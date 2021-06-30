சட்டவிரோதமாக பந்தயத்தில் ஈடுபடுவோரும் தாங்கள் புரிந்த போக்குவரத்துக் குற்றங்களுக்காக மற்றவர்களைப் பொறுப்பேற்க வைப்போரும் இன்று முதல் கடுமையான தண்டனையை எதிர்நோக்குவர்.
போக்குவரத்துச் சட்டங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் நடப்புக்கு வருகின்றன. இந்த மாற்றங்களின்படி, மின்சைக்கிள் ஓட்டு நர்கள் இன்று முதல் இணைய கருத்தியல் தேர்வுக்குப் பதிவு செய்யத் தொடங்க வேண்டும்.
தங்களது நிறுவனத்தின் வாகனத்தை ஓட்டும்போது ஓட்டுநர்கள் போக்குவரத்துக் குற்றம் புரிந்தால் அந்தந்த நிறுவனம், சம்பந்தப்பட்ட தங்களது ஓட்டுநரின் அடையாளத்தை போக்குவரத்து போலிசிடம் உடனடியாக தெரியப்படுத்த வேண்டும். சாலைப் போக்குவரத்துச் சட்டத்தில் இந்த மாற்றங்கள் கடந்த மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து பலதரப்பட்ட குற்றங்களுக்காக இந்தக் கடுமையான தண்டனைகள் நடப்புக்கு வருகின்றன.
கடந்த ஆண்டு சட்டவிரோதமாக கார் பந்தயத்தில் ஈடுபட்டதற்காக 26 பேர் பிடிபட்டனர். ஒப்புநோக்க, 2015 முதல் 2019 வரை இந்தக் குற்றத்திற்காக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 17ஆக இருந்தது.
இன்று முதல், சட்டவிரோதமான பந்தயங்களை ஊக்குவிப்போர் அல்லது அவற்றில் ஈடுபடுவோருக்கு $5,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம். முன்னதாக இந்த அபராத தொகை $1,000க்கும் $2,000க்கும் இடைப்பட்டிருந்தது. குற்றம் புரிவோருக்கு ஓராண்டு சிறைத் தண்டனை வரை விதிக்கப்படலாம். முன்னதாக, அதிகபட்ச சிறைத் தண்டனை ஆறு மாதங்களாக இருந்தது.
மீண்டும் குற்றம் புரிவோருக்கு ஈராண்டு வரை சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படலாம். முன்னதாக, அதிகபட்ச சிறைத் தண்டனை ஓராண்டாக இருந்தது. அவர்களுக்கு $10,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம். இதற்கு முன்னதாக அபராத தொகை $2,000க்கும் $3,000க்கும் இடைப்பட்டிருந்தது.
இதற்கிடையே, தாங்கள் புரிந்த போக்குவரத்துக் குற்றங்களுக்காக மற்றவர்களைப் பொறுப்பேற்க வைப்போருக்கும் மற்றவர்கள் புரிந்த குற்றங்களுக்காக பொறுப்பேற்போருக்கும் $10,000 வரை அபராதமோ ஓராண்டு வரை சிறையோ அல்லது இரண்டுமோ விதிக்கப்படலாம். நீதிக்கு இடையூறு விளைவிப்போரைத் தண்டிக்கும் விதமாக இந்தப் புதிய மாற்றம் வந்துள்ளது.