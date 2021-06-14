'கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது' என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப சிறிய உருவம் கொண்ட எலி பலரின் உயிர்களைக் காப்பாற்றிவிட்டு மூப்பு காரணமாக தற்பொழுது தன்னுடைய பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கிறது.
கம்போடியாவின் கதாநாயகன் என்று அழைக்கப்படும் மகாவா என்ற பெயர் கொண்ட எலி, வெடிகுண்டுகளைக் கண்டுபிடிக்க பயிற்சி பெற்றிருந்தது. இது ஐந்து ஆண்டுகளில் சுமார் 225,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் புதைக்கப்பட்டு இருக்கும் 71 கண்ணி வெடிகளையும் 38 வெடி பொருட்களையும் நுகர்ந்து கண்டுபிடித்து இருக்கிறது.
இதன் திறனைப் பாராட்டி இங்கிலாந்து தொண்டு நிறுவனம் ஒன்று தங்கப் பதக்கம் வழங்கி கௌரவித்து இருக்கிறது.
ஆப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த காம்பியா இன எலியான இந்த மகாவா, வெடி பொருட்களைக் கண்டுபிடிக்க கம்போடியாவிற்கு அனுப்பப்பட்டது. இது கம்போடியாவின் பல பகுதிகளில் புதைக்கப்பட்டு இருக்கும் கண்ணிவெடிகளை நுகர்ந்து பார்த்து கண்டுபிடித்து பலரின் உயிரைக் காப்பாற்றி இருக்கிறது.
ஒரு கூடைப்பந்து விளையாடுமிடத்தில் நான்கு நாட்களில் கண்ணிவெடிகளைக் கண்டுபிடிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் கருவியைக் கொண்டு புதைக்கப்பட்டு இருக்கும் கண்ணிவெடிகளைக் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனால் இந்த வேலையை 30 நிமிடங்களில் செய்யும் ஆற்றல் மிக்கது இந்த கம்போடிய கதாநாயகன்.
1975 முதல் 1998களில் நடைபெற்ற போரின்போது லட்சக்கணக்கான கண்ணிவெடிகள் நாட்டின் பல பகுதிகளில் புதைக்கப்பட்டன. போர் முடிந்தபின்பு இந்த கண்ணிவெடிகளைக் கண்டுபிடித்து அகற்றும் பணிகள் நாடு முழுவதும் படிப்படியாக நடந்து வருகின்றன.
பூமிக்கு அடியில் சுமார் ஓர் அடி ஆழத்தில் புதைக்கப்படும் கண்ணிவெடிகள் சுமார் 50 ஆண்டுகள் வரை செயல்படும் திறன் கொண்டவை. கண்ணிவெடி புதைக்கப்பட்ட இடத்தின் மீது ஒருவர் நடக்கும் போது, அதனால் ஏற்படும் அழுத்தத்தின் விளைவாக, இது வெடித்து, அதன் விளைவாக உயிரிழப்புகளும் உடல் உறுப்பு இழப்புகளும் ஏற்படு கின்றன.
அத்தகைய கண்ணி வெடிகளை அகற்றும் பணிகளில், ஆப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த காம்பியா எலிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
மிகத் துல்லியமான மோப்ப சக்தி கொண்ட இந்த எலிகள், பூமிக்கடியில் புதைக்கப்பட்டுள்ள கண்ணிவெடிகளை வெற்றிகரமாக கண்டறிவதாக, சோ மலேன் என்ற எலி பயிற்சியாளர் கூறுகிறார்.
மக்கள்தொகை விகிதத்தில் கண்ணி வெடியால் கை, கால்களை இழந்தவர்கள் கம்போடியாவில் அதிகமாக உள்ளனர். இதுவரை சுமார் 40,000 பேர் கண்ணி வெடிகள் வெடித்ததால், கை, கால்களை இழந்துள்ளனர் என்பது சோகமான வரலாறு.
இந்த அபாயகரமான வேலையில் ஈடுபட்டு வெற்றிகரமாக தன்னுடைய பணியை முடித்த மகாவா இனி வரும் காலங்களில் தனக்கு விருப்பமான வாழைப்பழத்தையும் நிலக்கடலையையும் கொரித்துக்கொண்டு இன்பமாக கழிக்க இருக்கிறது.