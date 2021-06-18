Home
quick-news-icon

'புதிய கொவிட்-19 தடுப்பூசிகள் உருவாக்கம் தடைபடக்கூடாது'

1 mins read

நெறி­முறை சார்ந்த விவ­கா­ரங்­கள் நில­வி­னா­லும் கொவிட்-19க்கு எதி­ரான புதிய தடுப்­பூ­சி­களை உரு­வாக்­கும் பணி­கள் பாதிக்­கப்­ப­டக்­கூ­டாது.

கொவிட்-19 தடுப்­பூ­சி­களை மேலும் விரை­வாக, கூடு­தல் செயல்­தி­ற­னு­டன் உரு­வாக்க புதிய தொழில்­நுட்­பத் தளங்­கள் வேண்­டும்.

சிங்­கப்­பூர் தொடர்ந்து அத்­தளங்­க­ளுக்கு ஆத­ர­வ­ளிப்­ப­து­டன் அவற்­றின் வளர்ச்­சியை ஊக்­கு­விக்க வேண்­டும் என்­றார் சுகா­தார அமைச்­சின் தலைமை சுகா­தார அறி­வி­யல் நிபு­ணர் பேரா­சி­ரி­யர் டான் சோர் சுவான்.

உயி­ரி­யல் நெறி­மு­றை­கள் ஆலோ­ச­னைக் குழு­வின் 20வது ஆண்­டு­வி­ழாவை முன்­னிட்டு நடை­பெற்ற இரண்டு நாள் மெய்­நி­கர் பொது மாநாட்­டில் அவர் பேசி­யி­ருந்­தார்.

புதி­தாக உரு­வாக்­கப்­படும் தடுப்­பூ­சி­கள் தொடர்­பில் நெறி­முறை சார்ந்த விவ­கா­ரங்­கள் நிலவி வரு­கின்­றன.

குறிப்­பாக, பலன்­த­ரும் பாது­காப்­பான தடுப்­பூ­சி­கள் நமக்­குக் கிட்­டும் நிலை­யில் புதி­தாக உரு­வாக்­கப்­படும் தடுப்­பூ­சி­களை மனி­தர்­கள் மீது சோதித்­துப் பார்ப்­பது தொடர்­பில் அக்­கறை ஏற்­பட்­டுள்­ளது.

இருப்­பி­னும், தடுப்­பூசி உரு­வாக்­கம் மிக முக்­கி­ய­மா­னது. உரு­மா­றிய கொரோனா கிரு­மி­களைச் சமா­ளிக்­கவோ முதன்­மு­த­லில் உரு­வாக்­கப்­பட்ட தடுப்­பூ­சி­க­ளுக்­கும் மேல் ஒரு படியாக பல கிரு­மி­க­ளைச் சமா­ளிக்­கவோ தடுப்­பூசி உரு­வாக்­கம் தேவை என்­றார் பேரா­சி­ரி­யர் டான்.

"மனி­தன் தொடர்­பான ஆய்வு­களை மேற்­கொள்­ளும்­போது நெறி­முறை விவ­கா­ரங்­கள் முன்­னி­லை­பெற்றுவி­டு­கின்­றன.

"ஆனால் ஒழுங்­கான கட்­டுப்­படுத்­தப்­பட்ட, விதி­மு­றை­க­ளுக்கு உட்­பட்ட நிலை­யில் இந்த ஆய்வு­கள் நடக்க அனு­ம­திக்­கப்­பட வேண்­டும்.

"அப்­போ­து­தான் நமது அறிவை நாம் பெருக்­கிக்­கொண்டு இக்­குறிப்­பிட்ட கிரு­மி­யைச் சமா­ளிக்க மேலும் செயல்­தி­றன் மிக்க வழி­களைக் கண்­ட­றிய முடி­யும்," என்­றார் அவர்.