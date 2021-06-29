கொவிட்-19 கிருமிப் பரவல் தொடங்கியதிலிருந்து இரவிலும் நள்ளிரவு தாண்டிய நேரத்திலும் அதிகமானோர் உடற்பயிற்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று அவ்வாறு உடற்பயிற்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவோர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இம்மாதம் 15ஆம் தேதி முதல் 23ஆம் தேதி வரை ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தியாளர்கள் சந்தித்த 38 இரவு நேர உடற்பயிற்சியாளர்கள், இரவு 11 மணி முதல் அதிகாலை 3 மணி வரை ஈஸ்ட் கோஸ்ட் பூங்கா, மரினா பே சேண்ட்ஸ் பகுதி, பீஷான் பூங்கா, பொங்கோல் பூங்கா போன்ற பகுதிகளில் சைக்கிளோட்டம், மெதுவோட்டம், துரித நடை ஆகிய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்தனர்.
பகல் நேரத்தில் வெட்பம் அதிகமாக இருப்பதாலும் மாலை வேளையில் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதாலும், இரவு வேளையில் தாங்கள் உடற்பயிற்சி செய்வதாகக் கூறினர்.
மேலும் சிலர் கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளால் உடற்பயிற்சிக் கூடத்துக்குச் செல்லுதல், பேட்மிண்டன் விளையாடுதல் போன்றவற்றை மேற்கொள்ள முடியாத நிலையில், மெதுவோட்டம், சைக்கிளோட்டம் போன்ற நடவடிக்கைகளில் அதிகமானோர் ஈடுபடுகின்றனர் என்று கருத்துரைத்தனர்.
இம்மாதம் 17ஆம் தேதி பின்னிரவு 12.50 மணிக்கும் அதிகாலை 2 மணிக்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில், ஹீலிக்ஸ் பாலத்திலும் மரினா பே சேண்ட்ஸ் பிளாசாவிலும் குறைந்தது 17 சைக்கிளோட்டிகளை ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கண்டது.
அவர்களில் ஒருவரான, துறைமுக கொள்கலன் ஊழியரான 44 வயது திரு பெக் எங் டெக் தனது இரு நண்பர்களுடன் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் சைக்கிளோட்டத்தைத் தொடங்கினார். முன்பு, உள்ளடங்கு பந்து விளையாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த அவர்கள், கொவிட் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக இரவு 10 மணி முதல் அதிகாலை 3 மணி வரை சைக்கிளோட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
"அந்த நேரத்தில் சாலைகளில் போக்குவரத்து குறைவாக இருப்ப தால் நாங்கள் பாதுகாப்பாக சைக் கிளோட்ட முடிகிறது," என்றார் திரு பெக்.