பாதுகாப்பு நடைமுறைகளுடன் பள்ளிகள் மீண்டும் திறப்பு

விடுமுறைக்குப் பின் முதல் நாள் பள்ளிக்கு வந்துவிட்டு வீடு திரும்பும் ஜூரோங் தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்கள். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -

முகக்­க­வ­சம் அணி­வது, வகுப்­புக்­குத் திரும்­பும் மாண­வர்­க­ளுக்கு நிலை­யான இருக்கை உள்­ளிட்ட பாது­காப்பு நிர்­வாக நட­வ­டிக்­கை­களு­டன் ஜூன் விடு­மு­றைக்­குப் பின் பள்­ளி­கள் நேற்று மீண்­டும் திறக்­கப்­பட்­டன.

நேரடி வகுப்­பு­களில் பங்­கேற்­கும் தொடக்­க­நிலை 4 முதல் 6, உயர்­நிலை 3 முதல் 5, தொடக்­கக் கல்­லூரி மாண­வர்­க­ளுக்­கும் மில்­லெ­னியா கல்வி நிலைய மாண­வர்­க­ளுக்­கும் வெவ்­வேறு நேரங்­களில் இடை­வேளை விடப்­படும். அவர்­க­ளின் உடல்­வெப்­ப­நி­லை­யும் பரி­சோ­திக்­கப்­படும்.

"நம் மாண­வர்­க­ளின், கல்­வி­யா­ளர்­க­ளின், பள்­ளிப் பணி­யா­ளர்­களின் பாது­காப்­புக்­குத் தொடர்ந்து அதிக முன்­னு­ரிமை அளிக்­கப்­ப­டு­கிறது," என்று கல்வி அமைச்­சர் சான் சுன் சிங், ஃபேஸ்புக் வழி­யாக நேற்று தெரி­வித்­தார்.

உயர்­நிலை 1, 2 மாண­வர்­கள் நாளை வரை­யி­லும் தொடக்­க­நிலை 1 - 3 மாண­வர்­கள் ஜூலை 6ஆம் தேதி வரை­யி­லும் வீட்­டி­லி­ருந்­த­படி கல்வி கற்­பர்.

இதற்­கி­டையே, ஆசி­ரி­யர்­கள், உண­வக விற்­ப­னை­யா­ளர்­கள் உட்­பட பள்­ளி­களில் பணி­யாற்­று­வோ­ரில் 80 விழுக்­காட்­டிற்­கும் மேற்­பட்­டோர் இரு தடுப்­பூ­சி­க­ளை­யும் போட்­டுக்­கொண்­டு­விட்­ட­தாக கல்வி அமைச்சு தெரி­வித்­துள்­ளது.

அத்­து­டன், தகு­தி­யுள்ள 310,000 மாண­வர்­களில் ஏறக்­கு­றைய 90 விழுக்­காட்­டி­னர் தடுப்­பூ­சிக்கு முன்­ப­திவு செய்­துள்­ள­தா­க­வும் அமைச்சு கூறி­யது. அவர்­களில் கிட்­டத்­தட்ட 92% மாண­வர்­கள் முதல் தடுப்­பூசி­யைப் போட்­டுக்­கொண்­ட­னர்.

பாது­காப்பு நிர்­வாக நட­வ­டிக்­கை­க­ளுக்கு இணங்கி நடக்க மேல்­வ­குப்பு மாண­வர்­க­ளால் அதி­கம் முடி­யும் என்­ப­தால் முத­லில் அவர்­க­ளைப் பள்­ளிக்­குத் திரும்ப அனு­ம­தித்­த­தா­கக் கல்வி அமைச்சு குறிப்­பிட்­டது. புதிய உரு­மா­றிய கொவிட்-19 கிரு­மி­கள் அதி­கம் பர­வக்கூடியவை என்­ப­தால் பாது­காப்பு நிர்­வாக நட­வ­டிக்­கை­கள் முக்­கி­யம் என்­று அமைச்சு கூறி­யது.

நாள்­தோ­றும் பள்ளி வளா­கங்­களில் கிரு­மி­நா­சினி தெளிப்­பது, அதி­க­மா­னோர் தொடக்­கூ­டிய பரப்­பு­க­ளைச் சுத்­தப்­ப­டுத்­து­வது, மேசை­க­ளைத் துடைப்­பது ஆகி­யவை பள்­ளி­களில் தொடர்ந்து இடம்­பெ­றக்­கூ­டிய பாது­காப்பு நிர்­வாக நட­வ­டிக்­கை­களில் சில.

மேல்­வ­குப்பு மாண­வர்­கள், கீழ்­வ­குப்பு மாண­வர்­க­ளுக்கு முன்­மாதி­ரி­யா­கச் செயல்­ப­டு­வர் என்­றும் அமைச்சு குறிப்­பிட்­டது.

"கல்வி அமைச்சு நிலை­மையை அணுக்­க­மா­கக் கண்­கா­ணித்து வரு­கிறது. மாண­வர்­க­ளின், பள்­ளிப் பணி­யா­ளர்­க­ளின் நல்­வாழ்­வைப் பாது­காக்க தேவை­யான நட­வடிக்­கை­கள் எடுக்­கப்­படும்," என்று அமைச்சு தெரி­வித்து இருக்­கிறது.

இதை­ய­டுத்து, மாண­வர்­கள், பெற்­றோர்­கள், ஆசி­ரி­யர்­கள் உள்­ளிட்ட பணி­யா­ளர்­கள் அனை­வர்க்­கும் அமைச்­சர் சான் தமது ஃபேஸ்புக் பதிவு வழி­யாக நன்றி தெரி­வித்­துக்­கொண்­டுள்­ளார்.

"பள்­ளிக்கு நேரில் வருகை தந்த மாண­வர்­க­ளுக்­கா­க­வும் வீட்­டி­ல் இருந்­த­படி கற்­கும் மாண­வர்­களுக்­கா­க­வும் பள்­ளி­கள் மீண்­டும் திறக்­கப்­பட்­டதை உறு­திப்­ப­டுத்த முயற்­சி­ எடுத்த ஆசி­ரி­யர்­களுக்­கும் பணி­யா­ளர்­களுக்­கும் மிக்க நன்றி. நம் குழந்­தை­க­ளுக்­குப் பள்ளி­கள் பாது­காப்­பான இடங்­களாகத் திகழ்­வதை உறு­தி­செய்ய உத­வு­வதில் வலு­வான பங்­கா­ளித்­து­வத்­தை­யும் புரிந்­து­ணர்­வை­யும் கொண்­டுள்ள பெற்­றோர்­க­ளுக்­கும் நன்­றிக்­க­டன்­பட்­டுள்­ளோம்," என்று திரு சான் பதி­விட்­டுள்­ளார்.