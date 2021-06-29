Home
பாராட்டில் நெகிழ்ந்த புகைப்படக்காரர் மாதம் ரூ.2,000 நிதியுதவி

1 mins read
தன்னை பாராட்ட வைத்த பாட்டியைத் தூக்கி வைத்துள்ள புகைப் படக்காரர். வலது: முதல்வர் பாராட்டிய புகைப்படம். படம்: ஊடகம் -

நாகர்­கோ­யில்: முதல்­வ­ரின் வாயால் தன்­னைப் பாராட்­டும்­படி செய்த பாட்­டிக்கு மாதா­மா­தம் தன்­னு­டைய சம்­ப­ளத்­தில் இருந்து ரூ.2,000 பணத்தை அவ­ரது பரா­ம­ரிப்­புக்கு கொடுத்து உத­வப் போவ­தாக புகைப்­ப­டக்­கா­ரர் ஜாக்­சன் ஹெர்பி தெரி­வித்­துள்­ளார்.

கொரோனா நிவா­ரண நிதி­யாக ரூ.2,000 பெற்ற பாட்­டி­யின் மகிழ்ச்சி யைப் புகைப்­ப­டக்­கா­ரர் ஒரு­வர் படம் பிடித்­தி­ருந்­தார்.

அந்­தப்­ப­டம் சமூக வலைத் தளங்­களில் அதி­க­ அள­வில் பகி­ரப்­பட்ட தைத் தொடர்ந்து, ஜாக்­சன் ஹெர்­பியை நேரில் அழைத்து முதல்­வர் மு.க.ஸ்டா­லின் தனது பாராட்டு களைத் தெரி­வித்­தார்.

இந்­தப் பாராட்­டில் நெகிழ்ந்து போன ஜாக்­சன் ஹெர்பி, முதல்­வ­ரின் பாராட்­டுக்­கு­ரிய புகைப்­ப­டத்­திற்கு கார­ண­மாக இருந்த பாட்­டி­யைத் தூக்கி அவ­ருக்கு மாதம் ரூ.2,000 செல­வுக்கு கொடுத்து உத­வப் போவ­தா­கத் ெதரி­வித்­தார்.

தமி­ழக அர­சு குடும்ப அட்­டை­தா­ரர்­க­ளுக்கு இரண்டு தவ­ணை­யாக ெகாரோனா நிவா­ரண நிதி­ரூ.2,000 வழங்கியது. அந்­தப் பணத்தைப் பெற்­றுக்­கொண்ட ஏழை பாட்டி சிரிப்­பின் மூலம் மகிழ்ச்­சியை வெளிப்­ப­டுத்­தி­யதை நாகர்­கோ­யில் புகைப்­ப­டக் கலை­ஞர் ஜாக்­சன் அழ­காகப் படம் பிடித்திருந்­தார். அந்­தப் படத்­தில் உள்ள எதார்த்­தம் அவரை சமூக வலை­த்த­ளங்­களில் பிர­ப­ல­மாக்­கி­யது.