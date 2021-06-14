கொவிட்-19 கிருமிப் பரவலைக் கட்டுக்குள் கொண்டுவர அரசாங்கம் மேற்கொள்ளவிருக்கும் நடவடிக்கைகளைப் பற்றி பிரதமர் திரு லீ சியன் லூங் 31 மே அன்று உரையாற்றினார். இந்த உரையில் கொவிட்-19 இல்லாத ஓர் எதிர்காலத்தைக் காண அவர் ஆசைப்படுவதாகக் கூறினார்.
பிரதமரின் வார்த்தைகளைக் கேட்ட திருமதி அனுப்பிரியா முத்துக்குமார், 35, தன் மகள் தாரா குப்தாவிடம், 6, கொவிட்-19 இல்லாத எதிர்காலத்தில் அவள் என்ன காண விரும்புகிறாள் என்பதைக் கேட்டார். தாரா தன் ஆசைகளை ஒரு பாட்டு வடிவமாகப் பாடி யூடியூப்பில் பதிவேற்றியுள்ளார்.
கொவிட்-19 இப்போதே போய்விட வேண்டும் என்றும், இரண்டு அல்லது ஐந்து நண்பர்களுக்குப் பதிலாக அனைத்து நண்பர்களுடன் சேர்ந்து விளையாட வேண்டும் என்றும், தன் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பல் இல்லாத நண்பர்களின் புன்னகையைக் காண வேண்டும் என்றும், தன் தம்பியுடன் பயணம் செய்து தாத்தா பாட்டியை சந்திக்க வேண்டும் என்றும், தனக்குப் பிடித்த நீர் விளையாட்டு இருக்கும் இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றும் ஆசைப்படுகிறார் தாரா.
சென்ற ஆண்டின் நோய் முறியடிப்பு காலம் காலத்தில், 'த லாக்டௌன் ஃபேரி,' (The Lockdown Fairy) என்ற கதையையும் சொந்தமாக எழுதியுள்ளார் தாரா. கொவிட்-19 தொற்றுநோயை விரட்ட முகக்கவசம் அணிவதன் முக்கியத்துவத்தை இந்தக் கதை மூலம் உணர்த்தியுள்ளார்.
ஃபேஸ்புக் மெசெஞ்சர் மூலம் திருமதி அனுப்பிரியா தாராவின் காணொளி பதிவேற்றத்தை திரு லீ சியன் லூங்கிற்கு அனுப்பினார். அதைக் கண்ட பிரதமர் அன்றே அவருக்கு பதிலளித்தார்.
காணொளியை பகிர்ந்ததற்கு நன்றி தெரிவித்த திரு லீ, "கொவிட்-19 இல்லாத ஓர் எதிர்காலத்தைக் காண நானும் ஆசைப்படுகிறேன். ஆனால், நம் உலகம் இந்த தொற்றுநோயிலிருந்து விடுபடுவதற்கு சிறிது காலம் ஆகும். இதற்கிடையில் நாம் பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டும். வெளியே செல்லும்போது முகக் கவசத்தை அணிந்து ஒருவருக்கொருவர் உதவுவோம். இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நாம் தீவிரமாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றாலும், நாம் அதை உற்சாகத்துடன் செய்ய வேண்டும். உன் பாடல் என் நாளை உற்சாகப்படுத்த கண்டிப்பாக உதவியது," என தாராவிற்கு பதிலளித்தார்.
பிரதமரின் பதிலைப் படித்து ஆச்சரியமும் மகிழ்ச்சியும் அடைந்த தாரா, கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்ட பின் பிரதமரைக் காண இஸ்தானாவுக்கு அழைத்துச் செல்லுமாறு தன் பெற்றோரைக் கேட்டுள்ளார்.
நாமும் பிரதமர் கூறியபடி கொவிட்-19 இல்லாத எதிர்காலத்தை உருவாக்க நம் பங்கை செய்வோம்!