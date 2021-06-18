Home
தனியார் மருந்தகங்களில் 'சினோவேக்' தடுப்பூசி: மக்களிடமிருந்து விடாமல் வரும் அழைப்புகள்

'சினோவேக்' தடுப்பூசி. படம்: ஏஎஃப்பி -

சிங்­கப்­பூ­ரில் உள்ள 24 தனி­யார் மருந்­த­கங்­களில் 'சினோ­வேக்' கொவிட்-19 தடுப்­பூ­சியை போட்­டுக்­கொள்­ள­லாம் என்று சுகா­தார அமைச்சு நேற்று முன்­தி­னம் அறி­வித்­தது. அதி­லி­ருந்து ஒரு சில மருந்­த­கங்­க­ளுக்கு மக்­க­ளி­ட­மிருந்து தொடர்ந்து தொலை­பேசி அழைப்­பு­கள் வந்­து­கொண்டே இருப்­ப­தா­கக் கூறப்­ப­டு­கிறது.

'சினோ­வேக்' தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்ள விருப்­ப­முள்­ள­வர்­கள், இன்­று­மு­தல் குறிப்­பிட்ட அந்த 24 மருந்­த­கங்­க­ளு­டன் நேர­டி­யா­கத் தொடர்­பு­கொண்டு தடுப்­பூசி தொடர்­பில் மேல் விவ­ரங்­க­ளைப் பெற்­றுக்­கொள்­ள­லாம் என்று அமைச்சு கூறி­யி­ருந்­தது.

இருப்­பி­னும், நேற்று பிற்­ப­கல் நில­வ­ரப்­படி குறைந்­தது நான்கு மருந்­த­கங்­க­ளுக்கு அழைப்­பு­கள் வரு­வது நின்­ற­பா­டில்­லை­யாம்.

நூற்­றுக்­க­ணக்­கில் அழைப்­பு­கள் வந்­த­தாக ஒரு மருந்­த­கம் கூறி­யுள்­ளது.

இதற்­கி­டையே, முன்­ப­திவு செய்­வோ­ருக்கே தடுப்­பூசி வழங்­கப்­படும் என்­றும் மருந்­த­கத்­தில் மக்­கள் கூட்­டத்­தைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த அது உத­வும் என்­றும் கூறப்­பட்­டது.

'சினோ­வேக்' தடுப்­பூ­சி­யைப் போட்­டுக்­கொள்ள விருப்­பம் உள்­ள­வர்­கள், ஒரு தடுப்­பூ­சிக்கு $10 முதல் $25 வரை செலுத்த வேண்­டி­யி­ருக்­கும். இக்­கு­றிப்­பிட்ட மருந்­த­கங்­கள், 'சினோ­வேக்' தடுப்­பூ­சி­யைப் போடு­வ­தற்­கான சுகா­தார அமைச்­சின் உரி­மம் பெற்­றவை.

இருப்­பி­லுள்ள 'சினோ­வேக்' தடுப்­பூ­சி­களை மருந்­த­கங்­கள் பெற்­றுக்­கொள்­ள­லாம் என்று குறிப்­பிட்ட சுகா­தார அமைச்சு, இங்­குள்ள சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள், நிரந்­த­ர­வா­சி­கள் மற்­றும் நீண்­ட­கால அனு­மதி அட்டை வைத்­தி­ருப்­ப­வர்­க­ளுக்­குத் தடுப்­பூசி போடப்­ப­ட­லாம் என்­றது.

மருந்­த­கங்­க­ளுக்கு இத்­த­டுப்­பூசி­கள் இல­வ­ச­மாக வழங்­கப்­ப­டு­வ­தால் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்­வோ­ரி­ட­மும் தடுப்­பூசி தொடர்­பில் கட்­ட­ணம் வசூ­லிக்­கக்­கூ­டாது என்று அமைச்சு குறிப்­பிட்­டது.

தடுப்­பூ­சிக்­கான நிர்­வா­கக் கட்­ட­ணத்­தில் மருத்­துவ ஆலோ­ச­னைக் கட்­ட­ண­மும் 7% 'ஜிஎஸ்டி' கட்­ட­ண­மும் உள்­ள­டங்­கிய நிலை­யில் அதற்­காக $10 முதல் $25 மட்­டுமே கட்­ட­ண­மாக இருக்க வேண்­டும்.