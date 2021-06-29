நாகராஜன், ராஜகோபாலன், சி.டி. மணி மீது பாய்ந்த குண்டர் சட்டம்
சென்னை: சென்னை பாரிமுனையில் பயிற்சி மையத்தை நடத்தி வந்த தடகளப் பயிற்சியாளர் நாகராஜன், தடகள வீராங்கனைகளுக்குப் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த புகார் தொடர்பில் அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீது தற்போது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்துள்ளது. இதற்கான உத்தரவை போலிஸ் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் பிறப்பித்தார். பாலியல் வழக்கில் கைதான பத்ம சேஷாத்ரி பள்ளி ஆசிரியரான ராஜகோபாலன் மீதும் குண்டர் சட்டம் பாய்ந்துள்ள நிலையில், பத்து கொலைகள் உள்ளிட்ட 32க்கும் மேற்பட்ட வழக்கில் தொடர்புடைய பிரபல தாதா சி.டி. மணி மீதும் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு சங்கர் ஜிவால் உத்தரவிட்டுள்ளார.
5,127 பேராகக் குறைந்த தொற்று
சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் குறித்த தகவல்களை அன்றாடம் தெரிவித்து வரும் தமிழக சுகாதாரத்துறை, "மாநிலத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 5,127 பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். இவர்களில் 308 பேர் சென்னையைச் சேர்ந்தவர்கள். தமிழகத்தில் கொரோனாவுக்கு 91 பேர் பலியானதை அடுத்து தமிழகத்தில் மொத்த பலி எண்ணிக்கை 32,290 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அத்துடன், 7,159 பேர் கொரோனாவில் இருந்து குணமாகியுள்ளனர்," என்று தெரிவித்துள்ளது.
'கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் நம்பிக்கை அளிக்கிறது'
திருப்பத்தூர்: தமிழக அரசின் கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் நம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாக உள்ளதாக பாமக இளைஞரணிச் செயலாளர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார். "தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றுப் பரவல் வெகுவாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இப்போது தடுப்பூசி போடும் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று தடுப்பூசி போடும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இரண்டாம் அலைக்கு காரணமே தேர்தல்தான். தமிழக அரசு இரண்டாம் அலையை மிகச் சிறப்பாக எதிர்கொண்டு உள்ளது," என அன்புமணி ராமதாஸ் பாராட்டியுள்ளார்.
அதிமுகவில் இணைந்த அமமுக மாவட்ட செயலாளர்கள்
சென்னை: திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்ட அமமுக செயலாளர் பொன்.ராஜா, சென்னை மத்திய மாவட்ட அமமுக செயலாளர் சந்தானகிருஷ்ணன், வடசென்னை மத்திய மாவட்ட அமமுக செயலாளர் லட்சுமி நாராயணன் ஆகிய மூவரும் அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தனர்.