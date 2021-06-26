Home
$1.4 மி. கையாடல்; 62 வயது மாதுக்கு சுமார் ஏழாண்டு சிறை

சிறைத்தண்டனை பெற்ற குவெக் வி சியோங். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -

குவெக் வி கியோங் என்ற 62 வயது மாது, தான் வேலை பார்த்த 'கோல்­டன் லைட் எச்­எஸ் பங்க்­கரிங்' என்ற நிறு­வனத்­தி­டம் இருந்து $1.2 மில்­லி­ய­னுக்­கும் அதிக தொகையைத் தவ­றா­கக் கையாண்­டார்.

தன் தோழி­களில் ஒரு­வ­ரான நினை­வாற்­றல் குறைந்த 91 வயது மாதி­டம் இருந்து $180,000க்கும் அதி­கத் தொகையை அவர் எடுத்­துக்­கொண்­டார்.

விடு­மு­றை­யில் பல இடங்­க­ளுக்­கும் சென்று அந்­தப் பணத்­தைச் செல­விட்டு குவெக் மகிழ்ந்­தார்.

உள்­ளூ­ரி­லும் இந்த வட்­டா­ரத்­தி­லும் அந்­தப் பணத்தை வைத்து அவர் சூதா­டி­னார். தான் வேலை பார்த்த நிறு­வ­னத்­தின் வங்­கிக் கணக்­கில் அறவே பணம் இல்­லா­மல் போன­போ­து­தான் அதி­லி­ருந்து பணம் எடுக்­கும் வேலையை அந்த மாது நிறுத்­தி­னார் என்று நீதி­மன்ற விசா­ர­ணை­யின்­போது தெரி­விக்­கப்­பட்­டது. குவெக் குற்­றத்தை ஒப்­புக்­கொண்­டார். அவ­ருக்கு ஆறாண்டு­கள், 10 மாதங்­கள் சிறைத்­தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டது.

அவர் இந்­தக் குற்­றங்­களை 2015 டிசம்­பர் முதல் 2018 மார்ச் வரை செய்­த­தாக தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

2018 மார்ச் முதல் ஜூலை வரை அவர் தன் தோழி­யின் வங்கி அட்டைக­ளைப் பயன்­ப­டுத்தி 132 தடவை பணம் எடுத்து இருக்­கிறார் என்­றும் குறிப்பிடப்பட்டது.