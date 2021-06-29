டுரியான் பறிக்க அத்துமீறி நுழைந்ததாக 11 பேர் கைது
மண்டாய் ரோட்டில் டுரியான் பறிப்பதற்காக பாதுகாக்கப்பட்ட வட்டாரத்திற்குள் 10 ஆடவர்களும் ஒரு மாதும் சட்ட விரோதமாக நுழைந்து இருக்கிறார்கள் என்பது முதல் கட்ட புலன்விசாரணை மூலம் தெரியவந்து இருப்பதாக போலிஸ் அறிக்கை ஒன்றில் கூறியது.
அந்த 11 பேரும் கைதாகி இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வயது 25 முதல் 59 வரை. இந்தச் சம்பவம் இம்மாதம் 27ஆம் தேதி அதிகாலை சுமார் 2.40 மணிக்கு நிகழ்ந்ததாகவும் புலன்விசாரணை தொடர்வதாகவும் போலிஸ் அறிக்கை தெரிவித்தது.
கடலோரப் பகுதிகள் பாதுகாப்பு: ஆய்வுகளுக்கு $3.8 மில்லியன்
கடல்நீர் மட்டம் உயர்கிறது, அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை சிங்கப்பூர் தவிர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இருந்தாலும் நிலப் பற்றாக்குறை இருப்பதால் நீக்குப்போக்கு, தகவமைப்புக்கான தேவை அதிகமாகி உள்ளது.
இப்போதைய நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவது பற்றி பொதுப் பயனீட்டுக் கழகம் ஆராய்ந்து வருகிறது.
நாட்டின் கடலோர பகுதிகளைப் பாதுகாக்க பல செயல்திட்டங்களை உள்ளடக்கும் தீர்வுகளைக் கைகொள்வது பற்றியும் அது ஆராய்ந்து வருகிறது.
நகர கிழக்குக் கடற்கரை பகுதி தொடர்பான ஆய்வு மே மாதம் தொடங்கியது.
லிம் சூ காங், சுங்கை காடுட், ஜூரோங் தீவைச் சுற்றிலும் உள்ள பகுதிகள் ஆகிய வற்றில் இதர ஆய்வுகள் தொடங்க உள்ளன. தேசிய கடல் மட்டச் செயல்திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தின்கீழ், மூன்று புதிய ஆய்வுத் திட்டங்களுக்கு $3.8 மில்லியன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நீச்சல்குள சம்பவம்: சமரசத் தீர்வு ஏற்பட்டதால் விசாரணை இல்லை
நீச்சல்குளத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவம் காரணமாக மரணமடைந்த ஆறு வயது சிறுமியின் பெற்றோர், ஸ்போர்ட்ஸ் சிங்கப்பூர் அமைப்பு மற்றும் இதர மூன்று தரப்புகளுடன் வழக்கைத் தீர்த்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள்.
இந்த வழக்கு விசாரணை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று முதல் எட்டு நாட்களுக்கு நடக்க இருந்தது. ஆனால் அது தேவையில்லாமல் ஆகிவிட்டது.
சம்பந்தப்பட்ட தரப்புகள் பிரத்தியேகமாக சென்ற மாதம் நடத்திய சமரச முயற்சியில் இணக்கம் ஏற்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சமரச இணக்கத்தை வெளியிடாமல் ரகசியமாக வைத்திருப்பது என்றும் அந்தப் பெற்றோருடன் சிங்கப்பூர் ஸ்போர்ட்ஸ் அமைப்பு இணக்கம் கண்டது.
கடந்த 2017 டிசம்பர் 20ஆம் தேதி காலாங் பேசின் நீச்சல்குளத் தொகுதியில் நீச்சல் பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொண்ட ஷெர்லின் லெர் என்ற சிறுமி குளத்தில் மிதக்கக் காணப்பட்டார்.
பிறகு அவர் கேகே மாதர் சிறார் மருத்துவமனையில் 2018 ஜனவரி 9ஆம் தேதி மரணமடைந்தார்.
எல்லை கடந்து செயல்பட்ட காதல் சதிக்கும்பல் சிக்கியது
மலேசியாவில் தளம்கொண்டு எல்லை கடந்து செயல்பட்டு வந்த காதல் சதிக்கும்பல் தொடர்பில் அதிகாரிகள் எடுத்த நடவடிக்கைகளை அடுத்து எட்டு பேர் கைதாகி இருக்கிறார்கள். அந்தக் கும்பல், அப்பாவிகள் பலரை ஏமாற்றி ஒரு மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட தொகையைச் சுருட்டி இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது.
அந்தச் சதிக்கும்பலுக்கு சிங்கப்பூரர்களும் ஆளாகி உள்ளனர். மலேசியப் போலிசார் கோலாலம்பூரில் மேற்கொண்ட இரண்டு சோதனைகளில் நைஜீரியாவைச் சேர்ந்த ஆறு பேரும் மலேசிய மாது ஒருவரும் சிக்கினர்.
சிங்கப்பூரில் 57 வயது மாது ஒருவர் பிடிபட்டதாக சிங்கப்பூர் போலிஸ் சனிக்கிழமை தெரிவித்தது.
இங்கு சிக்கிய மாது, அந்தச் கும்பல் சட்டவிரோத வழிகளில் சம்பாதித்த பணத்தை வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்ற உதவி இருப்பதாக அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கிறார்கள்.
இதேபோன்ற குற்றச் செயல்கள் தொடர்பில் போலிசார் 34 வயது ஆடவர் ஒருவரையும் விசாரிக்கிறார்கள்.