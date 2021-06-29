முகக்கவசம் அணிவது, வகுப்புக்குத் திரும்பும் மாணவர்களுக்கு நிலையான இருக்கை உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நிர்வாக நடவடிக்கைகளுடன் ஜூன் விடுமுறைக்குப் பின் பள்ளிகள் நேற்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டன.
நேரடி வகுப்புகளில் பங்கேற்கும் தொடக்கநிலை 4 முதல் 6, உயர்நிலை 3 முதல் 5, தொடக்கக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் மில்லெனியா கல்வி நிலைய மாணவர்களுக்கும் வெவ்வேறு நேரங்களில் இடைவேளை விடப்படும். அவர்களின் உடல்வெப்பநிலையும் பரிசோதிக்கப்படும்.
"நம் மாணவர்களின், கல்வியாளர்களின், பள்ளிப் பணியாளர்களின் பாதுகாப்புக்குத் தொடர்ந்து அதிக முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது," என்று கல்வி அமைச்சர் சான் சுன் சிங், ஃபேஸ்புக் வழியாக நேற்று தெரிவித்தார்.
உயர்நிலை 1, 2 மாணவர்கள் நாளை வரையிலும் தொடக்கநிலை 1 - 3 மாணவர்கள் ஜூலை 6ஆம் தேதி வரையிலும் வீட்டிலிருந்தபடி கல்வி கற்பர்.
இதற்கிடையே, ஆசிரியர்கள், உணவக விற்பனையாளர்கள் உட்பட பள்ளிகளில் பணியாற்றுவோரில் 80 விழுக்காட்டிற்கும் மேற்பட்டோர் இரு தடுப்பூசிகளையும் போட்டுக்கொண்டுவிட்டதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
அத்துடன், தகுதியுள்ள 310,000 மாணவர்களில் ஏறக்குறைய 90 விழுக்காட்டினர் தடுப்பூசிக்கு முன்பதிவு செய்துள்ளதாகவும் அமைச்சு கூறியது. அவர்களில் கிட்டத்தட்ட 92% மாணவர்கள் முதல் தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொண்டனர்.
பாதுகாப்பு நிர்வாக நடவடிக்கைகளுக்கு இணங்கி நடக்க மேல்வகுப்பு மாணவர்களால் அதிகம் முடியும் என்பதால் முதலில் அவர்களைப் பள்ளிக்குத் திரும்ப அனுமதித்ததாகக் கல்வி அமைச்சு குறிப்பிட்டது. புதிய உருமாறிய கொவிட்-19 கிருமிகள் அதிகம் பரவக்கூடியவை என்பதால் பாதுகாப்பு நிர்வாக நடவடிக்கைகள் முக்கியம் என்று அமைச்சு கூறியது.
நாள்தோறும் பள்ளி வளாகங்களில் கிருமிநாசினி தெளிப்பது, அதிகமானோர் தொடக்கூடிய பரப்புகளைச் சுத்தப்படுத்துவது, மேசைகளைத் துடைப்பது ஆகியவை பள்ளிகளில் தொடர்ந்து இடம்பெறக்கூடிய பாதுகாப்பு நிர்வாக நடவடிக்கைகளில் சில.
மேல்வகுப்பு மாணவர்கள், கீழ்வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முன்மாதிரியாகச் செயல்படுவர் என்றும் அமைச்சு குறிப்பிட்டது.
"கல்வி அமைச்சு நிலைமையை அணுக்கமாகக் கண்காணித்து வருகிறது. மாணவர்களின், பள்ளிப் பணியாளர்களின் நல்வாழ்வைப் பாதுகாக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்," என்று அமைச்சு தெரிவித்து இருக்கிறது.
இதையடுத்து, மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்கள் அனைவர்க்கும் அமைச்சர் சான் தமது ஃபேஸ்புக் பதிவு வழியாக நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டுள்ளார்.
"பள்ளிக்கு நேரில் வருகை தந்த மாணவர்களுக்காகவும் வீட்டில் இருந்தபடி கற்கும் மாணவர்களுக்காகவும் பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டதை உறுதிப்படுத்த முயற்சி எடுத்த ஆசிரியர்களுக்கும் பணியாளர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. நம் குழந்தைகளுக்குப் பள்ளிகள் பாதுகாப்பான இடங்களாகத் திகழ்வதை உறுதிசெய்ய உதவுவதில் வலுவான பங்காளித்துவத்தையும் புரிந்துணர்வையும் கொண்டுள்ள பெற்றோர்களுக்கும் நன்றிக்கடன்பட்டுள்ளோம்," என்று திரு சான் பதிவிட்டுள்ளார்.