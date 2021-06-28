Home
'இன்னும் 135 கோடி தடுப்பூசிகள் தேவை'

புது­டெல்லி: இவ்­வாண்டு இறு­திக்­குள் 18 வய­துக்கு மேற்­பட்ட அனை­வர்க்­கும் கொவிட்-19 தடுப்­பூசி போட இந்­திய அரசு இலக்கு கொண்­டுள்­ளது.

இந்­நி­லை­யில், அந்த இலக்கை எட்ட இன்­னும் 135 கோடி தடுப்­பூசி­கள் தேவைப்­ப­டு­வ­தாக உச்ச நீதி­மன்­றத்­தில் தாக்­கல் செய்­துள்ள 375 பக்க உறு­தி­மொ­ழிப் பத்­தி­ரத்­தில் அர­சாங்­கம் குறிப்­பிட்­டுள்­ளது.

"இந்­தி­யா­வில் 18 வய­துக்­கு­மேல் 93-94 கோடிப் பேர் உள்­ள­னர். அவர்­க­ளுக்கு இரு­முறை தடுப்­பூசி போட 186-188 கோடி தடுப்­பூ­சி­கள் தேவைப்­படும் என மதிப்­பி­டப்­பட்­டு உள்­ள­து. ஜூலை இறு­திக்­குள் 51.6 கோடி தடுப்­பூ­சி­கள் கிடைத்­து­விடும்," என்று அதில் கூறப்­பட்­டு உள்­ளது.

கொவி­ஷீல்டு, கொவேக்­சின், ஸ்புட்­னிக் வி, பயோ­லாஜிக்­கல் இ, ஸைடஸ் கேடிலா ஆகிய ஐந்து நிறு­வ­னங்­க­ளி­டம் இருந்து மேலும் 135 கோடி தடுப்­பூ­சி­க­ளைப் பெற அர­சாங்­கம் திட்­ட­மிட்­டுள்­ளது. இவற்­றில் பயோலாஜிக்­கல் இ, ஸைடஸ் கேடிலா ஆகிய நிறு­வனங்­க­ளின் தடுப்­பூ­சி­கள் இறு­திக்­கட்ட சோத­னை­யில் உள்­ளன.

இது­வரை, 18 வய­துக்கு மேற்­பட்­டோ­ரில் 5.6 விழுக்­காட்­டி­னர்க்கு மட்­டுமே இரண்டு தடுப்­பூ­சி­களும் போடப்­பட்­டுள்­ளன.