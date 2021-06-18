Home
உணவு விநியோகத் தளங்களை கடைக்காரர்கள் நாடுவதற்குப் புதிய பணிக்குழு

உணவு விநியோகத் தளங்களை கடைக்காரர்கள் நாடுவதை ஊக்குவிக்க பணிக்குழு மூன்று அம்சங்கள் தொடர்பில் உதவும். படம்: சாவ்பாவ் -

மின்­னி­லக்­க­ம­ய­மா­வது உண­வுக் கடைக்­கா­ரர்­க­ளுக்­குப் பெரும் சவால் விடுத்து வரும் நிலை­யில், அவர்­க­ளுக்­குக் கைகொ­டுப்­ப­தற்­காக புதிய பணிக்­குழு ஒன்று அமைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. பணிக்­குழு அதன் முதல் கலந்துரையாடலை நேற்று நடத்­தி­யது.

உணவு விநி­யோ­கத் தளங்­களின் உத­வி­யு­டன் கடைக்­கா­ரர்­கள் தங்­க­ளின் வியா­பா­ரத்தை நீடித்து நிலைத்திருக்கக்கூடியதாக உறு­தி­செய்­வதே பணிக்­கு­ழு­வின் நோக்­க­மா­கும்.

கடைக்­கா­ரர்­கள் சந்­திக்­கும் சவால்­க­ளுக்கு ஏற்ற தீர்­வு­க­ளைக் காண, மூன்று முக்­கிய அம்­சங்­கள் அடை­யா­ளம் காணப்­பட்­டுள்­ளன.

இணை­யத் தளங்­களை உண­வுக் கடைக்­கா­ரர்­கள் பயன்­ப­டுத்த கற்­றுத் தரு­வ­து­டன் தகுந்த ஆத­ர­வளிப்­பது மூன்று தீர்­வு­களில் ஒன்­றா­கும்.

விநி­யோ­கத் தளங்­க­ளுக்­காக நீடித்து நிலைக்­கக்­கூ­டிய வர்த்­த­கச் செயல்­முறை ஒன்றை உரு­வாக்­கு­வ­தும் ஓர் தீர்வு.

உண­வங்­கா­டிச் சாப்­பாட்­டுக்­கான இணைய விநி­யோ­கத் தேவையை அதி­கப்­ப­டுத்­து­வது மூன்­றா­வது தீர்­வா­கும்.

இப்­ப­ணிக்­கு­ழு­வின் பங்­கா­ளி­களாக பத்து உறுப்­பி­னர்­கள் இணைந்­துள்­ள­னர். 'ஃபூட்பேண்டா', 'வைகியூ', 'டிலி­வரூ', 'கிராப்' போன்ற உணவு விநி­யோ­ளத் தளங்­கள் இவற்­றில் அடங்­கும்.

நீடித்த நிலைத்­தன்மை, சுற்­றுப்­புற அமைச்­சும் தொடர்பு, தக­வல் அமைச்­சும் இணைந்து பணிக்­கு­ழுவை வழி­ந­டத்­தும்.

இணை­யக் கலந்­து­ரை­யா­டல் பய­னுள்­ள­தாக அமைந்­த­தாக நீடித்த நிலைத்­தன்மை, சுற்­றுப்­புற மூத்த துணை அமைச்­சர் டாக்­டர் ஏமி கோர் செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் நேற்று கூறி­னார்.

தொழில்­நுட்­பத்­தில் கைதேர்ந்­த­வ­ராக இல்­லா­தது, இணை­யத்­தி­லும் நேர­டி­யா­க­வும் உணவை நாடும் வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளைச் சமா­ளிக்­கச் சிர­மப்­ப­டு­வது, தங்­க­ளின் உணவு வகை­களை இணை­யத்­தில் விளம்­ப­ரப்­ப­டுத்த அறிந்­தி­ரா­மல் இருப்­பது போன்­றவை உண­வுக் கடைக்­கா­ரர்­கள் சந்­திக்­கும் சவால்­கள் என்று டாக்­டர் கோர் குறிப்­பிட்­டார்.

கொள்­ளை­நோய்க்­குப் பின்­னரும் இணை­யம் வழி உணவு விநி­யோகச் சேவையை நாடும் போக்கு தொட­ரும் என்று வலி­யு­றுத்­திய அமைச்­சர், மின்­னி­லக்­கத் தளங்­க­ளைப் பயன்­ப­டுத்­திக்­கொள்ள கடைக்­காரர்­க­ளுக்கு ஆத­ர­வ­ளிப்­ப­தில் தேவை எழுந்­துள்­ளது என்­றார். இந்த ஆத­ர­வால் அவர்­க­ளின் வியா­பா­ரம் பெரு­கு­வ­து­டன் வாடிக்­கை­யா­ளர் எண்­ணிக்­கை­யும் அதி­க­ரிக்­கும் என்­றார் அவர்.