கள்ள நோட்டுகளை அச்சடித்து புழக்கத்தில் விட்ட 8 பேர் கைது
போபால்: கள்ள நோட்டுகளை புழக்கத்தில் விட்ட எட்டு பேரை மத்திய பிரதேச காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. இவர்களில் இருவர் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்தவர்கள். இந்த கள்ள நோட்டுகள் அனைத்தும் எங்கு அச்சிடப்பட்டன? இதன் பின்னணியில் இருப்பது யார்? என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கள்ள நோட்டுகள் அனைத்தும் 10 ரூபாய் முதல் 2 ஆயிரம் ரூபாய் வரை பல்வேறு மதிப்புகளில் அச்சிடப்பட்டு இருந்தன.
சொர்க்கத்தைவிட பிறந்த இடம் உயர்ந்தது: அதிபர் உருக்கம்
லக்னோ: பிறந்த இடம் என்பது சொர்க்கத்தை விட உயர்ந்தது என அதிபர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார். உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள தமது சொந்த கிராமத்துக்கு வருகை தந்த அதிபர் ராம்நாத் கோவிந்த், கிராம மண்ணைத் தொட்டு வணங்கினார். பின்னர் அங்குள்ள தமது உறவினர்கள் சிலரை அவர் சந்தித்தார். "பெற்றெடுத்த தாயும் பிறந்த இடமும் சொர்க்கத்தை விட உயர்வாகக் கருதப்பட வேண்டும். இந்த தாய்மண் கொடுத்த ஊக்கத்தால் தான் உயர்நீதிமன்றத்தில் இருந்து அதிபர் மாளிகை வரை சென்றுள்ளேன். ஆனால் எங்கு இருந்தாலும் எனது கிராமத்தின் மண் வாசனையும் எனது வாழ்வின் நினைவலைகளும் எப்போதும் எனது உள்ளத்தில் இருக்கும்," என்றார் அதிபர் ராம்நாத் கோவிந்த்.
பிரிட்டிஷ் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுக மல்லையாவுக்குத் தடை
புதுடெல்லி: பிரிட்டனில் இருந்து தம்மை நாடு கடத்த தடை விதிக்கக் கோரி விஜய் மல்லையா தொடுத்த வழக்குகளில் அவருக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வரவில்லை. இதையடுத்து அவரை மிக விரைவில் அங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தி வருவதாக அமலாக்கத் துறையும் சிபிஐயும் தெரிவித்துள்ளன. விஜய் மல்லையா நாடு கடத்தப்படுவது தொடர்பாக பிரிட்டிஷ் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்யவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அவருக்கு இருந்த சட்ட ரீதியிலான அனைத்து வாய்ப்புகளும் முடிவுக்கு வந்துள்ளன.
பெங்களூருவில் ரூ.70 கோடி மதிப்பு போதைப்பொருள்கள் ஒழிப்பு
பெங்களூரு: அனைத்துலக சந்தையில் ரூ.70 கோடி மதிப்புள்ள போதைப் பொருள்களை கர்நாடக காவல்துறை அழித்துள்ளது. அனைத்துலக போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தினத்தையொட்டி இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. போதைப் பொருள் கடத்தல் தொடர்பாக கடந்த ஆண்டு மட்டும் கர்நாடகாவில் சுமார் ஐந்தாயிரம் பேர் கைதாகி உள்ளனர். தலைநகர் பெங்களூருவில் மட்டும் கடந்த ஆறு மாதங்களில் ரூ.50 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருள்கள் சிக்கியுள்ளன.
டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை
கிடங்கில் திடீர் தீ விபத்து
புதுடெல்லி: எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கிடங்கு ஒன்றில் நேற்று அதிகாலை ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகத்தின் (எய்ம்ஸ்) அந்தக் கிடங்கில் அதிகாலை ஐந்து மணியளவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது என்றும், இதில் யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை என்றும் தீயணைப்பு வீரர்கள் தெரிவித்தனர்.