாக மாற்றலாம். முயன்று பாருங்கள்.
புக்கிட் பாத்தோக் வெஸ்ட் அவென்யூ 8, புளோக் 170ன் இரண்டாவது மாடியில் தன் வீட்டின் வெளியே அத்தியாவசிய உணவுப்பொருட்களுடன் காத்திருக்கிறார் சக்தி சரவணன்.