1. வாசலில் வந்து நின்றவரை வரவேற்க ஆளில்லை.
2. ஒளியில் தொடர்வான்; இருளில் மறைவான்.
3. மூன்று பெண்கள் ஒரே முகம். மூத்த பெண் ஆற்றிலே; நடுப்பெண் காட்டிலே; கடைசிப் பெண் வீட்டிலே.
4. அனலிலே பிறப்பாள்; ஆகாயத்தில் பறப்பாள்.
5. கன்னங்கரிய அரங்கத்தில் வெள்ளைப்பந்து விளையாடும்.
6. கல்லும் கரடும், முள்ளும் முரடும், வேரும் விறகும்.
7. ஈரேழு பதினாலு இறகு மயிலாட, முந்நான்கு பன்னிரெண்டு முத்து மயிலாட, வராத பெண்களெல்லாம் வந்து விளையாட.
8. தேர் ஓடுகிறது; பூ உதிர்கிறது.
9. கையில்லாமல் நீந்துவான்; கால் இல்லாமல் ஓடுவான்.
10. ஐந்து காசுக்கு சரக்கு வாங்கி, இரண்டு வண்டியில் ஏற்றினேன். இன்னும் மீதி இருக்கிறது.
11. தீப்பொறி பறக்கும்; எரியாது. கையிலே பிடித்தால் சுடாது.